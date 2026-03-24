Минцифры разработало проект закона о госрегулировании применения искусственного интеллекта в России

И вот появился проект закона от Минцифры. Он еще не внесен в Госдуму, но весьма интересен. Я надеюсь, что он станет законом, поэтому хочу рассказать вам о нем.
Закон будет регулировать разработку, внедрение и использование ИИ в России. Проект содержит основные понятия, субъекты отношений, их обязанности и границы ответственности.
Новшества могут заработать с 1 сентября 2027 года (ст. 21 проекта). Публичное обсуждение завершится 15 апреля.
Субъекты отношений в сфере ИИ-технологий
Кроме органов госвласти, в проекте названы 4 группы субъектов (ст. 3 и 6 проекта):
Разработчик ИИ-модели - гражданин, юрлицо или ИП, которые проводят исследования, проектирование, разработку, обучение, тестирование или модификацию модели искусственного интеллекта.
Оператор ИИ-системы - гражданин или юрлицо, которые эксплуатируют систему искусственного интеллекта, в том числе обрабатывают информацию из ее баз данных.
Владелец ИИ-сервиса - лицо, обладающее правами на сервис искусственного интеллекта, включая исключительные или иные права на ИИ-систему.
Пользователь ИИ-сервиса - лицо, использующее сервис искусственного интеллекта.
Обязанности субъектов отношений
Для каждой группы в проекте предусмотрены конкретные обязанности (ст. 10 проекта).
Разработчики ИИ-моделей будут обеспечивать их безопасность, а также документировать архитектуру, логику функционирования и ограничения в том объеме, в котором это требуется для проверки со стороны Минцифры.
Операторов ИИ-систем, помимо тестирования и техобслуживания, обяжут вести учет инцидентов на объектах, где используется искусственный интеллект.
Владельцев ИИ-сервисов обяжут информировать пользователей о взаимодействии с ИИ (кроме очевидных случаев). Если суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей из РФ, нужно будет выполнять обязанности организатора распространения информации.
Пользователям ИИ-сервисов потребуется соблюдать правила доступа и не использовать искусственный интеллект в противозаконных целях.
Маркировка ИИ-контента
Владельцам ИИ-сервисов нужно будет размещать предупреждения в составе сгенерированного искусственным интеллектом аудиального, визуального и иного информационного контента. Подробные требования к содержанию маркировки и порядку ее нанесения определит правительство (ч. 1-3 ст. 12 проекта).
Владельцев соцсетей с суточной аудиторией на территории РФ более 100 тыс. пользователей обяжут проверять наличие маркировки на ИИ-контенте. При ее отсутствии им придется помечать материалы или удалять (ч. 4 ст. 12 проекта).
Ответственность при работе с искусственным интеллектом
За противоправный результат использования искусственного интеллекта каждый субъект отношений будет отвечать соразмерно степени своей вины. Речь идет об административной и уголовной ответственности (ч. 1 и 7 ст. 11 проекта).
Разработчикам, операторам и владельцам ИИ грозит ответственность за незаконный результат их применения, если они заведомо знали или должны были знать о возможности получения такого результата (ч. 2 ст. 11 проекта).
Пользователей ИИ-сервисов будут наказывать за использование преступного результата его применения, если он возник из-за умышленных действий либо несоблюдения условий использования (ч. 4 ст. 11 проекта).
Не смотря на некоторые нюансы проекта, я буду рада если этот проект станет законом.
А вы что думаете об этом?
