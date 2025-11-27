💰Как удалось сохранить клиенту больше 20 млн рублей и отменить выездную проверку
Приветствую подписчиков Клерка! Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider
В прошлом заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС🕵️♂️.
Сегодня я поделюсь свежим кейсом, как для компании удалось в несколько раз снизить возможные доначисления и избежать проведения выездной проверки.
⚡Исходная ситуация
Ко мне обратился налогоплательщик, которому инспекция направила протокол с результатами аналитики по НДС по результатам проведенного рабочего совещания. В протоколе отражены риски по операциям с рядом контрагентов за 7 кварталов (2 кв. 2023 – 4 кв. 2024).
По данным протокола инспекция считала, что налогоплательщик неправомерно принял к вычету: НДС — 14 775 847 руб.
На рабочем совещании инспекция отдельно подчеркнула:
14,7 млн — это только НДС.
При выходе на выездную проверку налоговики планировали:
исключить расходы по тем же контрагентам из состава затрат по налогу на прибыль;
доначислить налог на прибыль примерно на сопоставимую сумму — ещё около 14 млн руб.
То есть только по двум налогам (без пеней и штрафов) общий объём потенциальных доначислений мог достигать порядка 30 млн руб.
✍Что мы сделали в первую очередь
Разобрали протокол «по кирпичикам».
Разделили все эпизоды на группы:
приоритетные (из ФРВП)— по ним у инспекции были более весомые доказательства;
спорные — по которым можно было отстаивать реальность операций.
Оценили горизонт возможной выездной проверки.
Инспекция уже называла ориентировочный срок выхода на выездную, поэтому мы оценили, какие кварталы гарантированно попадут в период проверки и где ещё можно выиграть время.
Сделали финансовую модель.
Для собственника посчитали два сценария:
«плохой» — инспекция выходит на выездную, пытается доказать весь НДС по протоколу и одновременно убирает расходы по налогу на прибыль (да, часть скорее всего удастся отбить, но учитывая стоимость сопровождения выездной проверки, и ее возможный срок проведения это слишком затратный и долгий процесс);
«упреждающий» — налогоплательщик сам уточняет декларации (представляет УНД) по эпизодам в отношении которых имеет “слабые карты” (это приоритетные риски по ФРВП) и договаривается о графике уплаты.
Определили приоритетные кварталы.
В качестве базы для уточнений взяли риски, начиная со 2 кв. 2024 года. Именно там были максимальные суммы и наиболее сильная доказательная база.
🥊Переговоры с инспекцией
С подготовленной моделью мы вышли на повторное рабочее совещание. Предложение было следующим:
налогоплательщик не спорит по приоритетным эпизодам;
подаёт уточнённые декларации и добровольно доплачивает налоги;
взамен инспекция:
отказывается от выездной проверки по организации;
предоставляет рассрочку по уплате согласованных сумм.
📌Сколько удалось сохранить
Если бы инспекция вышла на выездную проверку:
НДС к доначислению — 14,8 млн руб.
Налог на прибыль при исключении тех же расходов — ещё примерно 14 млн руб.
Итого только налоги — порядка 30 млн руб.
Плюс пени и штраф — ещё несколько миллионов к нагрузке.
Фактический вариант по согласованной стратегии:
к уплате — около 7 млн руб. (2 млн сейчас + больше 5 млн в рассрочку);
выездная проверка не проводится;
дополнительные эпизоды и доначисления не возникают.
То есть фактически компания сохранила не менее 22–23 млн руб. только по сумме налогов,
не считая сэкономленных штрафов и затрат по сопровождению выездной проверки. И получила для себе удобный график представления уточненных налоговых деклараций сроком до конца второго квартала.
Вывод
Я уже не раз писал здесь и в своём телеграм-канале о том, как важно гасить риски проведения выездной налоговой проверки на старте. Пока у вас идёт предпроверочный анализ (проверка вне рамок ВНП), ещё есть пространство для манёвра и переговоров.
В этот период особенно важно:
внимательно анализировать все протоколы и аналитические письма инспекции;
выделять приоритетные эпизоды, по которым у ФНС уже есть доказательства, и прорабатывать по ним стратегию;
выстраивать диалог с инспекцией до того, как вопрос перейдёт в формат выездной проверки.
Если вы хотите быть в курсе, как грамотно отвечать на требования, какие новые методы использует ФНС и как защитить свой бизнес - подписывайтесь на мой блог и телеграм-канал. Там уже размещено много по-настоящему ценной практической информации.
Спасибо за прочтение 🤝
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию