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Дмитрий Кудряшов
Новости ФНС
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🚨 White Optima (налоговый доктор): новая волна «писем счастья» от ФНС

Рассказываю, как выглядит массовая «площадочная» отработка изнутри и почему первым этапом стали обычные информационные письма.

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На прошлой недели началась массовая рассылка информационных писем компаниям, которые налоговая связывает с так называемой «Площадкой №2» — White Optima.

В самом письме налоговая сообщает, что ФНС совместно с ФСБ, МВД и Следственным департаментом МВД проводит работу по пресечению деятельности организованной группы лиц, которая, по версии правоохранительных органов, занималась представлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций. Дальше налогоплательщику сообщают:

По информации налогового органа, в декларациях по НДС за 2023–2026 гг. заявлены вычеты по счетам-фактурам контрагентов из прилагаемого списка.

И сразу предлагают представить уточнённые декларации по НДС и налогу на прибыль, убрать соответствующие вычеты и расходы, доплатив налоги в бюджет.

Причём срок дают совсем небольшой. Уже в нескольких письмах, которые попали ко мне, предлагается сделать это до 4 сентября 2026 года.

📌 Что такое White Optima

White Optima — бренд, под которым компания «Налоговый доктор» рекламировала услуги по налоговой оптимизации. В отношении предполагаемых организаторов возбуждены уголовные дела, в том числе по:

  • ст. 173.3 УК РФ — организация деятельности по представлению и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций;

  • ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нём.

Но здесь очень важно не перепутать уголовное дело с уже установленным фактом совершения преступления. Да, уголовное дело возбуждено, но расследование еще продолжается, и фигуранты пока находятся в статусе обвиняемых.

То есть никакого приговора суда нет, поэтому налоговый орган на комиссиях или рабочих встречах с налогоплательщиком по обсуждению взаимоотношений, с контрагентами, которых связывают с White Optima — не может заявлять о налоговых правонарушениях компании как, об уже установленном факте.

И соответственно сам по себе факт того, что ваш контрагент оказался в каком-то перечне, ещё не означает автоматически, что именно ваша сделка уже признана фиктивной, а налоговое нарушение доказано.

🕵️‍♂️ Что на самом деле сейчас происходит

Мы видим классическую массовую «площадочную» отработку. Работая в ФНС я не раз сталкивался с подобными отработками налоговых рисков.

Правоохранительные органы в рамках межведомственного взаимодействия передали определённый объем информации об организациях входящих в площадку в ФНС, а дальше налоговая служба предпринимает следующий порядок действий:

  1. формируется перечень потенциальных выгодоприобретателей;

  2. данные распределяются по территориальным инспекциям;

  3. всем найденным налогоплательщикам массово отправляются информационные письма;

  4. дальше компании ранжируются уже по суммам и перспективности дальнейшей отработки.

То есть сейчас у сотрудников налоговых органов нет материалами уголовного дела White Optima и тем более полноценной доказательственной базой по вашей сделке.

На первом этапе инспекции получили лишь перечни лиц, которые теперь нужно быстро отработать. А самый быстрый способ это сделать — разослать всем письма и посмотреть, кто самостоятельно уточнится.

📩Почему письмо приходит на обычную электронную почту?

Перед нами не требование по ст. 93 или 93.1 НК РФ и не какой-то иной процессуальный документ в рамках налоговой проверки.

Это информационное письмо, в котором налогоплательщику именно предлагают уточнить обязательства. Поэтому указанная дата 04.09.2026 не превращается в установленный НК РФ срок, после которого наступает какая-либо ответственность.

Но игнорировать такое письмо я бы точно не советовал.

Потому что сам факт его получения означает, что ваша компания попала в перечень по отработке White Optima. А дальше всё будет зависеть в первую очередь от суммы риска и той информации, которая уже имеется у налогового органа.

Что будет дальше

Если сумма небольшая, то вполне возможно, что всё это закончится таким письмом. Но если же речь идёт о существенных суммах, то следом я бы с уверенностью ожидал уже вполне обычный набор контрольных мероприятий:

  • требования о представлении документов и пояснений;

  • вызовы на рабочие комиссии;

  • допросы;

  • дальнейшую работу КАО или ППА;

  • а при достаточной сумме и доказательственной базе — вопрос о назначении ВНП.

Поэтому если вам придет такое письмо, то необходимо сначала оценить насколько объективны претензии налогового органа, существенна ли сумма налогового риска и обладаете ли вы необходимыми доказательствами, которые могли бы опровергнуть возможные аргументы налогового органа.

А занимать позицию «это просто письмо, выброшу и забуду» точно не стоит, так как для тех, у кого суммы более чем подходят для назначения ВНП — вторая волна может оказаться уже далеко не информационной.

Так как тот факт, что на момент направления информационного письма налоговый орган, скорее всего не обладает какими-то внятными доказательствами, подтверждающими совершения налогового правонарушения — не означает, что налоговый орган такие доказательства не сможет собрать. АИС Налог - 3 обладает огромным количеством аналитических инструментов и информации, которая может быть использована для сбора доказательств, даже не выходя из кабинета.

Поэтому если у вас рядовая ситуация, и предполагаемый технических контрагент, на 100% таким выглядит в системе АИС Налог - 3, то доказать обратное — дело не из легких, и придется изрядно потрудиться, иначе до конца года вполне может прилететь решение о назначении ВНП.

Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм канале «Налоговый Инсайдер»

P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС. Также на Клерке есть мое интервью можно почитать здесь 👉 https://www.klerk.ru/user/2198679/692235/

Информации об авторе

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

82 подписчика139 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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