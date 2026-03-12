💸Банки против бизнеса: риски там, где вы их не ждете

💡 Консультации сотрудников банка — не юридическая помощь

Отдельная проблема — советы сотрудников банка. Предприниматели и люди, не связанные с бизнесом нередко воспринимают их рекомендации как профессиональную консультацию.

Однако менеджер банка не является ни налоговым консультантом, ни юристом. Его задача — обслуживание клиента и продажа банковских продуктов.

Поэтому советы вроде «так можно делать», «это безопасная операция» или «банк такие платежи пропускает» не являются официальной позицией банка и не гарантируют отсутствие проблем.

Многие блокировки счетов и конфликты с банками начинаются именно с фразы: «сотрудник банка сказал, что так можно».

Я и сам сталкивался с такой ситуацией летом прошлого года, когда мне нужно было оплатить таможенный платеж за машину. Сумма была около 400 тыс., и за несколько дней до платежа я позвонил в банк, и уточнил, могу ли я совершить такой платеж, и не заблокирует ли его банк, на что получил утвердительный ответ о безопасности такой операции. Но, как оказалось верить сотруднику было нельзя и банк заблокировал платеж..