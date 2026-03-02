🔥 Нейросети ФНС следят за вашими соцсетями и расходами?

В сети разошлась новость о том, что ФНС якобы анализирует соцсети граждан с помощью нейросетей и отслеживает уровень их расходов. Разбираем, откуда взялась эта информация и насколько она соответствует реальной практике налогового контроля.

В новостных изданиях появилась новость о том, что ФНС усилила мониторинг соцсетей для поиска незадекларированных доходов. Утверждается, что под анализ попадают фото и видео из отпусков, посты о дорогих покупках и иные признаки уровня жизни, не совпадающего с официальными заработками.

Также говорится об «алгоритмах на базе нейросетей», которые изучают открытые данные и передают материалы инспекторам, уделяя особое внимание самозанятым, фрилансерам и людям без официальной занятости.

Однако за громкими формулировками скрывается довольно спорная интерпретация исходного материала.

📃 Откуда появилась эта информация

Первоисточником стала публикация «Газеты.Ru» от 28 февраля 2026 года с комментариями профессора Финансового университета Юрия Шедько. В материале речь шла об усилении цифровых инструментов контроля и анализе открытых данных для выявления возможных нарушений.

Однако уже на этапе перепечаток формулировки стали значительно жестче. В различных версиях изначальной статьи появились акценты на «нейросетях», «тотальном анализе соцсетей» и фактически — на массовом автоматическом отслеживании уровня жизни граждан.

Я уже не в первый раз провожу разбор откровенно недостоверной информации, цель которой только собрать просмотры. Поэтому решил разобрать популярные мифы о налоговом контроле, которые сейчас активно гуляют в интернете.

🔎 Миф 1: фото из отпуска могут стать основанием для проверки

Контент в социальных сетях сам по себе не является основанием для назначения налоговой проверки. В налоговом администрировании используется риск-ориентированный подход, основанный на анализе отчетности, сведений из государственных реестров, банковских данных и информации от иных ведомств.

Сначала формируется риск-профиль налогоплательщика. Система сопоставляет данные деклараций, показатели выручки, структуру расходов, операции по счетам, имущественные сведения. И только при выявлении объективных несоответствий начинается углубленный анализ.

Социальные сети могут использоваться лишь как дополнительный источник информации — например, для подтверждения уже выявленной предпринимательской деятельности без регистрации или публичного предложения услуг. Но фотография с отдыха или публикация о покупке не образует налоговую базу и не запускает контроль автоматически. Между картинкой и доначислением налога всегда должна быть доказательная цепочка.

🤖 Миф 2: ФНС использует нейросети для слежки за гражданами

Я не так давно ушел из ФНС, и могу точно сказать, что в действующей версии АИС «Налог-3» нет инструментов нейросетевой аналитики в том виде, как это описывается в публикации. Основные алгоритмы налоговой службы — это математический скоринг, сопоставление показателей отчетности и автоматизированный анализ связей между компаниями и операциями.

Такие алгоритмы помогают выявлять, например, разрывы по НДС, подозрительные цепочки контрагентов или резкие изменения финансовых показателей. Это аналитика по структурированным данным из официальных источников, а не мониторинг личных страниц граждан в режиме реального времени.

Кроме того, использование нейросетевых технологий в государственных системах требует строгого соблюдения требований информационной безопасности и нормативного регулирования. Поэтому говорить о «тотальном ИИ-контроле» на сегодняшний день некорректно.

💼 Миф 3: особое внимание — к самозанятым и фрилансерам

Принцип налогового контроля — экономическая целесообразность. Проведение выездной проверки требует значительных ресурсов: времени инспекторов, аналитиков, юристов. Такие меры применяются там, где потенциальные доначисления существенны и оправдывают затраты государства.

Да, самозанятые и фрилансеры находятся в поле внимания службы, но в основном в контексте злоупотреблений со стороны бизнеса — когда компании переводят сотрудников в статус самозанятых для экономии на страховых взносах и НДФЛ. Объектом контроля в таких ситуациях чаще выступает именно организация.

Проверки в отношении физических лиц без официальной занятости проводятся точечно и, как правило, при наличии конкретной информации о систематической предпринимательской деятельности без регистрации. И уж точно, массовой «охоты» на граждан за небольшие суммы не ведется.

⚖️ Что происходит на самом деле

Цифровизация налогового администрирования это объективный процесс. ФНС активно развивает автоматизированные системы анализа данных и совершенствует риск-профилирование. Однако это не означает автоматическую «слежку» за каждым пользователем соцсетей.

В реальной практике назначение проверки всегда связано с конкретными налоговыми рисками, подтвержденными совокупностью данных. Публикации в социальных сетях могут играть лишь вспомогательную роль и только в рамках уже сформированного досье.

💡 Итог

Разговоры о «всевидящих нейросетях ФНС» на сегодняшний день больше относятся к сфере кликбейта, чем к реальной практике администрирования. Налоговый контроль развивается, но до описанных в публикации сценариев пока далеко. Но я не удивлюсь, если подобная логика будет использована в АИС Налог - 4 (рано или поздно мы к этому точно дойдем).

В следующих материалах разберу еще одну популярную тему — так называемые «письма счастья», которые в последнее время стали активно приходить налогоплательщикам.

