Межведомственная комиссия (МВК) по 115-ФЗ: как подать жалобу на банк или Банк России?

Межведомственная комиссия (МВК) — это второй уровень реабилитации, куда можно обратиться, если не удалось решить вопрос напрямую с банком или Банком России.

Важное правило: без прохождения первого уровня (см. посты 1 и 2) ваше заявление в МВК не примут.

Что МВК рассматривает?

(Основные случаи):

1. Отказ банка в открытии счета или операции (если банк сам оставил свой отказ в силе).

2. Применение банком жестких мер (блокировка операций по п.5 ст.7.7 115-ФЗ). Это обязательный досудебный этап!

3. Отказ Банка России изменить высокий уровень риска.

Что МВК НЕ рассматривает?

Обжалованию в МВК не подлежат:

⦁ Ограничение дистанционного банковского обслуживания (интернет-банка) и блокирование банковской карты.

⦁ Отказ в выпуске или перевыпуске банковской карты.

⦁ Расторжение договора банковского счета по инициативе банка (в случае двух и более отказов в проведении операции в течение года по п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ).

⦁ Длительное рассмотрение банком заявления о расторжении договора банковского счета.

⦁ Взимаемые банком комиссии и его тарифная политика.

⦁ Решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или проведения операции, принятые не по основаниям пунктов 5.2 и 11 статьи 7 закона № 115-ФЗ.

⦁ Решение об отказе в предоставлении кредита.

⦁ Отнесение Банком России клиента к группе средней степени риска.

⦁ Решения об отказе, принятые на основании пунктов 2 и 8 статьи 7.2 закона № 115-ФЗ.

⦁ Решения уполномоченных органов (например, Росфинмониторинга) о приостановлении операций.

Как подать заявление в МВК?

Заявление подается через Банк России одним из способов:

1. Через интернет-приемную ЦБ (выбрать тему «Обращение в МВК»).

2. По почте или лично в экспедицию Банка России в Москве.

Требования к заявлению:

⦁ Должно строго соответствовать Положению Банка России № 842-П.

⦁ Нужно приложить огромный пакет документов (по разным приложениям к Положению 842-П в зависимости от случая): полные данные о компании, финансовая и налоговая отчетность, сведения о контрагентах, копии всех предыдущих обращений и отказов.

⦁ Срок рассмотрения МВК: не более 20 рабочих дней + еще 3 дня на уведомление вас о решении.

Что дальше?

Решение МВК можно обжаловать в суде. Если вы одновременно подадите и в МВК, и в суд, приоритет будет у суда, а МВК откажет в рассмотрении.