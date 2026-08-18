🚨 White Optima (налоговый доктор): новая волна «писем счастья» от ФНС

На прошлой недели началась массовая рассылка информационных писем компаниям, которые налоговая связывает с так называемой «Площадкой №2» — White Optima.
В самом письме налоговая сообщает, что ФНС совместно с ФСБ, МВД и Следственным департаментом МВД проводит работу по пресечению деятельности организованной группы лиц, которая, по версии правоохранительных органов, занималась представлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций. Дальше налогоплательщику сообщают:
По информации налогового органа, в декларациях по НДС за 2023–2026 гг. заявлены вычеты по счетам-фактурам контрагентов из прилагаемого списка.
И сразу предлагают представить уточнённые декларации по НДС и налогу на прибыль, убрать соответствующие вычеты и расходы, доплатив налоги в бюджет.
Причём срок дают совсем небольшой. Уже в нескольких письмах, которые попали ко мне, предлагается сделать это до 4 сентября 2026 года.
📌 Что такое White Optima
White Optima — бренд, под которым компания «Налоговый доктор» рекламировала услуги по налоговой оптимизации. В отношении предполагаемых организаторов возбуждены уголовные дела, в том числе по:
ст. 173.3 УК РФ — организация деятельности по представлению и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций;
ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нём.
Но здесь очень важно не перепутать уголовное дело с уже установленным фактом совершения преступления. Да, уголовное дело возбуждено, но расследование еще продолжается, и фигуранты пока находятся в статусе обвиняемых.
То есть никакого приговора суда нет, поэтому налоговый орган на комиссиях или рабочих встречах с налогоплательщиком по обсуждению взаимоотношений, с контрагентами, которых связывают с White Optima — не может заявлять о налоговых правонарушениях компании как, об уже установленном факте.
И соответственно сам по себе факт того, что ваш контрагент оказался в каком-то перечне, ещё не означает автоматически, что именно ваша сделка уже признана фиктивной, а налоговое нарушение доказано.
🕵️♂️ Что на самом деле сейчас происходит
Мы видим классическую массовую «площадочную» отработку. Работая в ФНС я не раз сталкивался с подобными отработками налоговых рисков.
Правоохранительные органы в рамках межведомственного взаимодействия передали определённый объем информации об организациях входящих в площадку в ФНС, а дальше налоговая служба предпринимает следующий порядок действий:
формируется перечень потенциальных выгодоприобретателей;
данные распределяются по территориальным инспекциям;
всем найденным налогоплательщикам массово отправляются информационные письма;
дальше компании ранжируются уже по суммам и перспективности дальнейшей отработки.
То есть сейчас у сотрудников налоговых органов нет материалами уголовного дела White Optima и тем более полноценной доказательственной базой по вашей сделке.
На первом этапе инспекции получили лишь перечни лиц, которые теперь нужно быстро отработать. А самый быстрый способ это сделать — разослать всем письма и посмотреть, кто самостоятельно уточнится.
📩Почему письмо приходит на обычную электронную почту?
Перед нами не требование по ст. 93 или 93.1 НК РФ и не какой-то иной процессуальный документ в рамках налоговой проверки.
Это информационное письмо, в котором налогоплательщику именно предлагают уточнить обязательства. Поэтому указанная дата 04.09.2026 не превращается в установленный НК РФ срок, после которого наступает какая-либо ответственность.
Но игнорировать такое письмо я бы точно не советовал.
Потому что сам факт его получения означает, что ваша компания попала в перечень по отработке White Optima. А дальше всё будет зависеть в первую очередь от суммы риска и той информации, которая уже имеется у налогового органа.
⚡ Что будет дальше
Если сумма небольшая, то вполне возможно, что всё это закончится таким письмом. Но если же речь идёт о существенных суммах, то следом я бы с уверенностью ожидал уже вполне обычный набор контрольных мероприятий:
требования о представлении документов и пояснений;
вызовы на рабочие комиссии;
допросы;
дальнейшую работу КАО или ППА;
а при достаточной сумме и доказательственной базе — вопрос о назначении ВНП.
Поэтому если вам придет такое письмо, то необходимо сначала оценить насколько объективны претензии налогового органа, существенна ли сумма налогового риска и обладаете ли вы необходимыми доказательствами, которые могли бы опровергнуть возможные аргументы налогового органа.
А занимать позицию «это просто письмо, выброшу и забуду» точно не стоит, так как для тех, у кого суммы более чем подходят для назначения ВНП — вторая волна может оказаться уже далеко не информационной.
Так как тот факт, что на момент направления информационного письма налоговый орган, скорее всего не обладает какими-то внятными доказательствами, подтверждающими совершения налогового правонарушения — не означает, что налоговый орган такие доказательства не сможет собрать. АИС Налог - 3 обладает огромным количеством аналитических инструментов и информации, которая может быть использована для сбора доказательств, даже не выходя из кабинета.
Поэтому если у вас рядовая ситуация, и предполагаемый технических контрагент, на 100% таким выглядит в системе АИС Налог - 3, то доказать обратное — дело не из легких, и придется изрядно потрудиться, иначе до конца года вполне может прилететь решение о назначении ВНП.
Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм канале «Налоговый Инсайдер»
P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС. Также на Клерке есть мое интервью можно почитать здесь 👉 https://www.klerk.ru/user/2198679/692235/
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