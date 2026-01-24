Круглый стол в УФНС: о чем говорили налоговики 22 января 2026 года

22 января в Управлении Федеральная налоговая служба по Новгородской области прошёл «круглый стол», посвящённый изменениям налогового законодательства, вступающим в силу с 1 января 2026 года. В мероприятии приняли участие представители регионального управления ФНС, профильных подразделений по НДС, а также банковского сектора и бизнеса.
В ходе обсуждения поднимались вопросы применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, новые правила уплаты НДС налогоплательщиками УСН, а также особенности налогового администрирования и контроля.
Ниже я обобщил ключевые позиции, озвученные в ходе круглого стола, чтобы зафиксировать текущий подход налоговых органов к применению новых норм и дать целостное представление о предстоящих изменениях.
🔎 Что изменилось с 1 января 2026 года: зачем бизнесу вникать
Изменения налогового законодательства с 1 января 2026 года — это не точечные правки, а перестройка сразу нескольких привычных механизмов. Именно поэтому обсуждение этих новелл всё чаще выходит за рамки писем и разъяснений и становится предметом живого диалога между налоговыми органами, банками и бизнесом. Один из таких форматов — очный круглый стол с возможностью задавать вопросы и обсуждать конкретные ситуации.
Фокус дискуссии был сосредоточен на двух ключевых направлениях: автоматизированной упрощённой системе налогообложения и трансформации правил уплаты НДС для упрощёнцев. Эти изменения затрагивают не только налоговую нагрузку, но и внутренние процессы компаний — от работы с банками до ведения учёта и реакции на требования налоговых органов.
⚙️ Автоматизированная УСН: как устроен режим
Автоматизированная упрощённая система налогообложения — это самостоятельный специальный налоговый режим, который регулируется отдельным федеральным законом и уже внедрён в большинстве регионов. Его ключевая идея — максимальное снятие с бизнеса обязанностей по расчёту налога и сдаче отчётности за счёт автоматизации.
Налог рассчитывается налоговым органом ежемесячно, декларации, расчёты по НДФЛ и страховым взносам не представляются, а взаимодействие с ФНС происходит исключительно через личный кабинет. При этом принципиальным условием является проведение всех расчётов через уполномоченные банки, что делает банковскую инфраструктуру неотъемлемой частью режима.
🏦 Роль банков и ответственность налогоплательщика
При АУСН банк становится не просто платёжным посредником, а источником данных для налогового администрирования. Именно на основании информации от банков формируется налоговая база, что требует от бизнеса внимательного отношения к классификации операций и корректности отражения доходов и расходов.
В ходе круглого стола отдельно отмечалось, что при масштабном переходе на АУСН в начале года возникали технические сложности, связанные с ростом количества пользователей. Однако к текущему моменту большинство таких вопросов было урегулировано. При этом подчёркивалось: если операция отражена некорректно, ответственность за её корректировку лежит на налогоплательщике, а не на налоговом органе или банке.
🧮 НДС для упрощёнки: новая конфигурация с 2026 года
С 2026 года существенно расширяется круг налогоплательщиков УСН, которые становятся плательщиками НДС. Это связано как с изменением порогов по доходам, так и с корректировкой ставок. При этом подход к администрированию НДС для таких налогоплательщиков становится более формализованным и приближается к общему режиму.
Ключевой момент — различие в методах определения налоговой базы. Для УСН сохраняется кассовый метод, тогда как для НДС применяется метод отгрузки. На практике это означает необходимость параллельного ведения двух налоговых учётов, что требует от бизнеса дополнительного внимания и внутренней дисциплины.
⚠️ Освобождение от НДС и типовые риски
Несмотря на рост числа плательщиков НДС, значительная часть налогоплательщиков продолжает пользоваться освобождением по статье 145 НК РФ. Однако наличие освобождения не означает отсутствия рисков. Существуют операции-исключения, при которых обязанность по уплате НДС возникает независимо от статуса налогоплательщика.
Отдельное внимание было уделено ситуациям, когда НДС выделяется в документах ошибочно или по инерции. Даже если налогоплательщик формально освобождён от налога, сам факт выделения НДС в счёте-фактуре создаёт обязанность его уплаты. Исправление таких ошибок возможно только через корректировку документов по соглашению сторон.
📑 Камеральный контроль и работа с требованиями
С расширением применения НДС усиливается и камеральный контроль. Представители налогового органа прямо указали, что количество требований по НДС объективно возрастает, поскольку проверки во многом автоматизированы и строятся на сопоставлении данных.
При этом подчёркивалось, что большинство вопросов можно решить в рабочем порядке, если своевременно реагировать на требования и пояснения. Игнорирование запросов, напротив, часто приводит к формализации проверки и дополнительным санкциям, которых можно было избежать на более ранней стадии.
🧩 Итог: автоматизация не отменяет вовлечённости
Автоматизированные налоговые режимы и новые правила работы с НДС не означают снижения требований к налоговой дисциплине. Напротив, они предполагают более осознанное участие бизнеса в учёте и взаимодействии с налоговыми органами.
АУСН и обновлённые правила по НДС — это инструменты, которые могут упростить администрирование, но только при условии понимания их логики и ограничений. Именно поэтому обсуждение таких изменений в формате открытого диалога остаётся важным источником информации для бизнеса.
