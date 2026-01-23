💡Вы проиграли выездную налоговую проверку, когда ее уже назначили

⏳Когда на самом деле заканчивается возможность повлиять на результат проверки
Распространено мнение, что исход выездной налоговой проверки во многом зависит от того, как налогоплательщик ведёт себя после её назначения: какие документы предоставляет, какие пояснения даёт, как отвечает на допросах. Из этого делается вывод, что именно на этом этапе можно либо «спасти ситуацию», либо окончательно её ухудшить.
Отчасти это действительно так, но нужно понимать, что исход все же зависит по большей части не от того, что вы сделали в ходе проверки, а от того как «наследили» до ее проведения. Я имею ввиду, что те риски которые проверяются, были уже досконально исследованы на этапе предпроверочного анализа (ППА), и поэтому то как вы себе будете вести во время проверки не имеет решающего значения для ее результатов.
Я понимаю, что налоговым консультантов выгодно «транслировать в массы» такую позицию. Но в действительности же, поведение налогоплательщика никогда не меняет общий вектор проверки. К моменту вручения решения о её проведении налоговый орган уже имеет сформированную позицию, определённый набор доказательств и рассчитанный объём доначислений. Выездная проверка — это не начало анализа, а его логическое продолжение и оформление — этап который нужен для фиксация ваших нарушений, а не их исследования.
🧾Что означает решение о проведении ВНП с точки зрения налогового органа
Решение о проведении выездной проверки принимается не спонтанно. Ему предшествует предпроверочный анализ, в рамках которого оцениваются риски, формируются выводы и рассчитываются суммы возможных доначислений. Если проверка назначена, значит, налоговый орган считает, что у него уже есть достаточная доказательная база для дальнейших процессуальных действий.
За почти 12 лет работы в ИФНС/УФНС у меня была лишь одна проверка, по которой не удалось доначислить сумму в полном объёме, заложенном на этапе предпроверочного анализа. При этом даже в этом случае доначисления составили более 75% от первоначальной суммы. По остальным проверкам итоговые доначисления были, и нередко они оказывались выше тех значений, которые изначально планировались до выхода на ВНП.
И в каждой такой проводимой проверке мне «противостоял» налоговый консультант, который обещал снижение доначислений и чуть ли даже не закрытие проверки с нулем. Исход везде был один, консультант заключал договор на ежемесячное налоговое сопровождение и «неплохо жил» пока я до собирал доказательства и писал акт проверки. Можно ли там было действительно, что-то сделать? Когда у вас бумажный НДС в 99% случаев - нет.
📊Результативность выездных проверок и реальные возможности для спора
Статистика выездных налоговых проверок подтверждает эту логику. В первом квартале 2024 года результативность ВНП составляла около 98%, в первом квартале 2025 года — уже порядка 99%. С учётом текущего курса на обеление экономики можно ожидать, что за 1 квартал 2026 года это показатель составит рекордные 99.9%.
Формально в результативность попадает любая проверка с ненулевыми доначислениями, даже минимальными. Однако если говорить не о формальных показателях, а о реальной практике, то количество проверок, по которым удаётся существенно снизить доначисления, ограничено. По моим наблюдениям, таких случаев не более 20–25% от общего числа ВНП. Как правило, это ситуации, где есть реальные хозяйственные операции, корректно оформленные документы, оплаченные сделки, прозрачные цепочки и спорные методологические вопросы. Когда же речь идёт о формальном документообороте без экономического содержания, предмета для спора чаще всего просто нет.
Другими словами – если вам нечего противопоставить инспектору, кроме: «Я не отвечаю по обязательствам своего контрагента» – то, что собственно вообще можно доказывать и опровергать.
🎯Где действительно есть смысл действовать и тратить ресурсы
Основной этап, на котором ещё можно повлиять на объём налоговых претензий, — это предпроверочный анализ. Именно когда проверка ещё не назначена, но налоговый орган уже видит риски и начинает формировать позицию. На этом этапе возможна корректировка структуры и устранение отдельных эпизодов, путем самостоятельного уточнения части налоговых обязательств.
Почти никогда Инспекция не имеет цели провести проверку. Проверка это сложно и дорого. Сейчас цель быстрое поступление денег в бюджет. А проверка с учетом продлений может длиться больше года.
Но после назначения ВНП пространство для манёвра резко сужается. В этот момент рациональнее не исходить из абстрактных ожиданий «обязательного снижения доначислений» (если вам объективно нечем отстаивать свою позицию), а трезво оценивать перспективы. В ряде случаев более разумным решением может быть направление денег, которые предназначались дорогостоящим налоговым специалистам на ЕНС (для хотя бы частичной остановки начисления пени), чем сопровождение без реальных шансов на результат.
Выездная налоговая проверка — это, как правило, не начало спора, а его финальная стадия. Поэтому лучшим решение будет, готовиться к проверке заранее, чтобы ее не было. Но, а если уже назначили — не спешите заключать договор налогового сопровождения. Сначала обратитесь к разным специалистам, чтобы они «реально» оценили ваши шансы на успех.
📌Взгляд изнутри системы
