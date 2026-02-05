Межведомственная комиссия (МВК) по 115-ФЗ: как подать жалобу на банк или Банк России?
Важное правило: без прохождения первого уровня (см. посты 1 и 2) ваше заявление в МВК не примут.
Что МВК рассматривает?
(Основные случаи):
1. Отказ банка в открытии счета или операции (если банк сам оставил свой отказ в силе).
2. Применение банком жестких мер (блокировка операций по п.5 ст.7.7 115-ФЗ). Это обязательный досудебный этап!
3. Отказ Банка России изменить высокий уровень риска.
Что МВК НЕ рассматривает?
Обжалованию в МВК не подлежат:
⦁ Ограничение дистанционного банковского обслуживания (интернет-банка) и блокирование банковской карты.
⦁ Отказ в выпуске или перевыпуске банковской карты.
⦁ Расторжение договора банковского счета по инициативе банка (в случае двух и более отказов в проведении операции в течение года по п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
⦁ Длительное рассмотрение банком заявления о расторжении договора банковского счета.
⦁ Взимаемые банком комиссии и его тарифная политика.
⦁ Решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или проведения операции, принятые не по основаниям пунктов 5.2 и 11 статьи 7 закона № 115-ФЗ.
⦁ Решение об отказе в предоставлении кредита.
⦁ Отнесение Банком России клиента к группе средней степени риска.
⦁ Решения об отказе, принятые на основании пунктов 2 и 8 статьи 7.2 закона № 115-ФЗ.
⦁ Решения уполномоченных органов (например, Росфинмониторинга) о приостановлении операций.
Как подать заявление в МВК?
Заявление подается через Банк России одним из способов:
1. Через интернет-приемную ЦБ (выбрать тему «Обращение в МВК»).
2. По почте или лично в экспедицию Банка России в Москве.
Требования к заявлению:
⦁ Должно строго соответствовать Положению Банка России № 842-П.
⦁ Нужно приложить огромный пакет документов (по разным приложениям к Положению 842-П в зависимости от случая): полные данные о компании, финансовая и налоговая отчетность, сведения о контрагентах, копии всех предыдущих обращений и отказов.
⦁ Срок рассмотрения МВК: не более 20 рабочих дней + еще 3 дня на уведомление вас о решении.
Что дальше?
Решение МВК можно обжаловать в суде. Если вы одновременно подадите и в МВК, и в суд, приоритет будет у суда, а МВК откажет в рассмотрении.
Рекомендация: Подготовка заявления в МВК — сложнейшая техническая работа. Малейшая ошибка или неполный пакет документов приведет к отказу в рассмотрении. Лучше всего обратиться к опытному юристу для сохранения шанса на реабилитацию.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию