💥Фиктивная миграция бизнеса: как налоговая выявляет «налоговый туризм»

В своей практики работы в ФНС (в региональном Управлении ФНС по Красноярскому краю) я не сталкивался с проверками фиктивной миграции, но на днях заместитель руководителя Управления ФНС по Удмуртской Республике Александр Матвеев в профильном вебинаре для налогоплательщиков и налоговых консультантов подробно рассказал о механизмах выявления так называемой фиктивной миграции бизнеса.

Речь идет о распространенной практике, когда предприниматели формально меняют регион регистрации ради применения пониженных налоговых ставок, но фактически продолжают вести деятельность в прежнем субъекте РФ.

В своем выступлении представитель налоговой службы достаточно подробно описал, какие признаки позволяют выявлять такие схемы, как инспекции собирают доказательства и какие последствия могут наступить для предпринимателей.

Разберем основные выводы из этого выступления и посмотрим, что из сказанного имеет практическое значение для бизнеса.