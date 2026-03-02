Вопрос: а может ли ребенок продать свою долю без ведома родителей?
Закон защищает имущественные права детей жёстче, чем взрослых. Вот как это работает по Гражданскому кодексу:
1. Дети до 14 лет (малолетние)
Они вообще не участвуют в сделках. От их имени всё делают только родители (опекуны) . Ребёнок даже подпись поставить не может — договор подписывает родитель.
2. Подростки 14–18 лет
Они могут подписывать договор лично, но только с письменного согласия родителей. Без этой бумаги сделка ничтожна .
3. Главный фильтр — органы опеки
Даже если родители согласны, продать долю ребёнка нельзя без предварительного разрешения органов опеки (ст. 37 ГК РФ) . Опека проверяет:
· Не ухудшатся ли условия ребёнка
· Получит ли он равноценную долю в новой квартире
· Или деньги поступят на его счёт
Разрешение опеки получают до сделки. Если продали без него — суд признает договор недействительным .
4. Нотариус не пропустит
Сделки с детскими долями заверяются только у нотариуса. Он проверит:
· Возраст ребёнка
· Наличие согласия родителей (для подростков)
· Разрешение опеки
Без этого нотариус просто откажет .
5. Запретные сделки (важно!)
Родители не могут купить долю ребёнка себе, бабушкам, братьям/сёстрам. Запрещены любые возмездные сделки с близкими родственниками (кроме дарения ребёнку) . Например:Если папа захочет выкупить долю сына — не получится.
Ребёнок не продаст долю без ведома родителей, потому что:
· До 14 лет он вообще не подписывает ничего
· После 14 — нужно письменное согласие
· В любом случае нужно разрешение опеки
· Сделка идёт через нотариуса
Именно поэтому при продаже долей детей налоговая и опека работают в связке. Деньги или новая недвижимость ребёнка должны быть видны и подтверждены.
