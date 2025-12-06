🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля. Часть 2: разница между «недобросовестным» контрагентом и «техническим»

Экз. заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС рассказывает о неочевидных нюансах работы налоговых органов, от которых зависит к кому придут с налоговой проверкой.

В первой части цикла я кратко описал «архитектуру» доказательственной базы по ст. 54.1 НК РФ и затронул тему «техничности» как одной из ключевых групп доказательств в спорах по НДС и налогу на прибыль.

⚡Сегодня, в рамках цикла «Нюансы налогового контроля» разберем чем отличается «технический» контрагент от «недобросовестного», и почему квалификация контрагента это не просто вопрос терминологии, а по сути спусковой механизм для определенного алгоритма действий налогового органа.

Перед тем как мы начнем разбор этой темы, я хочу погрузить вас в закулисье налогового контроля и раскрыть определенные понятия терминологии, которые могут использоваться в контексте сегодняшней темы.

✍ 1. Терминология

ФРВП, акцепт, выгодоприобретатель - слова, которые скорее всего вам уже известны. Особого секрета в этих терминах нет, так как они уже давно гуляют на просторах интернета. Я лишь повторю их понятия с добавлением того смысла, который отложился у меня за время работы в службе и практики налоговым консультантом.

Выгодоприобретатель - это лицо, которое фактически получило необоснованную налоговую выгоду. На практике это, прежде всего, «реальное лицо», т.е. компания, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность в рамках которой сознательно допустила взаимоотношения с «проблемным» лицом. Система ищет не просто того, кто получил налоговую экономию (потому что по цепочке сделок это может быть и 5 и 10 компаний), а того, у кого есть «активы», за счет которых можно взыскать недоимку. Если у компании нет активов (источника взыскания), так называемая скоринговая оценка может не акцептовать ее в качестве выгодоприобретателя.

Акцепт - процедурное действие в системе. Утверждение компании в статусе выгодоприобретателя. Простыми словами: пока нет акцепта, компания просто «кандидат» на отработку (налоговую проверку), но как только акцепт проставлен, компания становиться ответственной за разрыв, и весь механизм (алгоритм отработки) начинает работать на сбор доказательств по указанным мною в первой части группам доказательств.

ФРВП (Федеральный реестр выгодоприобретателей). Если вы хоть раз были на комиссии в налоговом органе то вы точно слышали эти “4 буквы”. ФРВП - это список, попав в который (по результатам акцепта в качестве выгодоприобретателя) вы становитесь “целью отработки налоговым органом”, который обязан исключить из ваших вычетов суммы НДС по операциям (счетам-фактурам) с “техническим” контрагентом.

❗ Хочу акцентировать ваше внимание на ключевом тезисе, связанном с отработкой ФРВП. Цель налогового органа или побудить компанию-выгодоприобретателя добровольно исключить счета-фактуры по взаимоотношениям с «техническим контрагентом» или сделать это по средством налоговой проверки (не отработать ФРВП нельзя🤷‍♂️). Налоговая предполагает, что если сделка произведена с «техническим» звеном, то она не была осуществлена в действительности.

Именно поэтому в актах и решениях налоговый орган больше всего информации уделяется описанию «техничности» - как базе для доказательства нереальности операции, потому что если при судебном разбирательстве налоговый орган не сумеет отстоять статус компании как ВП, то вашего контрагента вполне могут посчитать “недобросовестным” и “откатить” риски назад (на звено ниже).

🏢 2. «Технический» контрагент: анатомия пустоты

Понятие «техническая компания» не закреплено прямо в Налоговом кодексе РФ, однако оно прочно вошло в лексикон налоговых органов и судов (в том числе благодаря Письму ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

«Техническая компания» это юридическое лицо, которое не ведет реальной экономической деятельности, не обладает необходимыми ресурсами для исполнения обязательств и создано (или используется) исключительно для оформления документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды третьими лицами (бенефициарами).

Для системы портрет такой компании определяется рядом маркеров: отсутствие активов, численности, несоответствие товарных потоков финансовым, слом платежа и т.д.

С правовой точки зрения, сделка с «техническим» контрагентом рассматривается как неисполненная заявленным лицом. Налоговый орган утверждает: поскольку у контрагента нет ресурсов (людей, машин), он физически не мог выполнить работы. Следовательно, документы, подписанные от его имени, содержат недостоверные сведения.

В работе с «техничкой» у инспекции простая логика: с неё нечего взять. Доначислять налоги такой компании бессмысленно - у неё нет активов для погашения недоимки, это не самостоятельное звено, а скорее всего площадка, действующая в интересах группы выгодоприобретателей и соответственно и по рискам такой компании отвечать должны именно реальные бенефициары. Именно поэтому ответственность за деятельность таких компаний ложиться не на руководителей и учредителей (которые являются номиналами), а на руководителей ВП.

Такое “не справедливое” переложение бремени ответственности за деятельность технических компаний привело к введению статьи 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур).

⚠️ 3. «Недобросовестный» контрагент: реальность с пороком

А теперь перейдем ко второй категории, которую часто путают с первой (не только сами налоговики но и налоговые консультанты). В отличие от «технички», которая по своей сути является инструментом схемы, «недобросовестный» контрагент это реально действующий субъект экономики.

Такая организация ведет реальную хозяйственную деятельность, производит товары или оказывает услуги. Однако, такая компания ведет агрессивное налоговое планирование. Она может применять схемы дробления, использовать «бумажный» НДС для оптимизации собственных обязательств и занижать налоговую базу.

Кардинальное различие в субъектности: «Техническая» компания не имеет собственной воли, она управляется извне. «Недобросовестный» контрагент это самостоятельный субъект. Сделка с ним реальна, но она сопровождается налоговыми потерями для бюджета из-за действий самого контрагента. На практике часто пытаются подменить понятия: квалифицировать реального, но проблемного поставщика как «технического».

🎯 Резюме

Понимание правовой природы контрагента определяет стратегию вашей защиты. Налоговый контроль механизм прагматичный. Система настроена так, что ищет не только виноватого, но и платежеспособного.

Кроме того, есть два определяющих фактора, от которых зависит многое:

1. Сложность идентификации. Грань между «недобросовестным» и «техническим» контрагентом часто размыта, так как они имеют много общих маркеров риска. Более того, реальному, но недобросовестному контрагенту зачастую выгодно, чтобы ответственность переложили на вас, поэтому он не спешит доказывать свою состоятельность.

2. Человеческий фактор. Алгоритмы скоринга (своего рода «налоговый светофор») несовершенны и могут ошибочно указать на вас как на Выгодоприобретателя. Добавьте к этому профдеформацию инспекторов, которые «заточены» видеть схемы и «техничек» повсюду (сам бы таким же…)

Налоговый контроль - механизм прагматичный. Система всегда ищет не столько виноватого, сколько платежеспособного. И если вас «акцептовали» как ВП, значит, ваши активы уже оценили как достаточные для закрытия кассового разрыва бюджета. Задача бизнеса — четко разграничивать риски еще на этапе проверки контрагента, чтобы не стать этим самым «акцептованным» звеном.

Поэтому пассивная позиция здесь губительна. Очень важно действовать проактивно и отстаивать свои интересы еще на этапе предпроверочного анализа (ППА).

📌Что дальше?

В следующих статьях цикла «Нюансы налогового контроля» я разберу чем доказательная база по камеральным проверкам (КНП) отличается от доказательной базы по выездным (ВНП), и как этим пользоваться при защите.

Подписывайтесь на мой блог на клерке и вступайте в телеграмм-канал. Всем спасибо за прочтение🤝