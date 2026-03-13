💥Фиктивная миграция бизнеса: как налоговая выявляет «налоговый туризм»

В своей практики работы в ФНС (в региональном Управлении ФНС по Красноярскому краю) я не сталкивался с проверками фиктивной миграции, но на днях заместитель руководителя Управления ФНС по Удмуртской Республике Александр Матвеев в профильном вебинаре для налогоплательщиков и налоговых консультантов подробно рассказал о механизмах выявления так называемой фиктивной миграции бизнеса.
Речь идет о распространенной практике, когда предприниматели формально меняют регион регистрации ради применения пониженных налоговых ставок, но фактически продолжают вести деятельность в прежнем субъекте РФ.
В своем выступлении представитель налоговой службы достаточно подробно описал, какие признаки позволяют выявлять такие схемы, как инспекции собирают доказательства и какие последствия могут наступить для предпринимателей.
Разберем основные выводы из этого выступления и посмотрим, что из сказанного имеет практическое значение для бизнеса.
📊 Почему возник «налоговый туризм»
Массовая налоговая миграция начала активно развиваться примерно с 2019–2020 годов, когда отдельные регионы стали устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения.
В некоторых субъектах ставка для объекта «доходы» снижалась до 1%, что значительно ниже стандартной ставки 6%. В результате предприниматели начали массово менять место регистрации, чтобы применять льготный режим.
По словам Александра Матвеева, только в 2024 году в Удмуртскую Республику перешло около 8 тысяч предпринимателей, рассчитывая воспользоваться пониженной ставкой.
Однако налоговая служба рассматривает подобные ситуации через призму статьи 54.1 Налогового кодекса, которая запрещает использовать схемы, направленные исключительно на получение налоговой выгоды.
Если инспекция приходит к выводу, что предприниматель сменил регион регистрации только ради экономии на налогах, без фактического переноса бизнеса, применение льготной ставки может быть признано необоснованным.
🔎 Какие признаки фиктивной миграции выявляет налоговая
На вебинаре отдельно подчеркивалось, что налоговые органы оценивают совокупность факторов, а не отдельные признаки.
В частности, при проверках анализируются следующие обстоятельства.
📍 Фактическое проживание предпринимателя
Налоговые органы проверяют, действительно ли предприниматель проживает по адресу регистрации.
В ряде случаев предприниматели регистрируются в разрушенных или нежилых домах, либо приобретают минимальные доли в недвижимости только для получения регистрации.
Инспекции могут проводить осмотры территории, фиксировать состояние дома и опрашивать соседей.
💳 Банковские операции и география расходов
Одним из важных источников информации становятся банковские транзакции.
По словам представителя ФНС, многие платежные операции позволяют определить регион, где предприниматель фактически осуществляет расходы и ведет хозяйственную деятельность.
Например, регулярные операции в другом регионе могут свидетельствовать о том, что реальная деятельность ведется именно там.
🌐 IP-адреса подачи отчетности
Налоговые органы анализируют IP-адреса, с которых подается налоговая отчетность или осуществляется доступ к банковским системам.
Если все операции выполняются из другого региона, это может стать дополнительным признаком фиктивной миграции.
👥 Сотрудники и деловая инфраструктура
Отдельное внимание уделяется структуре бизнеса.
Если предприниматель заявляет о работе в новом регионе, но:
сотрудники находятся в прежнем субъекте РФ,
контрагенты работают в старом регионе,
отсутствуют расходы на аренду или коммунальные услуги,
это может свидетельствовать о формальном характере переезда.
⚖ Что говорит судебная практика
По словам представителя ФНС, судебная практика по подобным спорам уже сформировалась и в большинстве случаев поддерживает позицию налоговых органов.
Ключевой критерий — реальность смены места жительства и ведения бизнеса.
В гражданском законодательстве прямо указано, что местом жительства считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (ст. 20 ГК РФ).
Если инспекция доказывает, что предприниматель фактически продолжает жить и работать в другом регионе, применение льготной ставки может быть признано незаконным.
🚨 Чем может закончиться фиктивная миграция
Если налоговый орган доказывает фиктивность переезда, последствия для предпринимателя могут быть весьма серьезными. Возможны следующие меры:
доначисление налога по общей ставке;
штраф до 40% от суммы неуплаченного налога;
начисление пеней за весь период применения льготной ставки.
Кроме того, если сумма неуплаченного налога превышает установленные уголовным законодательством пороги (например, 2,7 млн рублей), материалы могут быть переданы в правоохранительные органы.
💡 Главный вывод для бизнеса
Основной вывод из выступления представителя ФНС достаточно простой: региональные налоговые льготы можно применять только при реальном переносе бизнеса.
Если предприниматель действительно:
проживает в регионе,
ведет там деятельность,
имеет клиентов или инфраструктуру,
то применение пониженных ставок, как правило, не вызывает вопросов.
Но если регистрация носит формальный характер и используется исключительно ради налоговой экономии, вероятность налоговых претензий становится очень высокой.
