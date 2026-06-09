Заселение в гостиницы по MAX, новые правила сдачи на права и штраф за шпаргалки

Сегодня две новости - про гостиницы и про экзамены на права. Вторая, кстати, уже действует с 12 мая. Поехали.

Сегодня две новости - про гостиницы и про экзамены на права. Вторая, кстати, уже действует с 12 мая. Поехали.

Заселяться в гостиницы по всей стране можно будет без паспорта или водительского удостоверения

Граждане РФ смогут заселяться в гостиницы и другие средства размещения в том числе по цифровому ID в мессенджере MAX. Речь идёт о праве представить паспортные данные из сервиса вместо документа.

Поправки также затронут оказание услуг гостям с детьми. Последних станут заселять на основании сведений из свидетельства о рождении или паспорта, которые с помощью сервиса предъявят родители.

Сроки вступления в силу:

⦁ для средств размещения с номерным фондом более 50 помещений - с 1 сентября 2026 года;

⦁ для остальных - на 2 года позже.

Пока такой способ регистрации работает в экспериментальном режиме в отдельных отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 N 674

Порядок проведения экзаменов на водительские права изменится с 12 мая 2026 года

Новые правила уже действуют. Что поменялось?

Сроки назначения экзамена. Практический экзамен должны назначить не позже 60 календарных дней с даты сдачи теоретического. Раньше срок назначения не был установлен. При этом 6-месячный период на прохождение практического испытания не изменился.

Новое основание прекратить экзамен. Кандидата отстранят, а результат аннулируют, если во время экзамена он использовал:

⦁ устройства связи;

⦁ фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

⦁ справочные материалы;

⦁ иные средства хранения и передачи информации.

Последствия: следующее испытание состоится минимум через год с даты предыдущего.

По сути, это штраф за шпаргалки и попытки схитрить. Год ждать - серьёзно.

Что ещё заработает с 1 марта 2027 года:

⦁ при подаче заявления на экзамен можно будет не предъявлять медсправку, если сведения о ней есть в специальном реестре;

⦁ в ходе теоретического испытания кандидатов станут автоматически фотографировать;

⦁ сдачу теории будут фиксировать с помощью аудио- и видеозаписи (рабочие места экзаменатора и кандидата должны попадать в зону видимости камер).

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.04.2026 N 508

А что вы думаете? Пользуетесь цифровым ID в MAX? Как вам новые правила сдачи на права - справедливо или слишком жёстко? Делитесь мнением в комментариях 👇