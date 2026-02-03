💡Дробление бизнеса снова в центре внимания ФНС

В последние годы (2020-2024) тема дробления бизнеса постепенно уходила на второй план. В центре внимания налоговых органов находились другие приоритеты: вычеты по НДС с техническими контрагентами, контроль реальности операций, ФРВП и сопоставление данных по цепочкам. Однако «текущие изменения» снова сделали дробление актуальным.
Снижение лимитов для применения упрощённой системы без НДС привело к тому, что всё больше предпринимателей сталкиваются с необходимостью либо перестраивать бизнес под работу с НДС, а это гарантированное снижение рентабельности, либо искать способы сохранить прежнюю налоговую модель, что несет за собой определенный риски, но для многих лучше так, чем альтернатива потерять бизнес.
Поэтому, сейчас, дробление становится во многом вынужденной мерой, попыткой сохранить рентабельность и управляемость бизнеса. Но именно в этом контексте контроль со стороны ФНС усилился многократно.
🏢 Как ФНС оценивает дробление сегодня
Современный подход налоговых органов принципиально не отличается от формального анализа прошлых лет. Для ФНС дробление — это не вопрос количества юридических лиц и не соблюдение отдельных норм НК. Ключевой критерий всегда один: соответствует ли уплата налогов реальной экономике бизнеса.
Если деятельность фактически едина, а разделение используется только для того, чтобы не переходить на НДС, не превышать лимиты или снизить совокупную налоговую нагрузку, налоговая квалифицирует это как злоупотребление правом. При этом само по себе использование нескольких компаний не запрещено — решающее значение имеет причина и экономический смысл такого разделения.
Важно понимать, что ФНС оценивает не отдельный элемент структуры, а картину в целом. Даже формально корректные документы не спасают, если в совокупности факты указывают на существование одного бизнеса.
🧠 Единый центр управления как основной индикатор
Первое, на что обращают внимание проверяющие, — это управленческая модель. Налоговую интересует не то, кто записан директором или учредителем, а кто реально принимает ключевые решения.
Если ценообразование, стратегия развития, работа с ключевыми клиентами и распределение ресурсов определяются из одного центра, ФНС делает вывод о единстве бизнеса. Остальные компании в структуре в таком случае воспринимаются как обслуживающие элементы, созданные для перераспределения выручки и налоговой нагрузки.
На практике именно этот признак часто становится фундаментом налоговой позиции. Даже при отсутствии прямых договоров между компаниями единое управление позволяет инспекции выстроить логичную и устойчивую аргументацию, которую затем поддерживают суды.
👥 Персонал и инфраструктура: скрытая связь
Второй крупный блок — сотрудники и ресурсы. Общий персонал, единая бухгалтерия, совместное использование складов, техники, IT-систем и офисов для ФНС являются прямым указанием на отсутствие самостоятельности бизнес-единиц.
Для предпринимателя такая модель выглядит как разумная оптимизация затрат. Однако в логике налогового контроля она говорит о том, что разделение носит формальный характер и не преследует самостоятельных деловых целей.
Особенно уязвимыми становятся ситуации, когда сотрудники фактически подчиняются одному руководству, независимо от того, в какой компании они оформлены. В совокупности с другими признаками это позволяет налоговой утверждать, что бизнес по сути не разделён.
🛒 Клиенты и выручка как «точка сборки» претензий
Отдельное внимание уделяется рынку и клиентам. Если компании работают с одним и тем же кругом заказчиков, используют общий бренд, сайт или рекламу, а договоры «перекладываются» между структурами в зависимости от лимитов и налогового режима, ФНС рассматривает это как готовый кейс дробления.
В текущих условиях, когда мотивация остаться без НДС стала особенно очевидной, подобные схемы воспринимаются налоговыми органами крайне жёстко. Для инспекции это не просто признак оптимизации, а прямое подтверждение того, что разделение бизнеса служит исключительно налоговым целям.
Именно такие ситуации чаще всего становятся основанием для углублённого анализа и выхода на выездную проверку.
⚡ Выводы для бизнеса
Дробление практически невозможно доказать в рамках камерального контроля. Для формирования позиции ФНС требуется анализ реальных процессов: допросы сотрудников, осмотры объектов, изучение переписки, движения денежных средств и фактического поведения бизнеса.
Поэтому при наличии признаков дробления налоговый орган, как правило, выбирает формат выездной проверки. Для бизнеса это означает высокий уровень риска: проверка охватывает несколько лет, а доначисления часто касаются всей группы компаний сразу.
Попытка сохранить УСН и избежать НДС через формальное разделение деятельности сегодня почти гарантированно попадает в поле зрения ФНС при этом важно подчеркнуть: само по себе дробление не является незаконным:
Налоговые претензии возникают тогда, когда оптимизация налогов становится первопричиной разделения бизнеса, а экономическая самостоятельность компаний отсутствует.
