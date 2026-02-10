⚡Автоматизировал расчет пени по НДС при сдачи уточненных налоговых деклараций

⚠️ В чем суть проблемы

Когда мы находим ошибку в декларации (или за нас это сделал налоговый орган), которая привела к занижению налога, перед нами встает задача: подать уточненную налоговую декларацию (УНД) так, чтобы не получить штраф.

Согласно п. 4 ст. 81 НК РФ, чтобы избежать штрафа, важно: до подачи УНД (и до того, как вы узнали о выявлении ошибок инспекцией/о назначении выездной проверки) обеспечить достаточное положительное сальдо ЕНС — чтобы оно покрывало недоимку и соответствующие пени.

Если недоимку посчитать легко, то с пенями по НДС начинается «высшая математика». Стандартные онлайн-калькуляторы чаще всего рассчитаны на простой сценарий «одна сумма — один срок». Поэтому по НДС ими пользоваться неудобно: приходится вручную разбивать долг на 1/3 и считать сроки отдельно.

Потому что согласно п. 1 ст. 174 НК РФ, НДС платится равными долями в течение трех месяцев. Это значит, что задолженность за один квартал имеет три разных срока возникновения.

Дополнительно усложняет расчёт то, что пени считаются за каждый календарный день просрочки, а ключевая ставка и правила для организаций в разные периоды отличались. Поэтому ручной расчёт — это не «одна формула», а цепочка проверок по датам.