❗Рост алиментов в 4 раза: как привязка алиментов к средней зарплате может лишить семьи пособий

🧾 Что изменится в расчётах

До 2026 года в Москве минимальный алиментный доход в логике пособий засчитывался от МРОТ. В 2025 году московский МРОТ составлял 39 730 ₽. При расчёте пособий государство использовало ¼ от МРОТ — 9 932 ₽ — как минимальный доход матери на ребёнка, даже если отец платил меньше или вообще не платил. Это позволяло огромному количеству семей без отца оставаться в зоне, где пособия сохранялись.

Теперь государство переходит на другую базу — среднюю номинальную зарплату региона за прошлый год, и в Москве она составляет около 174 000 ₽ по данным Росстата за 2025 год. Отсюда и получается новая минимальная величина, которую государство обязано засчитать матери с ребёнком: ¼ от средней зарплаты — примерно 43 500 ₽.

Если у матери официальный доход, например, 60 000 ₽, а отец по суду платит 15 000 ₽, то государство при расчёте пособия сложит её зарплату не с фактическими 15 000 ₽, а с минимальными 43 500 ₽. В результате “учтённый доход” семьи составит 103 500 ₽, хотя фактически в бюджет поступает 75 000 ₽. Это расхождение и создаёт ощущение несправедливости, потому что на бумаге семья выглядит богаче, чем она есть на самом деле, и из-за этого возможен пересмотр права на пособие.