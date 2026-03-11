🔥Можно ли «затеряться» в Москве?

Долгое время среди бизнеса существовала довольно популярная стратегия налоговой «миграции». Если в регионе компания попадала в поле зрения налоговых органов, то одним из способов снизить давление считался переезд в Москву. Логика такая: столица — крупнейший налоговый центр страны с огромным количеством налогоплательщиков и колоссальной нагрузкой на инспекции и отработать риски всех налогоплательщиков — нереально.
На практике это действительно часто работало. В условиях высокой загруженности налоговые органы неизбежно применяют риск-ориентированный подход. Проверки назначаются прежде всего по наиболее крупным и приоритетным суммам доначислений. Если налоговые риски компании были относительно небольшими, она могла на какое-то время «раствориться» в огромном массиве столичных налогоплательщиков.
Но в последние годы эта модель начала постепенно меняться.
📊 Почему бизнес переезжал в Москву
Москва исторически является самым загруженным налоговым регионом страны. Здесь сосредоточено огромное количество компаний — как крупных холдингов, так и среднего бизнеса. Для налоговых органов это означает постоянный дефицит ресурсов: даже при высокой цифровизации налогового контроля невозможно одинаково глубоко проанализировать всех налогоплательщиков.
Именно поэтому многие компании, испытывающие повышенное внимание со стороны региональных инспекций, принимали решение о смене места регистрации. Переезд в столицу нередко позволял снизить интенсивность налогового контроля.
В регионах ситуация часто выглядела иначе. Там нагрузка на инспекции, как правило, ниже, а круг налогоплательщиков значительно уже. В результате налоговый орган может уделять отдельным компаниям гораздо больше внимания. Поэтому для некоторых организаций регистрация в Москве действительно становилась своеобразным «буфером», позволяющим выиграть время.
⚖ Экстерриториальные проверки: что изменилось
С 1 января 2026 года в налоговом администрировании произошло заметно и очень важное изменение. В Налоговый кодекс были внесены поправки, которые закрепили принцип экстерриториальности камеральных налоговых проверок. Теперь проверку декларации может проводить не только инспекция по месту учета налогоплательщика, но и любой другой налоговый орган, уполномоченный ФНС России.
Ранее такой принцип уже применялся при проведении выездных налоговых проверок. Его основная задача — перераспределение нагрузки между инспекциями разных регионов и повышение эффективности налогового контроля.
На практике это означает следующее: декларацию московской компании вполне может проверять инспектор из другого региона. Если проверка передается другой инспекции, налогоплательщик должен быть уведомлен об этом в установленном порядке.
Фактически ФНС получила инструмент для выравнивания нагрузки между налоговыми органами по всей стране (и кстати выездные проверки перераспределяются уже довольно давно).
🧭 Означает ли это конец «московской миграции»
В последние месяцы часто можно услышать тезис о том, что налоговая миграция в Москву больше не имеет смысла, поскольку экстерриториальный контроль якобы полностью нивелировал этот фактор.
На практике ситуация пока выглядит несколько иначе. Несмотря на введение экстерриториальности, мгновенно перераспределить весь массив московских камеральных проверок по регионам невозможно. Москва остается крупнейшим налоговым центром страны, и масштаб ее налоговой базы таков, что перераспределение контроля будет происходить постепенно.
Кроме того, сама система экстерриториальных проверок также требует технологической и организационной адаптации. Налоговая служба будет внедрять этот механизм поэтапно, по мере готовности информационных систем и распределения компетенций между инспекциями.
Поэтому в текущий момент можно сказать, что «эффект Москвы» полностью не исчез.
⏳ Что будет дальше
В долгосрочной перспективе ситуация, скорее всего, изменится. Экстерриториальный принцип проведения проверок постепенно позволит выровнять интенсивность налогового контроля между регионами.
Если раньше столичный регион объективно имел более высокую загрузку инспекций, то теперь часть проверок может перераспределяться в другие субъекты Федерации. Со временем это может привести к тому, что вероятность налогового контроля в Москве приблизится к среднероссийскому уровню.
Можно ли сегодня «затеряться» в Москве?
В определенной степени — пока да. Масштаб столичного налогового поля все еще делает вероятность точечного контроля ниже, чем в ряде регионов.
Поэтому рассчитывать на долгосрочный эффект от налоговой миграции уже не стоит. Если компания попала в поле внимания налоговых органов, место ее регистрации со временем будет играть все меньшую роль.
