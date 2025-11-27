💰Как удалось сохранить клиенту больше 20 млн рублей и отменить выездную проверку

Разбор кейса: как за счет работы с рисками на стадии предпроверочного анализа (ППА) компания избежала проведения налоговой проверки и сохранила более 20 млн рублей.

Приветствую подписчиков Клерка! Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider

В прошлом заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС🕵️‍♂️.

Сегодня я поделюсь свежим кейсом, как для компании удалось в несколько раз снизить возможные доначисления и избежать проведения выездной проверки.

⚡Исходная ситуация

Ко мне обратился налогоплательщик, которому инспекция направила протокол с результатами аналитики по НДС по результатам проведенного рабочего совещания. В протоколе отражены риски по операциям с рядом контрагентов за 7 кварталов (2 кв. 2023 – 4 кв. 2024).

По данным протокола инспекция считала, что налогоплательщик неправомерно принял к вычету: НДС — 14 775 847 руб.

На рабочем совещании инспекция отдельно подчеркнула:

14,7 млн — это только НДС.

При выходе на выездную проверку налоговики планировали:

исключить расходы по тем же контрагентам из состава затрат по налогу на прибыль;

доначислить налог на прибыль примерно на сопоставимую сумму — ещё около 14 млн руб.

То есть только по двум налогам (без пеней и штрафов) общий объём потенциальных доначислений мог достигать порядка 30 млн руб.

✍Что мы сделали в первую очередь

Разобрали протокол «по кирпичикам».

Разделили все эпизоды на группы: приоритетные (из ФРВП) — по ним у инспекции были более весомые доказательства;

спорные — по которым можно было отстаивать реальность операций. Оценили горизонт возможной выездной проверки.

Инспекция уже называла ориентировочный срок выхода на выездную, поэтому мы оценили, какие кварталы гарантированно попадут в период проверки и где ещё можно выиграть время. Сделали финансовую модель.

Для собственника посчитали два сценария: «плохой» — инспекция выходит на выездную, пытается доказать весь НДС по протоколу и одновременно убирает расходы по налогу на прибыль (да, часть скорее всего удастся отбить, но учитывая стоимость сопровождения выездной проверки, и ее возможный срок проведения это слишком затратный и долгий процесс);

«упреждающий» — налогоплательщик сам уточняет декларации (представляет УНД) по эпизодам в отношении которых имеет “слабые карты” (это приоритетные риски по ФРВП) и договаривается о графике уплаты. Определили приоритетные кварталы.

В качестве базы для уточнений взяли риски, начиная со 2 кв. 2024 года. Именно там были максимальные суммы и наиболее сильная доказательная база.

🥊Переговоры с инспекцией

С подготовленной моделью мы вышли на повторное рабочее совещание. Предложение было следующим:

налогоплательщик не спорит по приоритетным эпизодам;

подаёт уточнённые декларации и добровольно доплачивает налоги;

взамен инспекция: отказывается от выездной проверки по организации; предоставляет рассрочку по уплате согласованных сумм.



📌Сколько удалось сохранить

Если бы инспекция вышла на выездную проверку:

НДС к доначислению — 14,8 млн руб.

Налог на прибыль при исключении тех же расходов — ещё примерно 14 млн руб.

Итого только налоги — порядка 30 млн руб.

Плюс пени и штраф — ещё несколько миллионов к нагрузке.

Фактический вариант по согласованной стратегии:

к уплате — около 7 млн руб. (2 млн сейчас + больше 5 млн в рассрочку);

выездная проверка не проводится;

дополнительные эпизоды и доначисления не возникают.

То есть фактически компания сохранила не менее 22–23 млн руб. только по сумме налогов,

не считая сэкономленных штрафов и затрат по сопровождению выездной проверки. И получила для себе удобный график представления уточненных налоговых деклараций сроком до конца второго квартала.

Вывод

Я уже не раз писал здесь и в своём телеграм-канале о том, как важно гасить риски проведения выездной налоговой проверки на старте. Пока у вас идёт предпроверочный анализ (проверка вне рамок ВНП), ещё есть пространство для манёвра и переговоров.

В этот период особенно важно:

внимательно анализировать все протоколы и аналитические письма инспекции;

выделять приоритетные эпизоды, по которым у ФНС уже есть доказательства, и прорабатывать по ним стратегию;

выстраивать диалог с инспекцией до того, как вопрос перейдёт в формат выездной проверки.

Спасибо за прочтение 🤝