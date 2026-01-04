«Самый большой развод в жизни»: почему кажется, что мы платим налоги на каждом шагу

Действительно ли мы платим трижды за одни и те же деньги? Разбираемся, как устроена налоговая система и почему малый бизнес и ИП чувствуют эту нагрузку особенно остро.

Недавно в одной всеми известной соцсети разошёлся пост с громким заголовком: «Налоги - самый большой развод в жизни».

Автор задался простым и на первый взгляд логичным вопросом: почему мы платим налоги с денег, которые заработали, затем платим налоги, когда эти деньги тратим, а после этого ещё и продолжаем платить налоги за имущество, купленное на уже обложенные доходы.

Эмоционально с этим трудно не согласиться. Со стороны это действительно выглядит как бесконечный отъём средств, растянутый во времени и разбитый на этапы. Но так ли всё однозначно, если разобрать эту конструкцию с точки зрения логики налоговой системы?

Попробуем посмотреть на ситуацию чуть глубже и понять, почему налоги возникают на каждом этапе и какую функцию, по крайней мере, теоретически, они должны выполнять.

💰Налог на доход: что на самом деле происходит с доходом

Первый тезис из вирусного поста звучит так: «Платить налоги с денег, которые заработал».

В массовом сознании это почти всегда сводится к 13% НДФЛ, и на этом разговор обычно заканчивается. Однако реальная налоговая нагрузка на труд существенно выше. Помимо НДФЛ, который удерживается из зарплаты работника, работодатель уплачивает страховые взносы — в пенсионную систему, ОМС и социальное страхование. В совокупности это дополнительно около 30% от фонда оплаты труда.

Формально эти платежи лежат на работодателе, но с экономической точки зрения это часть стоимости труда конкретного сотрудника. Проще говоря, это те деньги, которые могли бы стать доходом работника, но изымаются ещё до того, как попадают в расчётный лист.

С точки зрения администрирования такой подход крайне эффективен. Физлицо не ощущает полной нагрузки, потому что юридически платит не всё само. Если бы граждане самостоятельно перечисляли страховые взносы и НДФЛ в бюджет, то в сумме эти платежи составляли бы более 40% от своего реального дохода.

🛒Налог на потребление: почему мы платим, даже когда просто покупаем

Вторая претензия звучит так: «Платить налоги с денег, которые потратил». Здесь речь идёт о косвенных налогах - прежде всего о НДС и акцизах, которые включены в стоимость товаров и услуг.

Экономическая логика этого механизма заключается в налогообложении не дохода, а потребления. НДС взимается на каждом этапе цепочки создания стоимости - от производства сырья до продажи товара конечному покупателю. В итоге налог аккумулируется именно у потребителя.

Косвенные налоги считаются самыми устойчивыми для бюджета. Их сложно оптимизировать, практически невозможно избежать и легко администрировать. Покупая продукты, бензин, технику или услуги, человек автоматически участвует в наполнении бюджета, не принимая отдельного решения «платить налог» или нет.

После повышения ставки НДС до 22% эффект косвенных налогов станет для Государства значительно заметнее, чем раньше. Так как на практике рост НДС увеличит стоимость товаров и услуг по всей цепочке - от производства до розницы. Бизнес либо переложит нагрузку в цену, либо пожертвует маржой, а чаще всего происходит и то и другое.

Именно так и работает косвенное налогообложение: оно почти не ощущается как отдельный налог, но в совокупности усиливает общее фискальное давление и снижает покупательскую способность.

🏠Имущественные налоги: когда собственность становится обязательством

Третий пункт вызывает, пожалуй, больше всего вопросов. «Платить за вещи, которыми владеешь и которые купил на уже обложенные деньги» - интуитивно это воспринимается как несправедливость.

Налог на имущество и транспортный налог относятся к региональным и местным налоговым платежам. Формально они должны финансировать инфраструктуру: дороги, освещение, коммунальные и социальные объекты. И в теории здесь есть логика: рыночная стоимость недвижимости напрямую зависит от среды. Квартира без дорог, школ и базовой безопасности быстро теряет цену. С этой точки зрения имущественный налог можно рассматривать как инфраструктурный сбор.

🔄Почему всё это ощущается как «бесконечный платёж»

Если объединить все три этапа, становится понятно, откуда берётся ощущение постоянного изъятия. Речь действительно идёт об одном и том же доходе, который сопровождается налоговой нагрузкой на всём протяжении своего жизненного цикла.

Сначала облагается труд.

Затем - потребление.

Затем - накопленный капитал в виде имущества.

Для государства это способ диверсифицировать источники доходов и снизить зависимость бюджета от одного показателя. Когда падают доходы - остаётся потребление. Когда снижается потребление - остаётся имущество. С точки зрения устойчивости системы логика понятна.

Но с точки зрения человека это всё чаще может ощущаться как давление без пауз, особенно в условиях стагнации доходов и роста обязательных расходов.

🧾 Почему малый бизнес и ИП чувствуют эту нагрузку особенно остро

В отличие от наёмных сотрудников, малый бизнес и ИП сталкиваются с налоговой системой напрямую. Здесь нет «экрана» в виде работодателя или крупной компании - каждый платёж, взнос или аванс означает реальное движение денег со счёта, часто ещё до того, как бизнес понял, есть ли у него прибыль.

Это делает нагрузку особенно чувствительной для бизнеса с нестабильной выручкой. Страховые взносы усиливают эффект: их нужно платить независимо от дохода, сезона или временной паузы в работе.

Дополнительно предприниматель фактически администрирует налоги на потребление - НДС и сборы либо ложатся на клиента, либо уменьшают маржу. Переложить их в цену удаётся не всегда. А имущество, транспорт и оборудование становятся ещё одной точкой обязательных платежей, даже если бизнес только выходит на окупаемость.

В итоге у малого бизнеса формируется ощущение постоянного фискального давления: налоги влияют не только на прибыль, но и на каждое управленческое решение. Именно поэтому для ИП и небольших компаний вопрос налогов давно перестал быть абстрактным - он напрямую связан с выживаемостью.

⚖️ Вместо вывода: где заканчиваются цифры и начинаются ощущения

Автор вирусного поста прав - мы действительно платим на всех трёх уровнях, и к сожалению это не преувеличение. Каждый из этих налогов имеет свою функцию и экономическое обоснование.

Называть ли это «разводом» каждый решает сам, но очевидно, что всё больше людей перестают воспринимать налоговую систему как сбалансированную. А главный вопрос сегодня заключается не столько в ставках, сколько в ощущении соразмерности между тем, что изымается, и тем, что человек ощущает в ответ.

