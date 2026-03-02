Вопрос: а может ли ребенок продать свою долю без ведома родителей?

Спойлер: нет, не может. Это абсолютно исключено. И вот почему, разбираемся подробно.

Закон защищает имущественные права детей жёстче, чем взрослых. Вот как это работает по Гражданскому кодексу:

1. Дети до 14 лет (малолетние)

Они вообще не участвуют в сделках. От их имени всё делают только родители (опекуны) . Ребёнок даже подпись поставить не может — договор подписывает родитель.

2. Подростки 14–18 лет

Они могут подписывать договор лично, но только с письменного согласия родителей. Без этой бумаги сделка ничтожна .

3. Главный фильтр — органы опеки

Даже если родители согласны, продать долю ребёнка нельзя без предварительного разрешения органов опеки (ст. 37 ГК РФ) . Опека проверяет:

· Не ухудшатся ли условия ребёнка

· Получит ли он равноценную долю в новой квартире

· Или деньги поступят на его счёт

Разрешение опеки получают до сделки. Если продали без него — суд признает договор недействительным .

4. Нотариус не пропустит

Сделки с детскими долями заверяются только у нотариуса. Он проверит:

· Возраст ребёнка

· Наличие согласия родителей (для подростков)

· Разрешение опеки

Без этого нотариус просто откажет .

5. Запретные сделки (важно!)

Родители не могут купить долю ребёнка себе, бабушкам, братьям/сёстрам. Запрещены любые возмездные сделки с близкими родственниками (кроме дарения ребёнку) . Например:Если папа захочет выкупить долю сына — не получится.

Ребёнок не продаст долю без ведома родителей, потому что:

· До 14 лет он вообще не подписывает ничего

· После 14 — нужно письменное согласие

· В любом случае нужно разрешение опеки

· Сделка идёт через нотариуса

Именно поэтому при продаже долей детей налоговая и опека работают в связке. Деньги или новая недвижимость ребёнка должны быть видны и подтверждены.

Ставьте лайки, чтобы было еще больше полезной информации 🔥!