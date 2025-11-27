ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Дмитрий Кудряшов
Выездные налоговые проверки

💰Как удалось сохранить клиенту больше 20 млн рублей и отменить выездную проверку

Разбор кейса: как за счет работы с рисками на стадии предпроверочного анализа (ППА) компания избежала проведения налоговой проверки и сохранила более 20 млн рублей.
Приветствую подписчиков Клерка! Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider

В прошлом заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС🕵️‍♂️.

Сегодня я поделюсь свежим кейсом, как для компании удалось в несколько раз снизить возможные доначисления и избежать проведения выездной проверки.

⚡Исходная ситуация

Ко мне обратился налогоплательщик, которому инспекция направила протокол с результатами аналитики по НДС по результатам проведенного рабочего совещания. В протоколе отражены риски по операциям с рядом контрагентов за 7 кварталов (2 кв. 2023 – 4 кв. 2024).

По данным протокола инспекция считала, что налогоплательщик неправомерно принял к вычету: НДС — 14 775 847 руб.

На рабочем совещании инспекция отдельно подчеркнула:
14,7 млн — это только НДС.

При выходе на выездную проверку налоговики планировали:

  • исключить расходы по тем же контрагентам из состава затрат по налогу на прибыль;

  • доначислить налог на прибыль примерно на сопоставимую сумму — ещё около 14 млн руб.

То есть только по двум налогам (без пеней и штрафов) общий объём потенциальных доначислений мог достигать порядка 30 млн руб.

✍Что мы сделали в первую очередь

  1. Разобрали протокол «по кирпичикам».
    Разделили все эпизоды на группы:

    • приоритетные (из ФРВП)— по ним у инспекции были более весомые доказательства;

    • спорные — по которым можно было отстаивать реальность операций.

  2. Оценили горизонт возможной выездной проверки.
    Инспекция уже называла ориентировочный срок выхода на выездную, поэтому мы оценили, какие кварталы гарантированно попадут в период проверки и где ещё можно выиграть время.

  3. Сделали финансовую модель.
    Для собственника посчитали два сценария:

    • «плохой» — инспекция выходит на выездную, пытается доказать весь НДС по протоколу и одновременно убирает расходы по налогу на прибыль (да, часть скорее всего удастся отбить, но учитывая стоимость сопровождения выездной проверки, и ее возможный срок проведения это слишком затратный и долгий процесс);

    • «упреждающий» — налогоплательщик сам уточняет декларации (представляет УНД) по эпизодам в отношении которых имеет “слабые карты” (это приоритетные риски по ФРВП) и договаривается о графике уплаты.

  4. Определили приоритетные кварталы.
    В качестве базы для уточнений взяли риски, начиная со 2 кв. 2024 года. Именно там были максимальные суммы и наиболее сильная доказательная база.

🥊Переговоры с инспекцией

С подготовленной моделью мы вышли на повторное рабочее совещание. Предложение было следующим:

  • налогоплательщик не спорит по приоритетным эпизодам;

  • подаёт уточнённые декларации и добровольно доплачивает налоги;

  • взамен инспекция:

    • отказывается от выездной проверки по организации;

    • предоставляет рассрочку по уплате согласованных сумм.

📌Сколько удалось сохранить

Если бы инспекция вышла на выездную проверку:

  • НДС к доначислению — 14,8 млн руб.

  • Налог на прибыль при исключении тех же расходов — ещё примерно 14 млн руб.

  • Итого только налоги — порядка 30 млн руб.

  • Плюс пени и штраф — ещё несколько миллионов к нагрузке.

Фактический вариант по согласованной стратегии:

  • к уплате — около 7 млн руб. (2 млн сейчас + больше 5 млн в рассрочку);

  • выездная проверка не проводится;

  • дополнительные эпизоды и доначисления не возникают.

То есть фактически компания сохранила не менее 22–23 млн руб. только по сумме налогов,
не считая сэкономленных штрафов и затрат по сопровождению выездной проверки. И получила для себе удобный график представления уточненных налоговых деклараций сроком до конца второго квартала.

Вывод

Я уже не раз писал здесь и в своём телеграм-канале о том, как важно гасить риски проведения выездной налоговой проверки на старте. Пока у вас идёт предпроверочный анализ (проверка вне рамок ВНП), ещё есть пространство для манёвра и переговоров.

В этот период особенно важно:

  • внимательно анализировать все протоколы и аналитические письма инспекции;

  • выделять приоритетные эпизоды, по которым у ФНС уже есть доказательства, и прорабатывать по ним стратегию;

  • выстраивать диалог с инспекцией до того, как вопрос перейдёт в формат выездной проверки.

Если вы хотите быть в курсе, как грамотно отвечать на требования, какие новые методы использует ФНС и как защитить свой бизнес - подписывайтесь на мой блог и телеграм-канал. Там уже размещено много по-настоящему ценной практической информации.

Спасибо за прочтение 🤝

Информации об авторе

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

8 подписчиков6 постов

