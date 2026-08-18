🚨 White Optima (налоговый доктор): новая волна «писем счастья» от ФНС

На прошлой недели началась массовая рассылка информационных писем компаниям, которые налоговая связывает с так называемой «Площадкой №2» — White Optima. В самом письме налоговая сообщает, что ФНС совместно с ФСБ, МВД и Следственным департаментом МВД проводит работу по пресечению деятельности организованной группы лиц, которая, по версии правоохранительных органов, занималась представлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций. Дальше налогоплательщику сообщают: По информации налогового органа, в декларациях по НДС за 2023–2026 гг. заявлены вычеты по счетам-фактурам контрагентов из прилагаемого списка. И сразу предлагают представить уточнённые декларации по НДС и налогу на прибыль, убрать соответствующие вычеты и расходы, доплатив налоги в бюджет. Причём срок дают совсем небольшой. Уже в нескольких письмах, которые попали ко мне, предлагается сделать это до 4 сентября 2026 года.

📌 Что такое White Optima

White Optima — бренд, под которым компания «Налоговый доктор» рекламировала услуги по налоговой оптимизации. В отношении предполагаемых организаторов возбуждены уголовные дела, в том числе по: ст. 173.3 УК РФ — организация деятельности по представлению и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций;

ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нём. Но здесь очень важно не перепутать уголовное дело с уже установленным фактом совершения преступления. Да, уголовное дело возбуждено, но расследование еще продолжается, и фигуранты пока находятся в статусе обвиняемых. То есть никакого приговора суда нет, поэтому налоговый орган на комиссиях или рабочих встречах с налогоплательщиком по обсуждению взаимоотношений, с контрагентами, которых связывают с White Optima — не может заявлять о налоговых правонарушениях компании как, об уже установленном факте. И соответственно сам по себе факт того, что ваш контрагент оказался в каком-то перечне, ещё не означает автоматически, что именно ваша сделка уже признана фиктивной, а налоговое нарушение доказано.

🕵️‍♂️ Что на самом деле сейчас происходит

Мы видим классическую массовую «площадочную» отработку. Работая в ФНС я не раз сталкивался с подобными отработками налоговых рисков. Правоохранительные органы в рамках межведомственного взаимодействия передали определённый объем информации об организациях входящих в площадку в ФНС, а дальше налоговая служба предпринимает следующий порядок действий: формируется перечень потенциальных выгодоприобретателей; данные распределяются по территориальным инспекциям; всем найденным налогоплательщикам массово отправляются информационные письма; дальше компании ранжируются уже по суммам и перспективности дальнейшей отработки. То есть сейчас у сотрудников налоговых органов нет материалами уголовного дела White Optima и тем более полноценной доказательственной базой по вашей сделке. На первом этапе инспекции получили лишь перечни лиц, которые теперь нужно быстро отработать. А самый быстрый способ это сделать — разослать всем письма и посмотреть, кто самостоятельно уточнится.

📩Почему письмо приходит на обычную электронную почту?

Перед нами не требование по ст. 93 или 93.1 НК РФ и не какой-то иной процессуальный документ в рамках налоговой проверки. Это информационное письмо, в котором налогоплательщику именно предлагают уточнить обязательства. Поэтому указанная дата 04.09.2026 не превращается в установленный НК РФ срок, после которого наступает какая-либо ответственность. Но игнорировать такое письмо я бы точно не советовал. Потому что сам факт его получения означает, что ваша компания попала в перечень по отработке White Optima. А дальше всё будет зависеть в первую очередь от суммы риска и той информации, которая уже имеется у налогового органа.

⚡ Что будет дальше