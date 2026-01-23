💡Вы проиграли выездную налоговую проверку, когда ее уже назначили

⏳Когда на самом деле заканчивается возможность повлиять на результат проверки

Распространено мнение, что исход выездной налоговой проверки во многом зависит от того, как налогоплательщик ведёт себя после её назначения: какие документы предоставляет, какие пояснения даёт, как отвечает на допросах. Из этого делается вывод, что именно на этом этапе можно либо «спасти ситуацию», либо окончательно её ухудшить.

Отчасти это действительно так, но нужно понимать, что исход все же зависит по большей части не от того, что вы сделали в ходе проверки, а от того как «наследили» до ее проведения. Я имею ввиду, что те риски которые проверяются, были уже досконально исследованы на этапе предпроверочного анализа (ППА), и поэтому то как вы себе будете вести во время проверки не имеет решающего значения для ее результатов.

Я понимаю, что налоговым консультантов выгодно «транслировать в массы» такую позицию. Но в действительности же, поведение налогоплательщика никогда не меняет общий вектор проверки. К моменту вручения решения о её проведении налоговый орган уже имеет сформированную позицию, определённый набор доказательств и рассчитанный объём доначислений. Выездная проверка — это не начало анализа, а его логическое продолжение и оформление — этап который нужен для фиксация ваших нарушений, а не их исследования.