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Екатерина Бочарникова
Маркетплейсы
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Закон о платформенной экономике 2026: новые правила, штрафы и налоговый контроль

С 1 октября 2026 года изменились правила работы цифровых платформ.

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Закон о платформенной экономике 2026: новые правила, штрафы и налоговый контроль

Маркетплейсы, ФНС и трудовые отношения: что изменил закон о платформенной экономике

С 1 октября 2026 года изменились правила работы цифровых платформ.

Новые обязанности и штрафы, передача сведений в ФНС, риск признания отношений с исполнителями трудовыми - все это необходимо теперь учитывать.

О платформенной экономике я писала немного, когда проект только вносили в Госдуму (ссылка на пост), и подробнее - когда закон уже вступил в силу (ссылка на пост).

Регулирование затрагивает не только маркетплейсы. Под него попадают классифайды (платформы объявлений, где люди и компании размещают предложения о продаже товаров, поиске услуг, работы или недвижимости, а другие пользователи их просматривают), агрегаторы услуг и сервисы доставки, если они обеспечивают размещение предложений, заключение сделок и оплату.
Правительство уже утвердило критерии отнесения платформ к посредническим. Например, это количество пользователей из России, объём сделок и выручка платформы. ФНС создала отдельный контур информационного взаимодействия с такими платформами.

Закон не применяется к ресурсам, через которые владельцы реализуют только свои товары, к аудиовизуальным сервисам, площадкам финансовых компаний и магазинам программного обеспечения.

Взаимоотношения между оператором и продавцом

Проверка при заключении договора. Оператор маркетплейса обязан проверить сведения о продавце - наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП. Способы проверки оператор определяет сам, но они должны позволять подтвердить достоверность данных.

Проверка карточек товаров. Оператор не допустит размещение карточки, если в ней предлагаются товары, изъятые из оборота, биологически активные добавки и лекарства без регистрации, товары без информации о маркировке или без ссылки на сертификаты соответствия.

Проверка проходит в два этапа: сначала оператор проверяет информацию и определяет необходимость специальной проверки, затем проводит её. Срок - три рабочих дня.

Скидки за счёт продавца - только с согласия. Оператор вправе снизить цену товара за счёт продавца, только если направил уведомление не менее чем за пять рабочих дней и получил согласие. Продавец может установить минимальную цену - это будет запретом на продажу со скидкой за его счёт ниже этой цены.

Отсутствие согласия на скидку не может быть основанием для ограничения доступа к личному кабинету, прекращения размещения карточки, снижения рейтинга или ухудшения позиции в поиске.

Изменение договора в одностороннем порядке. Оператор должен уведомить продавца:

  • не менее чем за 45 дней - если меняются меры ответственности, повышается вознаграждение оператора, меняется порядок приёмки, хранения, доставки, выдачи, отправления или возврата товаров;

  • не менее чем за 15 дней - в остальных случаях.

    Если изменение улучшает положение продавца или приводит договор в соответствие с законом, сроки могут не соблюдаться.

    Обжалование действий оператора. До обращения в суд продавец обязан подать жалобу через специальную систему досудебного рассмотрения споров на самой платформе. Срок ответа - 15 дней. Если жалобу признают обоснованной, оператор должен отменить применённые меры в течение 48 часов.

    Закон о платформенной экономике - Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ.

    Что изменилось для покупателей

    Возврат товара через маркетплейс. Если покупатель обнаружит недостатки, он вправе предъявить требования продавцу через платформу. Оператор обязан обеспечить техническую возможность возврата денег и товара, если доставка шла через его логистическую инфраструктуру.

    Возврат денег. Если покупатель отказался от договора и требует вернуть оплату, оператор должен обеспечить возврат средств, уплаченных через платформу.

    Обмен и устранение недостатков. Оператор обеспечивает возможность направить товар для замены или устранения недостатков через пункт выдачи заказов, только если это предусмотрено договором между оператором и продавцом.

    Право регресса. Если продавец возместил покупателю вред, который на самом деле причинил оператор маркетплейса, продавец может предъявить требования к оператору в порядке регресса.

    Изменения в Закон о защите прав потребителей - Федеральный закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ.

    Штрафы для продавцов и операторов

    Для продавцов. За нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров:

  • должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 5 тыс. до 30 тыс. руб.;

  • компании - от 30 тыс. до 70 тыс. руб.

    Повторное нарушение:

  • должностные лица и индивидуальные предприниматели - от 10 тыс. до 50 тыс. руб.;

  • компании - от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

    Для операторов платформ. За несоблюдение порядка и условий предоставления скидки за счёт продавца:

  • должностное лицо - от 30 тыс. до 80 тыс. руб.;

  • компания - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

    Штрафы в КоАП РФ - Федеральный закон от 04.08.2026 № 295-ФЗ.

    Как ФНС теперь видит продажи

    ФНС опубликовала отдельный раздел по информационному взаимодействию с цифровыми платформами. В нём указаны правила формирования реестра платформ и перечень цифровых сервисов для обмена данными.

    Среди сервисов:

  • получение сведений об объёмах продаж;

  • акты сверки;

  • логистическая инфраструктура;

  • выявленные налоговые риски партнёров.

    ФНС продолжает эксперимент по взаимодействию с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом», «Мегамаркетом» и «Авито». Продавцам направляются информационные письма при выявлении признаков налогового риска.

    Налоговый контроль теперь опирается не только на декларации и банковские операции, но и на данные платформ. Расхождения между отчётностью, сведениями маркетплейса и фактическими выплатами будут заметнее.

Если раньше можно было «поиграть» с цифрами, то теперь платформа сама передаст данные. И не только о суммах, но и о логистике, возвратах, актах сверки. Так что лучше сразу считать честно.

Информационное взаимодействие с налоговыми органами - Постановление Правительства РФ от 20.06.2026 № 766.

Работа через платформы: когда исполнителя признают работником

Отдельный блок регулирования касается тех, кто выполняет работу через платформы как исполнитель - самозанятый или индивидуальный предприниматель. Правительство установило критерий, при котором отношения через платформу могут быть переквалифицированы в трудовые.

Критерий: более 60 часов в месяц для одного заказчика в течение 6 месяцев подряд.

Применяется он в отдельных сферах: строительство, складское хозяйство, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и территорий, производство пищевых продуктов, общепит, операции с недвижимостью, образование, разработка программного обеспечения и IT-услуги, подбор персонала, реклама, сухопутный транспорт, спорт, отдых и развлечения.

Признаки трудовых отношений, на которые ориентируются при проверке:

  • исполнитель работает фактически на одного заказчика;

  • соблюдает график и подчиняется правилам компании;

  • работа носит регулярный характер и не ограничивается конкретным результатом.

Платформам нужно будет доработать процедуры проверки исполнителей, чтобы отслеживать такие ситуации и не допускать подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Критерий систематичности - Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760.

Рекомендации для продавцов

  • проверить, соответствуют ли карточки товаров новым требованиям;

  • убедиться, что информация о маркировке и сертификатах указана корректно;

  • проверить договор с оператором - есть ли условия о скидках за ваш счёт и порядке изменения договора;

  • учитывать, что ФНС видит продажи через платформы.

Информации об авторе

Екатерина Бочарникова

Екатерина Бочарникова

Юрист в ИП Бочарникова Е.В

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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