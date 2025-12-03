⚡АУСН как «налоговое убежище» от НДС: анализ режима на 2026-2028 годы
Приветствую подписчиков Клерка!
Я налоговый консультант и автор телеграмм-канала “Налоговый Инсайдер“ https://t.me/naloginsider. В прошлом - заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок одного из региональных УФНС.
В одной из своих прошлых статей я разобрал тему применения УСН с НДС на ближайшие 3 года, а сегодня хочу разобрать режим, который в 2026-2028 годах для многих станет либо спасением, либо дорогим экспериментом.
📝В этой статье разберем:
почему АУСН может стать единственным спасение от НДС в 2026 году;
когда 8% меньше, чем 6%;
кому вход в этот режим может быть не выгоден.
🔞 Почему АУСН спасает от НДС
Как вы уже знаете, если в 2025 году лимит для освобождения от НДС составляет 60 млн рублей, то начиная с 2026 начинается переходный период ознаменованный постепенным снижением лимита дохода для применения УСН без НДС:
2026 год: лимит падает до 20 млн рублей.
2027 год: до 15 млн рублей.
2028 год: до 10 млн рублей.
Однако АУСН регулируется отдельным Федеральным законом № 17-ФЗ, которым правила игры зафиксированы так:
1. Лимит дохода 60 млн рублей в год.
2. Освобождение от НДС — полное (ст. 2 ФЗ № 17-ФЗ).
На практике это значит, что если в 2026 году у вашей компании выручка 45 млн рублей на обычной УСН, то вы обязаны платить НДС (минимум 5% без вычетов), сдавать декларации по НДС, вести книги покупок/продаж и налоговая нагрузка резко возрастет. Но! Если вы на АУСН, то вы все еще не платите НДС. Вы остаетесь в «тихой гавани» с единым налогом, пока ваш оборот не превысит 60 млн. руб.
🔢 Математика: считаем, что выгоднее
Разберем с разными возможными сценариями применения:
💻 Сценарий 1. ИП-фрилансер без сотрудников
Исходные данные:
ИП, работает один;
доход - 10 млн руб. в год;
расходов почти нет;
регион без льгот по УСН.
УСН «доходы» 6%:
налог - 600 000 руб.;
фиксированные + 1% - около 150 000 руб.;
у ИП без работников взносы уменьшают налог на 100%;
по факту совокупная нагрузка те же 6% с оборота.
АУСН «доходы» 8%:
налог — 800 000 руб.;
взносы — фактически 0 (кроме травматизма);
нагрузка — около 8% с оборота.
💡 Вывод: для ИП без сотрудников с доходом выше 3 млн руб.
АУСН почти всегда дороже, чем классическая УСН 6% с вычетом взносов.
Сценарий 2. Микро-компания с белыми зарплатами
Исходные данные:
выручка — 20 млн руб.;
3 сотрудника;
ФОТ — 300 тыс. руб./мес. (3,6 млн в год);
регион без льгот.
УСН «доходы» 6%:
налог - 1,2 млн руб.;
взносы за сотрудников + ИП : условно 800–900 тыс. руб.;
уменьшить налог можно только на 50%;
совокупная нагрузка примерно 1,4-1,5 млн. руб.
АУСН «доходы» 8%:
налог - 1,6 млн руб.;
страховые взносы - 0 руб.;
итого - около 1,6 млн руб.
💡 Вывод: в этом конкретном примере АУСН чуть проигрывает, но если:
ФОТ ещё выше,
взносы «съедают» 3-4% и больше от выручки,
или вы не можете пользоваться льготами МСП
то АУСН начинает выходить в плюс.
Критерий простой: если страховые взносы > 2% от выручки, то АУСН становиться более рентабелен.
🧨 Сценарий 3. УСН с НДС против 8% АУСН
Исходные данные:
торговая компания;
выручка - 45 млн руб.;
2 сотрудника;
год - 2026 (лимит по НДС для УСН уже 20 млн руб.).
На УСН вы уже обязаны платить НДС.
Вариант 1. УСН «доходы» 6% + НДС 5% без вычетов:
УСН - 2,7 млн. руб.;
НДС 5% - 2,25 млн. руб.;
плюс страховые взносы;
эффективная ставка легко переваливает за 11% с оборота.
Вариант 2. АУСН «доходы» 8%:
налог — 3,6 млн руб.;
НДС нет;
взносов нет.
Разница по году - порядка 1,2-1,5 млн. руб. экономии в пользу АУСН
💡 Главный вывод: для бизнеса с выручкой 20–60 млн руб. в 2026+ годах, который на УСН уже попадает под НДС, АУСН становится лучшим вариантом, если вы влезаете в её лимиты по доходу и сотрудникам.
📌 Кому этот режим не подойдет
Ограничения, которые нельзя обойти:
1) Штат: Строго до 5 человек. Причем считаются все: и кто в штате, и внешние совместители, и те, кто работает по ГПХ.
2) Зарплата: Только безналичные переводы.
3) Счета: Только в уполномоченных банках (Сбер, Т-Банк, Альфа и др.).
4) Региональные льготы: Если вы «прописаны» в регионе со льготной УСН (Чечня, Удмуртия, Мурманск - 1%), то АУСН вам невыгодна. Ставка 8% федеральная, ее нельзя снизить региональным законом.
5) Маркетплейсы: АУСН работает кассовым методом. При возвратах товара на Wildberries/Ozon корректировка налоговой базы требует ручного контроля. Если возвратов тысячи то можно “утонуть”.
🧭 Как решить: переходить на АУСН или нет
1. Посчитайте «зарплатоемкость». Если у вас большой ФОТ (белые зарплаты), переход на АУСН выгоден уже сейчас, даже без фактора НДС, за счет обнуления страховых взносов (экономия 15–30% от зарплат).
2. Проверьте банк. Убедитесь, что ваш текущий банк есть в реестре ФНС для работы с АУСН. Тарифы там специфические, банк берет на себя функции налогового агента и берет за это комиссию (сравните ее со стоимостью бухгалтера).
3. Используйте гибкость. С 2025 года переходить на АУСН можно не только с начала года, но и с 1-го числа любого месяца (для вновь созданных - сразу, для действующих - по уведомлению).
Мой совет возьмите свои реальные цифры и прогоните их через две модели УСН с учётом будущего НДС и АУСН, если в вашем диапазоне выручки и ФОТ АУСН даёт плюс, используйте 2025 год, чтобы спокойно перестроить процессы и войти в 2026 год уже в нужном режиме.
💥Если вам нужны живые разборы требований, новости о проверках и практика по НДС/УСН подписывайтесь на мой блог и телеграмм канал. Там мы разбираем то, о чем не пишут в официальных письмах.
Всем спасибо за прочтение🤝
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию