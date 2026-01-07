Семейная налоговая выплата-2026: кому вернут НДФЛ, а кто упрется в «фискальный обрыв»

С 1 января 2026 года вступает в силу механизм, который в СМИ окрестили «налоговым кэшбэком». Это не вычет через ФНС, а социальный трансферт через СФР, регламентированный Федеральным законом от 13.07.2024 № 179-ФЗ и Постановлением Правительства от 27.12.2025 № 2173.

Фактически государство вводит льготную эффективную ставку 6% для семей с детьми, но обставляет её жесткими фильтрами адресности. Разбираемся в механике расчета, коллизиях с имущественными вычетами и рисках для сотрудников.