⚡Ушел из ФНС, чтобы создать «Анти-АИС Налог-3»: строю цифровую защиту от налоговых претензий

У налоговой есть АИС Налог-3, а у бизнеса — Excel? Рассказываю почему я начал разрабатывать свою систему налогового сопровождения.

У налоговой службы есть мощнейшее оружие — АИС Налог-3. Это система, которая видит все разрывы, потоки и связи. А что есть у бизнеса, бухгалтера и налогового консультанта для защиты? Чаще всего — папки с файлами, разрозненные Excel-таблицы, «напоминалки» в телефоне и бесконечный поток разной документации в почте. Силы явно неравны.

Я отработал в системе ФНС 12 лет (в том числе заместителем начальника отдела, курировал ВНП и ППА). Я знаю, как этот процесс выглядит «по ту сторону» и уйдя в консалтинг, я понял: бизнесу нужен свой инструмент, зеркальный по мощности. Поэтому последний месяц я в одиночку разрабатываю AIS NP — цифровую среду, которая работает по принципам налогового контроля, но защищает интересы налогоплательщика.

Рассказываю, что это за инструмент и как он избавляет от рутины с требованиями и «первичкой».

Почему Excel и CRM больше не спасают

Первое, что я заложил в архитектуру AIS NP — это отказ от хаоса. В работе бухгалтера или налогового юриста контекст всегда «размазан»:

Требование пришло в ТКС;

Сканы документов — в почте или мессенджере;

Сроки — в голове, на стикере монитора, в записной книжке или напоминалке;

Реестр рисков — в Excel.

Когда начинается проверка, собирать эту мозаику приходится вручную. Моя задача была создать единую рабочую среду (Desktop-приложение), где всё крутится не вокруг папок, а вокруг процессов.

Открывая карточку компании в AIS NP, вы сразу видите «пульс» налогового здоровья:

Активные мероприятия контроля (камералки, встречки, предпроверка). Горящие сроки (система сама следит за датами ответов). Всё, что мы уже отправили в ИФНС, и всё, что они прислали нам.

Это не просто хранилище файлов. Это пульт управления защитой.

ИИ-ассистент: не для хайпа, а для дела

В AIS NP я внедрил ИИ (локальный через Ollama или внешний по API — на выбор пользователя) как штатного младшего юриста.

Он работает внутри контекста вашей организации. Он «видит» загруженные документы и понимает статус проверки. Что это дает на практике?

Черновики документов за секунды. Система сама формирует проекты ответов, доверенностей, счетов и актов.

Ходатайства. Сейчас дорабатываю функцию автоматического составления ходатайств о продлении сроков — то, что отнимает кучу времени, теперь делается в пару кликов.

Анализ. Ассистент подскажет, чего не хватает для сильной позиции.

Важный момент для тех, кто переживает за тайну: возможность использовать локальные модели ИИ означает, что данные ваших клиентов могут вообще не покидать ваш компьютер.

OCR: превращаем «слепые» сканы в данные

Отдельная боль при работе с требованиями — это качество входящих документов. Кривые сканы, фото с телефона, PDF без текстового слоя. В AIS NP встроена связка OCR (распознавание текста) + AI. Как это работает:

Вы загружаете любой скан («первичку», требование, договор). Система распознает текст. Документ становится доступным для поиска и анализа.

Вам больше не нужно перепечатывать реквизиты или «читать глазами» сотни страниц, чтобы найти нужную сумму. Документ сразу привязывается к конкретному эпизоду, контрагенту или проверке. Цепочка «Запрос ФНС → Подготовка → Подтверждающие документы → Ответ» становится прозрачной.

Проверка как «Кейс», а не как папка с мусором

Я перенес логику работы налоговых органов в интерфейс защиты.

Досье контрагента: Это не просто папка с договором. Это история отношений: все УПД, счета-фактуры, заметки по рискам и выводам. Если контрагент попал в «сложные разрывы», вы за минуту восстановите историю работы с ним.

Управление проверками (КНП и ВНП): Проверка ведется как проект (Кейс). Паспорт проверки, хронология событий, выявленные эпизоды и риски.

Это позволяет действовать превентивно. Не ждать акта, а видеть риски еще на этапе предпроверочного анализа, как их видит инспектор.

Генератор документов: счета, акты и доверенности

AIS NP — это не только про «оборону» от налоговой, но и про ежедневную работу. Я знаю, сколько времени уходит на банальное: «найти шаблон в Word → скопировать реквизиты из карточки контрагента → вставить → не ошибиться в цифрах → сохранить → отправить».

Поэтому я встроил в систему полноценный конструктор исходящих документов. Поскольку AIS NP уже «знает» ваши реквизиты и реквизиты ваших контрагентов, создание документов происходит мгновенно:

Счета и Акты: Вы просто выбираете контрагента и услуги — система сама формирует готовый печатный документ. Без ручного ввода ИНН/КПП и адресов.

Доверенности: Типовые формы (например, для представления интересов в ФНС или суде) заполняются автоматически.

Исключение ошибок: Человеческий фактор сведен к минимуму. Реквизиты всегда актуальные, даты корректные.

Это превращает систему из узкоспециализированного инструмента для юриста в полноценное рабочее место. Вы можете вести клиента от выставления счета до защиты его интересов в суде в одном окне.

Зачем я это делаю и что дальше?

Я делаю этот проект один, опираясь на свой опыт работы в органах и современные возможности разработки (использую Python и современные LLM). Моя цель — дать коллегам (бухгалтерам, консультантам) инструмент, который уберет рутину и позволит сфокусироваться на защите бизнеса.

Проект живой и активно развивается. Сейчас самое время, чтобы повлиять на его функционал. Коллеги, чего вам больше всего не хватает в текущих инструментах для взаимодействия с налоговой? Автоматической сверки? Умного календаря? Распознавания таблиц?

Пишите в комментариях, если хотите поучаствовать в проекте! Также я читаю всё и внедряю новые идеи.

