⚡Почему я ушел из ФНС после 12 лет работы

Многие думают, что руководящая должность в налоговой службе — это высокая зарплата, гарантированная стабильность и безграничные перспективы (особенно если ты молод). Со стороны всё выглядит именно так.
Но сегодня, в этой статье я хочу честно рассказать о причинах, которые побудили меня оставить службу, несмотря на отличную карьеру и кресло заместителя начальника отдела УФНС в 34 года.
📈 От рядового инспектора до руководства Управления
В систему ФНС я пришел в далеком 2014 году. Начинал с самых низов — в районной инспекции на должности государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа (ППА).
Карьерный рост был достаточно динамичным, и за почти 12 лет я прошел путь до исполняющего обязанности начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок Управления ФНС.
В этой должности я курировал контрольно-аналитические мероприятия в масштабах целого региона. В мою зону ответственности входили:
контроль предпроверочного анализа;
сопровождение выездных налоговых проверок (и частично камеральных);
реализация особых «пилотных» проектов, спускаемых напрямую из Центрального аппарата ФНС и межрегиональных инспекций.
С точки зрения карьеры в госаппарате, такие результаты к 34 годам — это объективно хороший показатель. Но именно за те четыре года, которые я провел в Управлении, пришло глубокое разочарование в самой системе.
💰 Финансовая сторона вопроса: ожидание и реальность
Про зарплаты в налоговой службе в интернете написано много, и в большинстве своем это правда. Справедливости ради стоит отметить, что до 2018–2019 годов уровень дохода в системе был относительно неплохим и даже конкурентным (если мы говорим об уровне Управления).
Но я перешел в Управление только в 2021 году, поэтому ожидаемых«конкурентных» зарплат уже не застал.
В моем понимании работает простое правило: если человек долго трудится, набирается опыта, берет на себя ответственность и дает результат, уровень его благосостояния должен расти. За 8 лет работы «на земле» в районной инспекции я прошел огонь, воду и медные трубы. Но переход в Управление в финансовом плане оказался, мягко говоря, разочаровывающим.
Тем не менее, искра внутри еще горела. Я продолжал тянуть проекты на морально-волевых, успокаивая себя мыслью:
Ну вот сейчас, еще немного нужно потерпеть, и все наладится. Вот сейчас меня еще повысят, и финансовая отдача станет соразмерна вложенным усилиям.
Чуда не случилось. Финансовая сторона лучше не стала, а вскоре к ней добавились проблемы и совершенно иного порядка.
🏆 «Вектор в будущее» и грамота в рамке
Осенью 2023 года я выиграл региональный конкурс налоговых органов «Вектор в будущее». В качестве награды мне пообещализолотые горы:
поездку в Санкт-Петербург;
существенное материальное стимулирование;
карьерное повышение.
Как вы думаете, что из этого списка я получил по факту? Правильно — почетную грамоту в красивой рамке.
Повышение мне в итоге все же удалось «выбить», но за это стоит сказать спасибо исключительно моему непосредственному руководителю. В августе 2024 года я стал заместителем начальника отдела, а в апреле 2025 года меня назначили исполняющим обязанности начальника.
Именно на руководящей должности в Управлении ко мне пришло четкое осознание: все те 8 лет колоссального опыта и переработок я копил исключительно для себя. Система материально это никак не оценивает. Единственная валюта, которой здесь щедро расплачиваются за инициативу, — это очередные обещания.
🚧 Закрытые двери и консерватизм системы
Единственное, что еще удерживало меня на службе, — это масштабные идеи и задачи, которые я искренне хотел реализовать в своем регионе. Но и здесь система дала осечку.
Любая здравая инициатива разбивается вдребезги о многоступенчатую, непробиваемую вертикаль согласований. Вопреки современному имиджу ведомства, который транслирует Даниил Егоров, ФНС изнутри — это в первую очередь про жесточайший консерватизм. И если ты в этой иерархии лишь «средний винтик», поменять процессы крайне тяжело.
Складывалось стойкое ощущение, что система не просто не поощряет инициативу, а откровенно ее пугается. Хочешь сделать что-то по-настоящему полезное и инновационное? Будь готов делать это в свое нерабочее время. Дома. Без доплат. И в лучшем случае тебя просто снисходительно похлопают по плечу (потому что даже грамоты нынче в дефиците и раздаются далеко не всем).
Последней каплей стали «33 начальника» из вышестоящих инспекций, которые постоянно спускали все новые и новые требования. Честно говоря, я так и не понял практического смысла всех этих многочисленных надстроек в виде межрегиональных инспекций над региональными Управлениями.
🔥Заявление на стол
К осени 2025 года я окончательно понял, что внутренний огонь погас. Желания пробивать лбом стены больше нет, ничего принципиально нового и полезного службе в таких условиях я не принесу. А оставаться в Управлении просто ради того, чтобы просиживать штаны до пенсии и обрастать мхом — не мой путь.
Поэтому в один день я просто встал, мысленно поблагодарил ФНС за эту 12-летнюю школу жизни и положил на стол начальника заявление об увольнении.
Теперь я работаю на себя в качестве налогового консультанта, и ни капли не жалею о своем уходе (об этом меня часто спрашивают бывшие коллеги)!
💥Также у меня есть свой телеграм канал «Налоговый Инсайдер» 👉 https://t.me/naloginsider в котором я публикую полезную информацию о налоговом контроле, в том числе разборы популярных мифов, громких заявлений, алгоритмы налогового контроля и другая нужная для налогоплательщиков информация.
Начать дискуссию