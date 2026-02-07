⚡Ушел из ФНС, чтобы создать «Анти-АИС Налог-3»: строю цифровую защиту от налоговых претензий
У налоговой службы есть мощнейшее оружие — АИС Налог-3. Это система, которая видит все разрывы, потоки и связи. А что есть у бизнеса, бухгалтера и налогового консультанта для защиты? Чаще всего — папки с файлами, разрозненные Excel-таблицы, «напоминалки» в телефоне и бесконечный поток разной документации в почте. Силы явно неравны.
Я отработал в системе ФНС 12 лет (в том числе заместителем начальника отдела, курировал ВНП и ППА). Я знаю, как этот процесс выглядит «по ту сторону» и уйдя в консалтинг, я понял: бизнесу нужен свой инструмент, зеркальный по мощности. Поэтому последний месяц я в одиночку разрабатываю AIS NP — цифровую среду, которая работает по принципам налогового контроля, но защищает интересы налогоплательщика.
Рассказываю, что это за инструмент и как он избавляет от рутины с требованиями и «первичкой».
Почему Excel и CRM больше не спасают
Первое, что я заложил в архитектуру AIS NP — это отказ от хаоса. В работе бухгалтера или налогового юриста контекст всегда «размазан»:
Требование пришло в ТКС;
Сканы документов — в почте или мессенджере;
Сроки — в голове, на стикере монитора, в записной книжке или напоминалке;
Реестр рисков — в Excel.
Когда начинается проверка, собирать эту мозаику приходится вручную. Моя задача была создать единую рабочую среду (Desktop-приложение), где всё крутится не вокруг папок, а вокруг процессов.
Открывая карточку компании в AIS NP, вы сразу видите «пульс» налогового здоровья:
Активные мероприятия контроля (камералки, встречки, предпроверка).
Горящие сроки (система сама следит за датами ответов).
Всё, что мы уже отправили в ИФНС, и всё, что они прислали нам.
Это не просто хранилище файлов. Это пульт управления защитой.
ИИ-ассистент: не для хайпа, а для дела
В AIS NP я внедрил ИИ (локальный через Ollama или внешний по API — на выбор пользователя) как штатного младшего юриста.
Он работает внутри контекста вашей организации. Он «видит» загруженные документы и понимает статус проверки. Что это дает на практике?
Черновики документов за секунды. Система сама формирует проекты ответов, доверенностей, счетов и актов.
Ходатайства. Сейчас дорабатываю функцию автоматического составления ходатайств о продлении сроков — то, что отнимает кучу времени, теперь делается в пару кликов.
Анализ. Ассистент подскажет, чего не хватает для сильной позиции.
Важный момент для тех, кто переживает за тайну: возможность использовать локальные модели ИИ означает, что данные ваших клиентов могут вообще не покидать ваш компьютер.
OCR: превращаем «слепые» сканы в данные
Отдельная боль при работе с требованиями — это качество входящих документов. Кривые сканы, фото с телефона, PDF без текстового слоя. В AIS NP встроена связка OCR (распознавание текста) + AI. Как это работает:
Вы загружаете любой скан («первичку», требование, договор).
Система распознает текст.
Документ становится доступным для поиска и анализа.
Вам больше не нужно перепечатывать реквизиты или «читать глазами» сотни страниц, чтобы найти нужную сумму. Документ сразу привязывается к конкретному эпизоду, контрагенту или проверке. Цепочка «Запрос ФНС → Подготовка → Подтверждающие документы → Ответ» становится прозрачной.
Проверка как «Кейс», а не как папка с мусором
Я перенес логику работы налоговых органов в интерфейс защиты.
Досье контрагента: Это не просто папка с договором. Это история отношений: все УПД, счета-фактуры, заметки по рискам и выводам. Если контрагент попал в «сложные разрывы», вы за минуту восстановите историю работы с ним.
Управление проверками (КНП и ВНП): Проверка ведется как проект (Кейс). Паспорт проверки, хронология событий, выявленные эпизоды и риски.
Это позволяет действовать превентивно. Не ждать акта, а видеть риски еще на этапе предпроверочного анализа, как их видит инспектор.
Генератор документов: счета, акты и доверенности
AIS NP — это не только про «оборону» от налоговой, но и про ежедневную работу. Я знаю, сколько времени уходит на банальное: «найти шаблон в Word → скопировать реквизиты из карточки контрагента → вставить → не ошибиться в цифрах → сохранить → отправить».
Поэтому я встроил в систему полноценный конструктор исходящих документов. Поскольку AIS NP уже «знает» ваши реквизиты и реквизиты ваших контрагентов, создание документов происходит мгновенно:
Счета и Акты: Вы просто выбираете контрагента и услуги — система сама формирует готовый печатный документ. Без ручного ввода ИНН/КПП и адресов.
Доверенности: Типовые формы (например, для представления интересов в ФНС или суде) заполняются автоматически.
Исключение ошибок: Человеческий фактор сведен к минимуму. Реквизиты всегда актуальные, даты корректные.
Это превращает систему из узкоспециализированного инструмента для юриста в полноценное рабочее место. Вы можете вести клиента от выставления счета до защиты его интересов в суде в одном окне.
Зачем я это делаю и что дальше?
Я делаю этот проект один, опираясь на свой опыт работы в органах и современные возможности разработки (использую Python и современные LLM). Моя цель — дать коллегам (бухгалтерам, консультантам) инструмент, который уберет рутину и позволит сфокусироваться на защите бизнеса.
Проект живой и активно развивается. Сейчас самое время, чтобы повлиять на его функционал. Коллеги, чего вам больше всего не хватает в текущих инструментах для взаимодействия с налоговой? Автоматической сверки? Умного календаря? Распознавания таблиц?
Пишите в комментариях, если хотите поучаствовать в проекте! Также я читаю всё и внедряю новые идеи.
За ходом разработки и моими инсайдами о налогах можно следить в моем Telegram-канале «Налоговый инсайдер» https://t.me/naloginsider.
Если налоговая служба продолжит совершенствовать свои системы, скоро они будут знать о наших расходах на кофе больше, чем мы сами.
Что-то я не поняла практической пользы. У тех, кто получает множество требований, есть и сервисы типа СБИС, Конутр и т.п., которые показывают сроки ответа на требования. Самое трудоемкое в ответах на требование - найти в архивах документы и сделать сканы, а это только человечки ручками могут сделать.
Шаблоны ответов и ходатайств у каждого буха и тем более у бух.фирмы-аутсорсера уже накоплены, читать каждый раз мнение ИИ насчет рисков бессмысленно и неинтересно - да бух мгновенно эти риски и так оценивает, и, как правило. еще ДО сдачи отчетов.
Исходящие документы и доверенности прекрасно делают бух.программы.
А те мелкие предприниматели, которые не в состоянии нанять штатного бухгалтера и оплатить ТКС, и на вашу разработку тратиться не будут.