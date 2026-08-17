НДС по длящимся договорам: новый закон с 1 октября 2026 года - что меняется для бизнеса



4 августа 2026 года Президент подписал Федеральный закон № 293-ФЗ, который вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса РФ. Документ вступает в силу с 1 октября 2026 года.



Закон устанавливает специальные правила исчисления и уплаты НДС по длящимся договорам, в период действия которых меняются налоговые обязанности его сторон.

Документ подготовлен во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 25 ноября 2025 года № 41-П, в котором КС признал неконституционными нормы, допускающие взыскание с покупателя дополнительной суммы как компенсации последствий изменения налогового законодательства.

До принятия закона действовало общее правило: продавец обязан предъявить покупателю НДС дополнительно к цене договора. Если после заключения договора налоговое законодательство менялось (например, повышалась ставка НДС или отменялась льгота), у продавца возникала обязанность платить налог, а покупатель зачастую не мог принять его к вычету.



Особенно остро эта проблема встала после того, как плательщиков УСН, превысивших установленные лимиты по доходам, перевели на обязательную уплату НДС.



Упрощенцы стали в массовом порядке пересматривать условия действующих договоров с контрагентами, повышая стоимость товаров, работ и услуг на величину уплачиваемого НДС.



Конституционный Суд в своем Постановлении указал: автоматическое взыскание НДС сверх договорной цены с покупателя, который не может принять налог к вычету, нарушает баланс интересов сторон и перекладывает на покупателя некомпенсируемые потери.

Налоговые изменения сами по себе не являются законным основанием для одностороннего повышения ранее оговоренной стоимости.

Что меняет новый закон



Закон вводит пункт 3.2 в статью 166 НК РФ и корректирует статью 168 НК РФ.



Новое правило: если после заключения договора в налоговое законодательство внесены изменения, в силу которых у продавца возникает обязанность по уплате НДС, и при этом:



1. покупатель не имеет права принять сумму налога к вычету;

2. стороны не изменили цену договора в соответствии с гражданским законодательством;

3. в договоре отсутствует условие об урегулировании взаимодействия сторон в связи с такими изменениями,



то сумма налога исчисляется продавцом расчётным методом исходя из стоимости товаров (работ, услуг), указанной в договоре. Счёт-фактура в таком случае не выставляется.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено - действует общий порядок: продавец предъявляет НДС дополнительно к цене и выставляет счёт-фактуру.



Как это работает на практике - примеры



Пример 1. Переход на НДС, покупатель без права на вычет



ООО «Весна» на УСН заключило в 2025 году долгосрочный договор на поставку строительных материалов с ООО «Стройсервис», которое также применяет УСН и не имеет права на вычет НДС. В договоре цена указана без НДС, условие о пересмотре цены при изменении налогового законодательства отсутствует.



В 2026 году ООО «Весна» превысило лимит доходов и стало плательщиком НДС по ставке 22%. Очередная партия товара отгружена на сумму 600 000 рублей. По новым правилам ООО «Весна» обязано исчислить НДС расчётным методом: 600 000 × 22/122 = 108 197 рублей. Счёт-фактуру выставлять не нужно, налог уплачивается за счёт продавца.



Пример 2. В договоре есть условие о пересмотре цены



Исходные данные те же, но в договоре есть пункт: «В случае изменения налогового законодательства, влекущего возникновение у продавца обязанности по уплате НДС, стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение об увеличении цены договора на сумму НДС».



После перехода на НДС продавец предложил покупателю подписать допсоглашение об увеличении цены на сумму налога. Покупатель согласился. В этом случае действует общий порядок: продавец предъявляет НДС дополнительно к цене (600 000 + 22% = 732 000 рублей), выставляет счёт-фактуру. Поскольку покупатель на УСН, вычет он принять не сможет, но продавец выполнил свои обязательства по договору.



Пример 3. Покупатель имеет право на вычет



В 2025 году ООО «Техно» на общей системе налогообложения заключило договор на поставку оборудования с ООО «Снаб», которое применяло УСН. В 2026 году ООО «Снаб» перешло на общую систему и стало плательщиком НДС. Поставка оборудования осуществлена на сумму 2 000 000 рублей.



Поскольку покупатель (ООО «Техно») имеет право на вычет НДС, специальные правила не применяются. Продавец предъявляет НДС дополнительно к цене (2 000 000 + 22% = 2 440 000 рублей), выставляет счёт-фактуру. Покупатель принимает НДС к вычету в сумме 440 000 рублей. Налоговое бремя для покупателя отсутствует.





Когда специальные правила не действуют



Специальные правила не применяются в следующих случаях:



- Повышение ставки НДС. Если изменения в НК РФ предусматривают только пересмотр действующей ставки налога, а не возникновение обязанности по уплате НДС у лица, ранее освобождённого от неё, расчётный метод не применяется. Например, если ставка повышается с 20% до 22%, продавец предъявляет НДС по новой ставке дополнительно к цене.



- Покупатель имеет право на вычет. Если покупатель может принять НДС к вычету, действует общий порядок.



- Покупатель согласен на повышение цены. Если стороны достигли соглашения об увеличении цены на сумму НДС, специальные правила не применяются.





Что важно для договорной работы



Новый закон требует пересмотра договорной практики.



Для продавцов. Если вы работаете с контрагентами, которые не имеют права на вычет НДС (УСН, ЕСХН, освобождённые), закладывайте в договоры условие о порядке действий при изменении налогового законодательства. Например: «В случае изменения налогового законодательства, влекущего возникновение у продавца обязанности по уплате НДС, стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение об изменении цены договора» либо "цена договора автоматически увеличивается на сумму НДС без подписания дополнительного соглашения, но с обязательным письменным уведомлением...".



Без такого условия вы рискуете сами нести налоговое бремя.



Для покупателей. Если вы на спецрежиме и не можете принять НДС к вычету, вам выгодно, чтобы в договоре не было условия о пересмотре цены при изменении ставки. Тогда продавец будет исчислять НДС расчётным методом из цены договора, и вы не будете платить больше.

Для всех. При заключении долгосрочных договоров учитывайте возможные изменения налогового законодательства. Прописывайте механизмы их урегулирования. Это снизит риски и предотвратит споры.

Ключевой вывод



Если в договоре нет условия о пересмотре цены при изменении налогового законодательства, а покупатель не имеет права на вычет НДС, продавец исчисляет налог расчётным методом из цены договора и не выставляет счёт-фактуру.



Закон № 293-ФЗ защищает продавцов от налоговых рисков, когда покупатель не может принять НДС к вычету, и одновременно даёт сторонам свободу договариваться об ином порядке.



Практические рекомендации



Проанализируйте действующие долгосрочные договоры. Проверьте, есть ли в них условия о пересмотре цены при изменении налогового законодательства.



Для продавцов: если таких условий нет, а ваши контрагенты не имеют права на вычет НДС, вы рискуете нести налоговое бремя самостоятельно. Рекомендую до 1 октября 2026 года подписать дополнительные соглашения.



Для покупателей: если вы не имеете права на вычет НДС, вам выгодно оставить договоры без изменений. Тогда продавец будет исчислять НДС расчётным методом.



В новых договорах обязательно прописывайте механизм урегулирования налоговых изменений. Это обезопасит обе стороны.



При возникновении споров помните: закон защищает продавцов, если покупатель не может принять НДС к вычету, но при условии, что стороны не договорились об ином.







Закон вступает в силу 1 октября 2026 года. Готовиться к изменениям стоит уже сейчас: пересмотреть шаблоны договоров, проанализировать действующие долгосрочные контракты и при необходимости заключить дополнительные соглашения.