Законодательные новости февраля 2026: выходные, обжалование суда, электронные доверенности и лифты

Сегодня тот самый редкий случай, когда новости законодательства все будут приятными.

Праздник и выходные в феврале:

Праздничный день - День защитника Отечества (23 февраля).

Он выпадает на понедельник, поэтому отдыхаем три дня подряд: с субботы 21 по понедельник 23 февраля.

Пятница 20 февраля сокращенным предпраздничным днем не является.

Изменение порядка обжалования решений мировых судей:

В Госдуму внесены проекты, меняющие кассационную инстанцию для решений и приказов мировых судей.

Обжаловать их, а также апелляционные определения районных судов, теперь планируется в президиум верховного суда республики, края или области, а не в отдаленный кассационный суд. Это повысит доступность правосудия.

Документы: Проекты Федеральных законов № 1136694-8 и № 1141728-8.

Упрощение оформления электронной доверенности:

Машиночитаемая доверенность - это электронная доверенность, которая сформирована в виде понятного компьютеру документа.

С 1 февраля 2026 года вступает в силу Приказ Минцифры, который упрощает требования к машиночитаемой доверенности.

Больше не нужно указывать в ней детальные реквизиты паспорта представителя (серию, номер, дату выдачи и код подразделения).

Эти сведения можно вносить как дополнительные.

Машиночитаемые доверенности применяются, если электронные документы подписывает представитель по доверенности. К таким доверенностям предъявляются специальные требования. В частности, они создаются в формате XML.

Доверенность хранится в одной из информационных систем:

⦁ ЕСИА

⦁ федеральных органов исполнительной власти или органов государственных внебюджетных фондов РФ

⦁ удостоверяющих центров, получивших аккредитацию

⦁ операторов электронного документооборота, требования к которым устанавливаются ФНС России.

По общему правилу при подписании электронных документов представителем она представляется в составе пакета этих документов.

Документ: Приказ Минцифры России от 05.11.2025 № 1001.

Новые правила обслуживания лифтов в МКД:

С 1 сентября 2026 года начинает действовать закон, обязывающий привлекать для техобслуживания и ремонта лифтов только специализированные организации и ИП, включенные в федеральный реестр.

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК дается 90 дней на приведение договоров в соответствие.

Лично для меня очень актуален этот закон. В нашем доме пару лет назад поменяли лифт и он постоянно ломается. Может его наконец-то нормально починят и качество обслуживания лифта повысится

Документ: Федеральный закон от 29.12.2025 № 564-ФЗ.

Что думаете об этих изменениях? Делитесь в комментариях.