💡«Денег нет, но вы держитесь»: как ответить на требование ИФНС, когда ошибка есть, а платить пока нечем

Продолжаю рубрику «Разбор полетов» по следам реальных кейсов. Для тех, кто читает меня впервые: 12 лет я проработал в системе ФНС и теперь использую этот опыт, чтобы помочь бизнесу выстраивать диалог с инспекцией на равных, без страха и лишних потерь.

В прошлой статье мы разбирали, как реагировать на необоснованные претензии. Но что делать, если налоговый орган прав, нарушение есть, а средств на его устранение прямо сейчас — нет? Разберем в этой статье.