🔥Как правильно закрыть ИП или ООО при наличии налоговых рисков

🔍Закрытие ИП: прекращает ли оно налоговые риски?

Распространённое заблуждение:

«Закрою ИП — и налоговая от меня отстанет».

На практике прекращение статуса индивидуального предпринимателя не освобождает физическое лицо от ответственности за налоговые нарушения, допущенные в период ведения деятельности.

Налоговый орган вправе провести проверку в пределах установленного трёхлетнего срока. И не имеет значения, закрыто ИП на момент проверки или нет. Если выявлены:

существенные суммы неуплаченных налогов;

признаки умышленного занижения налоговой базы;

схемы дробления бизнеса;

формальное применение УСН с фактическим превышением критериев,

Особенно актуальна эта проблема в контексте искусственного дробления бизнеса для сохранения права на УСН и ухода от НДС. Количество подобных ситуаций за последние 2 года кратно выросло (и продолжит расти и дальше), однако одновременно вырос и уровень аналитики налоговых органов. Многие схемы, которые ранее могли не привлекать внимания, сегодня выявляются уже на этапе предпроверочного анализа.

Да, если деятельность прекращена, активов нет и сумма потенциальных доначислений незначительна, вероятность активных действий может быть ниже. Но это именно вопрос вероятности, а не юридической невозможности проверки закрытого бизнеса, ведь 3 летний период никто не отменял, и вы как физическое лицо никуда не исчезли для налогового контроля.