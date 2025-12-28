💡«Денег нет, но вы держитесь»: как ответить на требование ИФНС, когда ошибка есть, а платить пока нечем

Продолжаю рубрику «Разбор полетов» по следам реальных кейсов. Для тех, кто читает меня впервые: 12 лет я проработал в системе ФНС и теперь использую этот опыт, чтобы помочь бизнесу выстраивать диалог с инспекцией на равных, без страха и лишних потерь.
В прошлой статье мы разбирали, как реагировать на необоснованные претензии. Но что делать, если налоговый орган прав, нарушение есть, а средств на его устранение прямо сейчас — нет? Разберем в этой статье.
📌Вводные данные
Компании «прилетело» требование в рамках камеральной проверки уточненной налоговой декларации (УНД) по НДС компании Заказчика.
Суть претензии: Заказчик заявил вычет НДС по авансовым счетам-фактурам с компанией подрядчиком (мой клиент). А вот подрядчик у себя в реализации в разделе 9 налоговой декларации эти авансовые счета-фактуры не отразил. Соответственно, в системе АСК НДС-2 загорелся «красный свет» — разрыв.
Инспекция запросила в требовании авансовые счета-фактуры, информацию о причинах не отражения в реализации счетов-фактур, и заодно, не желая особо разбираться в причинах, в пункте 2.2 Требования прямым текстом написала:
«...подать уточненную налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2025 года с отражением корректных показателей в книге продаж...»
Цена вопроса: Сумма недоимки — более 2 млн руб.
💸 Риск штрафа и кассовый разрыв
И тут перед руководителем компании встает дилемма.
Ошибка действительно есть. Бухгалтерия забыла начислить НДС с полученного аванса. По закону нужно подавать уточненную налоговую декларацию.
Денег нет. На расчетном счете сейчас пусто.
Если клиент подаст УНД сразу, без предварительной уплаты задолженности и пени, сработает ст. 122 НК РФ. Налоговый орган автоматически выставит штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. В нашем случае штраф составит почти 450 000 рублей.
Поэтому была поставлена «задача со звездочкой»:
Не подставить Заказчика (чтобы ему не сняли вычеты по результатам КНП по УНД).
Выиграть время для поиска средств.
Избежать штрафных санкций (нельзя дать информацию для составления акта КНП).
🕵️♂️ Правовой нигилизм инспектора
Прежде чем готовить ответ, оценим само Требование. Оно выставлено по форме КНД 1165013 (истребование документов).
В чем подвох? Инспектор требует совершения юридически значимого действия — подачи декларации — через запрос документов. При этом Инспекция, направившая поручение, даже не администрирует эту компанию и проверяет его контрагента заказчика🤷♂️.
Это грубое процедурное нарушение. Требование документов — это инструмент сбора доказательств. Инспектор может попросить накладные, договоры, пояснения. Но он не имеет права в этом документе приказывать налогоплательщику сдать декларацию.
Но! Даже если мы опустим незаконное требование инспектора представить УНД за 3 квартал, и просто ответим на 1 раздел требования путем представления авансовых счетов фактур, то налоговый орган, направивший требование, предоставит информацию об установленных в ходе КНП Заказчика обстоятельствах уже в уполномоченный на то налоговый орган, который не упустит возможность составить акт КНП уже по нашей компании.
🛡️ Наша стратегия: «Технический сбой» и «Внутренний аудит»
Мы выбрали тактику вежливого, но твердого затягивания процесса. Мы подготовили ответ, состоящий из двух частей.
Шаг 1. Прячем «первичку» (Счета-фактуры)
Инспектор запросил конкретные авансовые счета-фактуры. Если бы мы их отдали сейчас — мы бы дали налоговой железобетонное доказательство вины клиента (документ есть, в декларации нет).
Как мы ответили: Мы сослались на технические проблемы и необходимость проверки. Мы не отказали, но и не дали документы.
«В отношении счетов-фактур... Общество сообщает о невозможности их оперативного представления... В настоящий момент проводится процедура проверки базы данных в связи с техническими ошибками при формировании исходящих документов... Существует вероятность, что указанные номера сформированы ошибочно (технический сбой нумерации)...»
Суть маневра: Инспектор не может оштрафовать компанию по ст. 126 НК РФ, так как мы обосновали задержку «инвентаризацией». Доказательств вины у него на руках пока нет.
Шаг 2. Игнорируем представление УНД, но обещаем заплатить
Мы не стали писать «вы не имеете права требовать декларацию». Мы ответили хитрее: сообщили, что клиент инициировал собственную проверку.
Как мы ответили:
«В настоящее время Обществом инициирован внутренний аудит и инвентаризация расчетов... Проводится сверка данных бухгалтерского учета... Окончательный вывод будет сделан по завершении аналитических процедур» .
И самое главное — мы дали обещание применить п. 4 ст. 81 НК РФ (освобождение от ответственности):
«В случае, если факт занижения будет подтвержден, Обществом... будут предприняты действия, предусмотренные п. 4 ст. 81 НК РФ, а именно: произведен перерасчет, уплачена соответствующая сумма налога и пени, после чего будет представлена уточненная декларация» .
✅ Итог
Этим ответом мы дали понять инспекции: «Компания адекватная, проверяет учет. Если виноваты — сами всё заплатят, но обществу нужно время для получения результатов аудита».
Таким образом мы не предоставили Инспекции наши экземпляры счетов-фактур. Это ключевой момент. У налоговой на руках есть только «половина» доказательства — документы, полученные от Заказчика, а чтобы зафиксировать нарушение, инспектору нужно сопоставить (сравнить) экземпляры документов.
При этом мы не ушли в «глухой отказ», не заявили, что документов нет (что подставило бы Заказчика), а выбрали гибкую позицию: возможно, из-за технического сбоя документы были сформированы ошибочно.
Тем самым мы решили главную задачу: не дали инспектору доказательную базу «здесь и сейчас», выиграв время. Психология тоже на нашей стороне: для инспектора добровольная доплата в бюджет всегда лучше, чем споры, а составление Акта — это лишняя бюрократическая головная боль. Ему проще подождать пару недель и закрыть проверку миром, чем оформлять нарушение.
