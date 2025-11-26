💥Бомбардировка требованиями по ст. 93 НК РФ

Приветствую подписчиков Клерка!

Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала "Налоговый Инсайдер"

В прошлом заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС

Обычно я публикую новости и разборы изменений, но сегодня хочу поделиться реальным кейсом из практики, который случился буквально на днях. Ситуация, знакомая многим, но от этого не менее стрессовая: налоговая устроила моему подписчику настоящую «ковровую бомбардировку».

Рассказываю, как мы разгребали завал из требований, почему инспекторы так делают и какой алгоритм действий спасет компанию от штрафов и лишнего внимания.

⚡Хроника атаки: 8 требований за 4 дня

В рамках камеральной проверки декларации по НДС за 3 квартал 2025 года моему клиенту (подписчику) поступило:

Итого: 8 требований за 4 дня.

Инспекторы увидели риск по сделке с одним конкретным контрагентом (поставка ТМЦ). Но вместо того, чтобы точечно и обстоятельно запросить документы именно по нему, они решили не мелочиться и запросили документы по всем контрагентам за квартал.

Фактически, под видом обычной камеральной проверки НДС, налоговая попыталась провести мини-выездную проверку, истребовав практически всю документацию компании за отчетный период.

🤷‍♂️Проблема шаблонного выставления требований

Когда мы начали разбирать требования, всплыли классические проблемы работы многих инспекторов из ФНС, о которых я часто пишу в своем канале и здесь в развернутых статьях.

Запрос «всего, что можно придумать». Инспекторы часто используют шаблоны требований, которые кочуют от одного сотрудника к другому. Не видя перед собой договора и не понимая сути сделки, они запрашивают все возможные документы от платежек до актов КС-6, так, «на всякий случай». Нерелевантные документы. В рамках проверки НДС у компании потребовали табели учета рабочего времени, штатное расписание, кадровые документы. Насколько это законно и относится ли к исчислению НДС — вопрос риторический, но нагрузку на бухгалтерию это создает колоссальную. Притом, что еще есть достаточно бухгалтеров старой закалки, которые не привыкли перечить инспекторам, и дают всё, что попросят. Технические ошибки и дубли. В спешке инспектор выставил требование, а через сутки продублировал его же слово в слово. Человек, видимо, даже не разбирался, что он отправляет. Проблемы компании, как они будут в столь короткие сроки отвечать на 8 требований его не волновало, главное было побольше запросить документов.

✍Что мы сделали: Пошаговая инструкция

Если вы попали в такую же ситуацию. Вот алгоритм, который мы применили.

Шаг 1. Выигрываем время (Ходатайство о продлении)

Когда вам падает 8 требований с сроком исполнения 5–10 дней, физически подготовить тысячи листов сканов нереально.

Первое, что я рекомендовал — по всем требованиям направить уведомления о невозможности представления документов в срок (абз. 2 п. 3 ст. 93 НК РФ).

Мы обосновали это огромным объемом и попросили отсрочку на срок от 3 до 4 недели. Зачем это нужно:

Избегаем штрафов за просрочку.

Избегаем вынесения Акта камеральной проверки «по-быстрому».

Получаем время на внутренний аудит сделок, по которым у инспекторов большие вопросы.

Распределяем нагрузку, так, как это удобно нам.

Шаг 2. Внутренний аудит и поиск «пороков»

Получив отсрочку (а согласовали нам меньше чем просили, от 2 до 3 недель, что тоже хорошо, как говорится проси больше, получишь сколько нужно), мы не кинулись сканировать всё подряд. Мы начали читать документы. И это во многом помогло компании, как минимум от проведения Инспекцией более углубленной проверки и предъявления нам доказательств вины по сделкам с контрагентов.

Взяв в руки договор с проблемным контрагентом, я провел его анализ и обнаружил серьезные «пороки». Было похож, что договор делался в спешке, юридически не грамотный “составитель” скорее всего слепил этот договор из разных шаблонов, и не прочитав его отправил на подписание. На вопрос, как с такими явными ошибками договор все же был подписан, мне ответ не дали. Но главное, что выигранное время нами было потрачено на переподписание договора и устранение всех “пороков”.

❗Анализ договора - это первое, что делают налоговые Инспекторы по сомнительным сделкам!

Шаг 3. Фильтрация ответов

Мы разделили требования на группы:

По «техническим» разрывам — дали документы сразу, чтобы закрыть вопрос. По основному спорному контрагенту — выработали стратегию защиты. Мы указали налоговой, что их требование о предоставлении КС-2 некорректно, так как природа сделки — поставка, а не подряд. И предоставили только УПД и договор поставки (после исправления явных ляпов). По лишним документам (штатное расписание, табели) — отказали, обосновав тем, что они не относятся к предмету проверки (декларации по НДС).

Вывод

Массированная атака требованиями — это не приговор, а проверка вашей стрессоустойчивости и порядка в документах.

Не торопитесь отвечать «день в день». Продлевайте сроки — это ваше законное право. Внимательно читайте, что у вас просят, и сравнивайте с тем, что у вас написано в договоре.

Если вы хотите быть в курсе, как грамотно отвечать на требования, какие новые методы использует ФНС и как защитить свой бизнес — подписывайтесь на мой блок и канал, на них уже размещено много по настоящему ценной информации!

