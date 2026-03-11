🔥Можно ли «затеряться» в Москве?

Долгое время среди бизнеса существовала довольно популярная стратегия налоговой «миграции». Если в регионе компания попадала в поле зрения налоговых органов, то одним из способов снизить давление считался переезд в Москву. Логика такая: столица — крупнейший налоговый центр страны с огромным количеством налогоплательщиков и колоссальной нагрузкой на инспекции и отработать риски всех налогоплательщиков — нереально.

На практике это действительно часто работало. В условиях высокой загруженности налоговые органы неизбежно применяют риск-ориентированный подход. Проверки назначаются прежде всего по наиболее крупным и приоритетным суммам доначислений. Если налоговые риски компании были относительно небольшими, она могла на какое-то время «раствориться» в огромном массиве столичных налогоплательщиков.

Но в последние годы эта модель начала постепенно меняться.