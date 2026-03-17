Интересная судебная практика: блокировка ПО и предварительный договор аренды.

Последствия блокировки ПО: поставщик ответил за недоступность лицензий
Общество заключило договор на поставку лицензий на ПО сроком на год. В период действия подписки часть программных продуктов заблокировали. Компания решила взыскать с поставщика неосновательное обогащение и штраф.
Первые две инстанции отказали, посчитав, что:
- поставщик исполнил обязательства - передал электронные ключи для доступа к ПО;
- блокировка правообладателем - это предпринимательский риск самого истца;
- оснований взыскивать деньги с ответчика нет.
Но кассация с этим не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Почему?
⦁ В договоре стороны согласовали именно годовую подписку (срок доступа). Передача ключей сама по себе не говорит об исполнении - это лишь производный товар.
⦁ Результат поставки лицензий не достигнут, стоимость стала несоразмерна возможности использовать ПО.
⦁ Ответчик - поставщик-посредник между правообладателем и конечными пользователями. Он не освобождается от ответственности.
⦁ Блокировка ПО не относится к предпринимательским рискам истца, ответчик должен нести последствия.
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.02.2026 по делу № А58-8238/2023
Ответственность по предварительному договору: двойной обеспечительный платеж
Стороны заключили предварительный договор аренды помещения. Будущий арендатор перечислил обеспечительный платеж, а арендодатель обязался построить объект и в срок подписать основной договор. При уклонении от подписания - вернуть платеж в двойном размере.
Срок договора истек, основной не заключили, а платеж вернули только в одинарном размере. Истец пошел в суд.
Первые инстанции (и при первом, и при повторном рассмотрении) отказали, посчитав:
- ответчик не мог заключить договор, так как у него не было права собственности на помещение, значит, уклонения нет;
- обеспечительный платеж - не задаток, двойной возврат не применяется.
Кассация иск удовлетворила и пояснила:
⦁ Невозможность заключить договор возникла из-за просрочки самого ответчика: он вовремя не ввел объект, не зарегистрировал право.
⦁ Отсутствие права собственности - не основание освобождать от ответственности.
⦁ Суды не оценили недобросовестное поведение ответчика, который вводил истца в заблуждение.
⦁ Двойной платеж по своей природе - договорная неустойка. Суды посмотрели только на название, а не на суть.
⦁ Ответчик уклонился от заключения договора, поэтому должен доплатить.
Документ: Постановление АС Московского округа от 11.02.2026 по делу № А40-186800/2022
Что думаете о таких выводах судов? Справедливо ли возложили ответственность на поставщика ПО и арендодателя? Делитесь мнением в комментариях.
Начать дискуссию