💡Оговорка по Фрейду от ФНС: как отвечать, когда налоговая потребовала признания вины

Продолжаю разбирать «шедевры» налогового творчества, которые прилетают моим клиентам. Сегодня у нас на столе документ, который идеально иллюстрирует текущий подход ФНС: «Неважно, что мы просим, главное — чтобы вы испугались и заплатили».

Мы часто сталкиваемся с тем, что налоговые органы используют формальные инструменты контроля не для сбора доказательств, а для оказания психологического воздействия на налогоплательщика.

Недавний кейс моего клиента — наглядный пример такой практики. В отношении компании была открыта ВНП. Спустя менее месяца после начала проверки, когда инспекция еще не успела погрузиться в изучение первичной документации, мы получили Требование о представлении документов (информации).

При детальном анализе текста документа была выявлена формулировка, которая фактически подменяет процедуру сбора доказательств преждевременным обвинением. Разберем, как это выглядит в документе и какую правовую позицию мы заняли в ответе.

🕵️‍♂️ Суть ситуации: подмена понятий

08.12.2025 в адрес налогоплательщика поступило Требование? содержание которого в части истребования информации вызывает вопросы с точки зрения соблюдения процессуальных норм.

В пункте 2.6 Требования налоговый орган дословно указывает:

«По результатам проведенной выездной налоговой проверки, выявлены факты совершения Вами налогового правонарушения».

Здесь мы видим явное противоречие фактам и процедуре:

Статус проверки. ВНП находится в начальной стадии. Акт налоговой проверки не составлен, мероприятия налогового контроля продолжаются. Формулировка. Инспектор использует прошедшее время («проведенной проверки») и утверждает, что правонарушение уже «выявлено» как доказанный факт.

Фактически, в рамках промежуточного процессуального документа (требования) налогоплательщику сообщают, что итог проверки уже предопределен, игнорируя стадии рассмотрения материалов, подачи возражений и вынесения Решения.

🛡️ Наша позиция и стратегия ответа

Оставлять подобные утверждения без внимания нельзя, так как молчание может быть расценено как пассивное согласие с позицией инспекции. Однако вступать в спор по существу сделок на данном этапе также преждевременно.

Вот ключевые блоки нашего ответа (из реального письма, ушедшего в инспекцию):

1. Блок «Принятие к сведению» (вместо оправданий) Инспектор расписал на страницу свои подозрения про «технички». Мы не стали писать «это неправда, они хорошие». Мы ответили сухо:

«Изложенная в пунктах 2.1 – 2.6 информация принята Обществом к сведению. Вместе с тем, Общество не считает, что наличие у контрагентов (по мнению налогового органа) признаков "технических" организаций, является безусловным основанием для корректировки налоговых обязательств...»

Почему так: Мы не подтвердили и не опровергли факты. Мы лишь зафиксировали, что мнение инспекции — это не закон. Признаки «технички» у контрагента не означают автоматическую вину налогоплательщика.

2. Блок «Процессуальный удар» (защита презумпции невиновности) Самый важный момент. Мы жестко пресекли попытку назвать нас преступниками до суда.

«Общество не согласно с формулировкой... о том, что "по результатам проведенной выездной налоговой проверки выявлены факты совершения налогового правонарушения". Данное утверждение является преждевременным, так как выводы о наличии правонарушения могут быть сделаны только в Решении по результатам проверки...»

Почему так: Мы показали инспектору, что видим его манипуляцию и знаем регламент (ст. 108 НК РФ), это немного охладит пыл проверяющих.

3. Блок «Ловушка содействия» (перехват инициативы) Инспекция просила «содействия в установлении реального исполнителя» (читай: «сдай кого-нибудь и покайся»). Мы согласились содействовать, но развернули вектор в свою сторону:

«Общество намеревается активно содействовать налоговому органу в получении всей необходимой информации... Однако целью данного содействия является не "установление иного лица", как предлагается в тексте Требования, а доказательство того факта, что сделки исполнялись заявленными контрагентами...»

Почему так: Мы показываем, что действуем как добросовестный налогоплательщик, готовый к сотрудничеству. Но мы четко обозначили цель: мы будем доказывать реальность операций, а не играть в игры инспекции по поиску «номиналов».

✅ Резюме

Получение требования с обвинительным уклоном в самом начале проверки — сигнал о том, что инспекция настроена на агрессивно. В такой ситуации важно:

Анализировать каждую формулировку. Зачастую требования содержат утверждения, противоречащие текущему процессуальному статусу проверки. Не поддаваться на давление. Слова о «выявленных нарушениях» в тексте требования не имеют юридической силы итогового Решения. Отвечать корректно, но твердо. Используйте формулировки о «преждевременности выводов» и готовности «отстаивать реальность операций». Это формирует ваш защитный профиль с первых дней проверки.

💥Больше информации о внутренней кухне ФНС, разборы актуальных новостей и советы по защите бизнеса я публикую в своем Telegram-канале «Налоговый Инсайдер» https://t.me/naloginsider. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!