🔥УСН или АУСН в 2026 году? Почему АУСН из «экзотики» превратилась в единственное спасение от НДС

Выбор между упрощенкой (УСН) и автоупрощенкой (АУСН) это не спор о ставках 6% против 8%. Сейчас это спор, как бы это громко не звучало, о выживании бизнеса. В 2026 году «классическая» упрощенка загоняет вас в НДС уже при обороте в 20 млн рублей в этом году, и при 15 млн. руб. в следующем, тогда как АУСН позволяет легально не платить НДС до 60 млн.

Ниже — сухой разбор: кому стоит переходить на АУСН, какие «минные поля» скрыты в этом режиме и почему для бизнеса с сотрудниками это теперь выгоднее, чем «серые» конверты.