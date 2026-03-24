Премиум 23.03 моб
Екатерина Бочарникова
Законопроекты
Минцифры разработало проект закона о госрегулировании применения искусственного интеллекта в России

В юридических кругах давно говорят о том, что сфера использования искусственного интеллекта нуждается в законодательном регулировании. На данный момент в законодательстве такие нормы отсутствуют.

И вот появился проект закона от Минцифры. Он еще не внесен в Госдуму, но весьма интересен. Я надеюсь, что он станет законом, поэтому хочу рассказать вам о нем.

Закон будет регулировать разработку, внедрение и использование ИИ в России. Проект содержит основные понятия, субъекты отношений, их обязанности и границы ответственности.

Новшества могут заработать с 1 сентября 2027 года (ст. 21 проекта). Публичное обсуждение завершится 15 апреля.

Субъекты отношений в сфере ИИ-технологий

Кроме органов госвласти, в проекте названы 4 группы субъектов (ст. 3 и 6 проекта):

Разработчик ИИ-модели - гражданин, юрлицо или ИП, которые проводят исследования, проектирование, разработку, обучение, тестирование или модификацию модели искусственного интеллекта.

Оператор ИИ-системы - гражданин или юрлицо, которые эксплуатируют систему искусственного интеллекта, в том числе обрабатывают информацию из ее баз данных.

Владелец ИИ-сервиса - лицо, обладающее правами на сервис искусственного интеллекта, включая исключительные или иные права на ИИ-систему.

Пользователь ИИ-сервиса - лицо, использующее сервис искусственного интеллекта.

Обязанности субъектов отношений

Для каждой группы в проекте предусмотрены конкретные обязанности (ст. 10 проекта).

Разработчики ИИ-моделей будут обеспечивать их безопасность, а также документировать архитектуру, логику функционирования и ограничения в том объеме, в котором это требуется для проверки со стороны Минцифры.

Операторов ИИ-систем, помимо тестирования и техобслуживания, обяжут вести учет инцидентов на объектах, где используется искусственный интеллект.

Владельцев ИИ-сервисов обяжут информировать пользователей о взаимодействии с ИИ (кроме очевидных случаев). Если суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей из РФ, нужно будет выполнять обязанности организатора распространения информации.

Пользователям ИИ-сервисов потребуется соблюдать правила доступа и не использовать искусственный интеллект в противозаконных целях.

Маркировка ИИ-контента

Владельцам ИИ-сервисов нужно будет размещать предупреждения в составе сгенерированного искусственным интеллектом аудиального, визуального и иного информационного контента. Подробные требования к содержанию маркировки и порядку ее нанесения определит правительство (ч. 1-3 ст. 12 проекта).

Владельцев соцсетей с суточной аудиторией на территории РФ более 100 тыс. пользователей обяжут проверять наличие маркировки на ИИ-контенте. При ее отсутствии им придется помечать материалы или удалять (ч. 4 ст. 12 проекта).

Ответственность при работе с искусственным интеллектом

За противоправный результат использования искусственного интеллекта каждый субъект отношений будет отвечать соразмерно степени своей вины. Речь идет об административной и уголовной ответственности (ч. 1 и 7 ст. 11 проекта).

Разработчикам, операторам и владельцам ИИ грозит ответственность за незаконный результат их применения, если они заведомо знали или должны были знать о возможности получения такого результата (ч. 2 ст. 11 проекта).

Пользователей ИИ-сервисов будут наказывать за использование преступного результата его применения, если он возник из-за умышленных действий либо несоблюдения условий использования (ч. 4 ст. 11 проекта).

Не смотря на некоторые нюансы проекта, я буду рада если этот проект станет законом.

А вы что думаете об этом?

Информации об авторе

Екатерина Бочарникова

Юрист в ИП Бочарникова Е.В

3 подписчика23 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим