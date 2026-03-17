Интересная судебная практика: блокировка ПО и предварительный договор аренды.

Последствия блокировки ПО: поставщик ответил за недоступность лицензий

Общество заключило договор на поставку лицензий на ПО сроком на год. В период действия подписки часть программных продуктов заблокировали. Компания решила взыскать с поставщика неосновательное обогащение и штраф.

Первые две инстанции отказали, посчитав, что:

- поставщик исполнил обязательства - передал электронные ключи для доступа к ПО;

- блокировка правообладателем - это предпринимательский риск самого истца;

- оснований взыскивать деньги с ответчика нет.

Но кассация с этим не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Почему?

⦁ В договоре стороны согласовали именно годовую подписку (срок доступа). Передача ключей сама по себе не говорит об исполнении - это лишь производный товар.

⦁ Результат поставки лицензий не достигнут, стоимость стала несоразмерна возможности использовать ПО.

⦁ Ответчик - поставщик-посредник между правообладателем и конечными пользователями. Он не освобождается от ответственности.

⦁ Блокировка ПО не относится к предпринимательским рискам истца, ответчик должен нести последствия.

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.02.2026 по делу № А58-8238/2023