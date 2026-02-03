💡Дробление бизнеса снова в центре внимания ФНС

В последние годы (2020-2024) тема дробления бизнеса постепенно уходила на второй план. В центре внимания налоговых органов находились другие приоритеты: вычеты по НДС с техническими контрагентами, контроль реальности операций, ФРВП и сопоставление данных по цепочкам. Однако «текущие изменения» снова сделали дробление актуальным.

Снижение лимитов для применения упрощённой системы без НДС привело к тому, что всё больше предпринимателей сталкиваются с необходимостью либо перестраивать бизнес под работу с НДС, а это гарантированное снижение рентабельности, либо искать способы сохранить прежнюю налоговую модель, что несет за собой определенный риски, но для многих лучше так, чем альтернатива потерять бизнес.

Поэтому, сейчас, дробление становится во многом вынужденной мерой, попыткой сохранить рентабельность и управляемость бизнеса. Но именно в этом контексте контроль со стороны ФНС усилился многократно.