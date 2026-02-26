💸Почему оплата по QR-коду вытесняет карты: СБП как новая «норма» и мост к цифровому рублю

💸 Экономика СБП: где выгода человеку и где — бизнесу

Для частных лиц у СБП есть понятные «правила бесплатности», которые важно знать, чтобы не удивляться комиссии:

бесплатные переводы другим людям — до 100 000 ₽ в месяц ;

сверх лимита — комиссия до 0,5% , но не более 1 500 ₽ за перевод;

переводы самому себе между разными банками — бесплатно до 30 млн ₽ в месяц.

Для бизнеса основное это тарифы. Прием оплаты по СБП обычно дешевле классического эквайринга: комиссии по видам деятельности находятся в диапазоне 0,4–0,7%, а для ЖКХ встречается 0,2%.

Важно: С 1 января 2026 года изменился порядок налогообложения отдельных «карточных» услуг банков — эквайринга, процессинга и сопутствующих сервисов. Теперь НДС начисляется именно на комиссию банка за проведение операции, а не на сумму самого платежа покупателя. Это делает обслуживание карточных расчетов для бизнеса ощутимо дороже, особенно для компаний, которые не принимают входной НДС к вычету. На этом фоне переводы и прием оплаты через СБП, сохраняющие освобождение от НДС, выглядят для бизнеса более экономичным каналом расчетов.