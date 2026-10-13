Закон о платформенной экономике 2026: новые правила, штрафы и налоговый контроль

Маркетплейсы, ФНС и трудовые отношения: что изменил закон о платформенной экономике



С 1 октября 2026 года изменились правила работы цифровых платформ.



Новые обязанности и штрафы, передача сведений в ФНС, риск признания отношений с исполнителями трудовыми - все это необходимо теперь учитывать.



О платформенной экономике я писала немного, когда проект только вносили в Госдуму (ссылка на пост), и подробнее - когда закон уже вступил в силу (ссылка на пост).



Регулирование затрагивает не только маркетплейсы. Под него попадают классифайды (платформы объявлений, где люди и компании размещают предложения о продаже товаров, поиске услуг, работы или недвижимости, а другие пользователи их просматривают), агрегаторы услуг и сервисы доставки, если они обеспечивают размещение предложений, заключение сделок и оплату.

Правительство уже утвердило критерии отнесения платформ к посредническим. Например, это количество пользователей из России, объём сделок и выручка платформы. ФНС создала отдельный контур информационного взаимодействия с такими платформами.

Закон не применяется к ресурсам, через которые владельцы реализуют только свои товары, к аудиовизуальным сервисам, площадкам финансовых компаний и магазинам программного обеспечения.

Взаимоотношения между оператором и продавцом



Проверка при заключении договора. Оператор маркетплейса обязан проверить сведения о продавце - наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП. Способы проверки оператор определяет сам, но они должны позволять подтвердить достоверность данных.



Проверка карточек товаров. Оператор не допустит размещение карточки, если в ней предлагаются товары, изъятые из оборота, биологически активные добавки и лекарства без регистрации, товары без информации о маркировке или без ссылки на сертификаты соответствия.



Проверка проходит в два этапа: сначала оператор проверяет информацию и определяет необходимость специальной проверки, затем проводит её. Срок - три рабочих дня.



Скидки за счёт продавца - только с согласия. Оператор вправе снизить цену товара за счёт продавца, только если направил уведомление не менее чем за пять рабочих дней и получил согласие. Продавец может установить минимальную цену - это будет запретом на продажу со скидкой за его счёт ниже этой цены.

Отсутствие согласия на скидку не может быть основанием для ограничения доступа к личному кабинету, прекращения размещения карточки, снижения рейтинга или ухудшения позиции в поиске.

Изменение договора в одностороннем порядке. Оператор должен уведомить продавца:

не менее чем за 45 дней - если меняются меры ответственности, повышается вознаграждение оператора, меняется порядок приёмки, хранения, доставки, выдачи, отправления или возврата товаров;

не менее чем за 15 дней - в остальных случаях.



Если изменение улучшает положение продавца или приводит договор в соответствие с законом, сроки могут не соблюдаться.



Обжалование действий оператора. До обращения в суд продавец обязан подать жалобу через специальную систему досудебного рассмотрения споров на самой платформе. Срок ответа - 15 дней. Если жалобу признают обоснованной, оператор должен отменить применённые меры в течение 48 часов.



Закон о платформенной экономике - Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ.



Что изменилось для покупателей



Возврат товара через маркетплейс. Если покупатель обнаружит недостатки, он вправе предъявить требования продавцу через платформу. Оператор обязан обеспечить техническую возможность возврата денег и товара, если доставка шла через его логистическую инфраструктуру.



Возврат денег. Если покупатель отказался от договора и требует вернуть оплату, оператор должен обеспечить возврат средств, уплаченных через платформу.



Обмен и устранение недостатков. Оператор обеспечивает возможность направить товар для замены или устранения недостатков через пункт выдачи заказов, только если это предусмотрено договором между оператором и продавцом.



Право регресса. Если продавец возместил покупателю вред, который на самом деле причинил оператор маркетплейса, продавец может предъявить требования к оператору в порядке регресса.



Изменения в Закон о защите прав потребителей - Федеральный закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ.



Штрафы для продавцов и операторов



Для продавцов. За нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров:

должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 5 тыс. до 30 тыс. руб.;

компании - от 30 тыс. до 70 тыс. руб.



Повторное нарушение:

должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 10 тыс. до 50 тыс. руб.;

компании - от 70 тыс. до 200 тыс. руб.



Для операторов платформ. За несоблюдение порядка и условий предоставления скидки за счёт продавца:

должностное лицо - от 30 тыс. до 80 тыс. руб.;

компания - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.



Штрафы в КоАП РФ - Федеральный закон от 04.08.2026 № 295-ФЗ.



Как ФНС теперь видит продажи



ФНС опубликовала отдельный раздел по информационному взаимодействию с цифровыми платформами. В нём указаны правила формирования реестра платформ и перечень цифровых сервисов для обмена данными.



Среди сервисов:

получение сведений об объёмах продаж;

акты сверки;

логистическая инфраструктура;

выявленные налоговые риски партнёров.



ФНС продолжает эксперимент по взаимодействию с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом», «Мегамаркетом» и «Авито». Продавцам направляются информационные письма при выявлении признаков налогового риска.



Налоговый контроль теперь опирается не только на декларации и банковские операции, но и на данные платформ. Расхождения между отчётностью, сведениями маркетплейса и фактическими выплатами будут заметнее.

Если раньше можно было «поиграть» с цифрами, то теперь платформа сама передаст данные. И не только о суммах, но и о логистике, возвратах, актах сверки. Так что лучше сразу считать честно.

Информационное взаимодействие с налоговыми органами - Постановление Правительства РФ от 20.06.2026 № 766.



Работа через платформы: когда исполнителя признают работником



Отдельный блок регулирования касается тех, кто выполняет работу через платформы как исполнитель - самозанятый или индивидуальный предприниматель. Правительство установило критерий, при котором отношения через платформу могут быть переквалифицированы в трудовые.



Критерий: более 60 часов в месяц для одного заказчика в течение 6 месяцев подряд.



Применяется он в отдельных сферах: строительство, складское хозяйство, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и территорий, производство пищевых продуктов, общепит, операции с недвижимостью, образование, разработка программного обеспечения и IT-услуги, подбор персонала, реклама, сухопутный транспорт, спорт, отдых и развлечения.



Признаки трудовых отношений, на которые ориентируются при проверке:

исполнитель работает фактически на одного заказчика;

соблюдает график и подчиняется правилам компании;

работа носит регулярный характер и не ограничивается конкретным результатом.



Платформам нужно будет доработать процедуры проверки исполнителей, чтобы отслеживать такие ситуации и не допускать подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Критерий систематичности - Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760.



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