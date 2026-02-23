🔥УСН или АУСН в 2026 году? Почему АУСН из «экзотики» превратилась в единственное спасение от НДС

Выбор между упрощенкой (УСН) и автоупрощенкой (АУСН) это не спор о ставках 6% против 8%. Сейчас это спор, как бы это громко не звучало, о выживании бизнеса. В 2026 году «классическая» упрощенка загоняет вас в НДС уже при обороте в 20 млн рублей в этом году, и при 15 млн. руб. в следующем, тогда как АУСН позволяет легально не платить НДС до 60 млн.
Ниже — сухой разбор: кому стоит переходить на АУСН, какие «минные поля» скрыты в этом режиме и почему для бизнеса с сотрудниками это теперь выгоднее, чем «серые» конверты.
Главный аргумент: НДС и ловушка «20 миллионов»
Это то, что многие пропустили. Мы привыкли к цифре в 60 млн рублей для освобождения от НДС. Но правила ужесточились.
На обычной УСН: Если ваш доход в этом году превысит 15 млн рублей, то с 1 января 2027 года вы автоматически становитесь плательщиком НДС. Выбора нет: вы либо платите 5–7% без вычетов (превращая это в налог с оборота), либо 20–22% с вычетами.
На АУСН: НДС нет вообще. Пока ваш доход укладывается в лимит 60 млн рублей в год, вы освобождены от деклараций, счетов-фактур и самого налога.
Вывод: Если ваш оборот сейчас между 15 и 60 млн рублей, переход на АУСН спасает вас от потери 5–7% выручки на ровном месте.
Зарплатная выгода: 0% взносов вместо 30%
Второй фактор, меняющий экономику, — страховые взносы.
УСН: Вы платите единый тариф (30% или 15% свыше МРОТ) + фиксированные взносы за себя (в 2026 году это уже более 50 тыс. руб.).
АУСН: Взносы за сотрудников — 0 рублей. Фиксированные взносы ИП — 0 рублей. Вы платите только крошечный взнос на травматизм (фиксированные ~3 тыс. руб. в год на всех).
Если у вас «белая» зарплата и штат до 5 человек, экономия на взносах полностью перекрывает повышенную ставку налога (8% вместо 6%). Чем выше ФОТ относительно выручки, тем выгоднее АУСН.
⚠️ Скрытые угрозы: где можно потерять деньги
АУСН — не панацея, у режима есть жесткие ограничения:
1. Кассовый разрыв из-за короткого периода
Налоговый период на АУСН — месяц (на УСН — год).
Ситуация: В сентябре вы получили аванс 1 млн (доход), а расходы по проекту (закупка материалов) пойдут только в октябре.
Итог: За сентябрь вы заплатите полный налог (80 тыс. руб.), а убыток октября сможете учесть только в будущем. На классической УСН эти суммы «схлопнулись» бы внутри года.
2. Запрет на агентские схемы
Если вы работаете по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, АУСН вам запрещена. Это закрывает режим для многих посредников и некоторых селлеров, использующих специфические оферты.
3. Ловушка переходного периода (Складские остатки)
Это критический момент для тех, кто переходит с УСН «Доходы минус расходы». Если вы купили товар в 2025 году (на УСН), а продали его в 2026 году (на АУСН), вы не сможете принять эти расходы к вычету. Налоговая база на АУСН формируется по кассовому методу строго в момент оплаты внутри режима. Ваши старые складские запасы «сгорят» для налогового учета.
4. Уполномоченные банки
Работать можно только через уполномоченные банки. Если у вас счет в небольшом региональном банке, придется открывать новый в банке из списка ФНС.
📝 Чек-лист: кому стоит переходить?
Переходить на АУСН можно с любого месяца года (не нужно ждать 1 января, если вы новый бизнес или переходите с НПД/УСН в установленном порядке).
Вам нужна АУСН, если:
Ваш доход от 15 до 60 млн рублей (вы уходите от НДС).
Штат до 5 человек, но зарплаты «белые» и высокие (вы экономите 30% на взносах).
У вас нет больших складских остатков, закупленных в прошлом году.
Вы не работаете по агентским договорам.
В вашем регионе нет льготной ставки УСН (1%), которая сделала бы классическую упрощенку выгоднее даже с учетом НДС.
Вердикт: В 2026 году АУСН — это сейчас единственный «легальный налоговый офшор» который можно рассмотреть для применения и пока лимиты не пересмотрели.
Если государство продолжит так "помогать" малому бизнесу, скоро предприниматели начнут считать, что 60 миллионов — это не лимит дохода, а сумма штрафов за попытку выжить.