⚡АУСН как «налоговое убежище» от НДС: анализ режима на 2026-2028 годы

Когда переход на АУСН становится математически выгодным, как избежать ловушки НДС в 2026 году и какие скрытые риски несет «налоговый автопилот».

Приветствую подписчиков Клерка!



Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider. В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.

В одной из своих прошлых статей я разобрал тему применения УСН с НДС на ближайшие 3 года, а сегодня хочу разобрать режим, который в 2026-2028 годах для многих станет либо спасением, либо дорогим экспериментом.

📝В этой статье разберем:

почему АУСН может стать единственным спасение от НДС в 2026 году;

когда 8% меньше, чем 6%;

кому вход в этот режим может быть не выгоден.

🔞 Почему АУСН спасает от НДС

Как вы уже знаете, если в 2025 году лимит для освобождения от НДС составляет 60 млн рублей, то начиная с 2026 начинается переходный период ознаменованный постепенным снижением лимита дохода для применения УСН без НДС:

2026 год: лимит падает до 20 млн рублей .

2027 год: до 15 млн рублей .

2028 год: до 10 млн рублей.

Однако АУСН регулируется отдельным Федеральным законом № 17-ФЗ, которым правила игры зафиксированы так:

1. Лимит дохода 60 млн рублей в год.

2. Освобождение от НДС — полное (ст. 2 ФЗ № 17-ФЗ).

На практике это значит, что если в 2026 году у вашей компании выручка 45 млн рублей на обычной УСН, то вы обязаны платить НДС (минимум 5% без вычетов), сдавать декларации по НДС, вести книги покупок/продаж и налоговая нагрузка резко возрастет. Но! Если вы на АУСН, то вы все еще не платите НДС. Вы остаетесь в «тихой гавани» с единым налогом, пока ваш оборот не превысит 60 млн. руб.

🔢 Математика: считаем, что выгоднее

Разберем с разными возможными сценариями применения:

💻 Сценарий 1. ИП-фрилансер без сотрудников

Исходные данные:

ИП, работает один;

доход - 10 млн руб. в год;

расходов почти нет;

регион без льгот по УСН.

УСН «доходы» 6%:

налог - 600 000 руб.;

фиксированные + 1% - около 150 000 руб.;

у ИП без работников взносы уменьшают налог на 100%;

по факту совокупная нагрузка те же 6% с оборота.

АУСН «доходы» 8%:

налог — 800 000 руб.;

взносы — фактически 0 (кроме травматизма);

нагрузка — около 8% с оборота.

💡 Вывод: для ИП без сотрудников с доходом выше 3 млн руб.

АУСН почти всегда дороже, чем классическая УСН 6% с вычетом взносов.

Сценарий 2. Микро-компания с белыми зарплатами

Исходные данные:

выручка — 20 млн руб.;

3 сотрудника;

ФОТ — 300 тыс. руб./мес. (3,6 млн в год);

регион без льгот.

УСН «доходы» 6%:

налог - 1,2 млн руб.;

взносы за сотрудников + ИП : условно 800–900 тыс. руб.;

уменьшить налог можно только на 50%;

совокупная нагрузка примерно 1,4-1,5 млн. руб.

АУСН «доходы» 8%:

налог - 1,6 млн руб.;

страховые взносы - 0 руб.;

итого - около 1,6 млн руб.

💡 Вывод: в этом конкретном примере АУСН чуть проигрывает, но если:

ФОТ ещё выше,

взносы «съедают» 3-4% и больше от выручки,

или вы не можете пользоваться льготами МСП

то АУСН начинает выходить в плюс.

Критерий простой: если страховые взносы > 2% от выручки, то АУСН становиться более рентабелен.

🧨 Сценарий 3. УСН с НДС против 8% АУСН

Исходные данные:

торговая компания;

выручка - 45 млн руб.;

2 сотрудника;

год - 2026 (лимит по НДС для УСН уже 20 млн руб.).

На УСН вы уже обязаны платить НДС.

Вариант 1. УСН «доходы» 6% + НДС 5% без вычетов:

УСН - 2,7 млн. руб.;

НДС 5% - 2,25 млн. руб.;

плюс страховые взносы;

эффективная ставка легко переваливает за 11% с оборота.

Вариант 2. АУСН «доходы» 8%:

налог — 3,6 млн руб.;

НДС нет;

взносов нет.

Разница по году - порядка 1,2-1,5 млн. руб. экономии в пользу АУСН

💡 Главный вывод: для бизнеса с выручкой 20–60 млн руб. в 2026+ годах, который на УСН уже попадает под НДС, АУСН становится лучшим вариантом, если вы влезаете в её лимиты по доходу и сотрудникам.

📌 Кому этот режим не подойдет

Ограничения, которые нельзя обойти:

1) Штат: Строго до 5 человек. Причем считаются все: и кто в штате, и внешние совместители, и те, кто работает по ГПХ.

2) Зарплата: Только безналичные переводы.

3) Счета: Только в уполномоченных банках (Сбер, Т-Банк, Альфа и др.).

4) Региональные льготы: Если вы «прописаны» в регионе со льготной УСН (Чечня, Удмуртия, Мурманск - 1%), то АУСН вам невыгодна. Ставка 8% федеральная, ее нельзя снизить региональным законом.

5) Маркетплейсы: АУСН работает кассовым методом. При возвратах товара на Wildberries/Ozon корректировка налоговой базы требует ручного контроля. Если возвратов тысячи то можно “утонуть”.

🧭 Как решить: переходить на АУСН или нет

1. Посчитайте «зарплатоемкость». Если у вас большой ФОТ (белые зарплаты), переход на АУСН выгоден уже сейчас, даже без фактора НДС, за счет обнуления страховых взносов (экономия 15–30% от зарплат).

2. Проверьте банк. Убедитесь, что ваш текущий банк есть в реестре ФНС для работы с АУСН. Тарифы там специфические, банк берет на себя функции налогового агента и берет за это комиссию (сравните ее со стоимостью бухгалтера).

3. Используйте гибкость. С 2025 года переходить на АУСН можно не только с начала года, но и с 1-го числа любого месяца (для вновь созданных - сразу, для действующих - по уведомлению).

Мой совет возьмите свои реальные цифры и прогоните их через две модели УСН с учётом будущего НДС и АУСН, если в вашем диапазоне выручки и ФОТ АУСН даёт плюс, используйте 2025 год, чтобы спокойно перестроить процессы и войти в 2026 год уже в нужном режиме.

💥Если вам нужны живые разборы требований, новости о проверках и практика по НДС/УСН подписывайтесь на мой блог и телеграмм канал. Там мы разбираем то, о чем не пишут в официальных письмах.

Всем спасибо за прочтение🤝