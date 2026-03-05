⚡Почему я ушел из ФНС после 12 лет работы

💰 Финансовая сторона вопроса: ожидание и реальность

Про зарплаты в налоговой службе в интернете написано много, и в большинстве своем это правда. Справедливости ради стоит отметить, что до 2018–2019 годов уровень дохода в системе был относительно неплохим и даже конкурентным (если мы говорим об уровне Управления).

Но я перешел в Управление только в 2021 году, поэтому ожидаемых«конкурентных» зарплат уже не застал.

В моем понимании работает простое правило: если человек долго трудится, набирается опыта, берет на себя ответственность и дает результат, уровень его благосостояния должен расти. За 8 лет работы «на земле» в районной инспекции я прошел огонь, воду и медные трубы. Но переход в Управление в финансовом плане оказался, мягко говоря, разочаровывающим.

Тем не менее, искра внутри еще горела. Я продолжал тянуть проекты на морально-волевых, успокаивая себя мыслью:

Ну вот сейчас, еще немного нужно потерпеть, и все наладится. Вот сейчас меня еще повысят, и финансовая отдача станет соразмерна вложенным усилиям.

Чуда не случилось. Финансовая сторона лучше не стала, а вскоре к ней добавились проблемы и совершенно иного порядка.