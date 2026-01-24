Круглый стол в УФНС: о чем говорили налоговики 22 января 2026 года

22 января в Управлении Федеральная налоговая служба по Новгородской области прошёл «круглый стол», посвящённый изменениям налогового законодательства, вступающим в силу с 1 января 2026 года. В мероприятии приняли участие представители регионального управления ФНС, профильных подразделений по НДС, а также банковского сектора и бизнеса.

В ходе обсуждения поднимались вопросы применения автоматизированной упрощённой системы налогообложения, новые правила уплаты НДС налогоплательщиками УСН, а также особенности налогового администрирования и контроля.

Ниже я обобщил ключевые позиции, озвученные в ходе круглого стола, чтобы зафиксировать текущий подход налоговых органов к применению новых норм и дать целостное представление о предстоящих изменениях.