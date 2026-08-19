⚡Можно ли «договориться» с налоговым органом?

Часто мне задают вопрос:
Были ли в период моей работы в отделе ВНП случаи, когда предприниматель уже в ходе проверки приходил в инспекцию и пытался «договориться» о сумме доначислений, которая устроила бы и его, и налоговый орган?
Отвечу на этот вопрос полноценно, чтобы вы понимали, как вообще подобные «договоренности» могут выглядеть на практике и в какой момент действительно есть смысл пытаться о чем-то разговаривать с налоговым органом.
⚡️ Договориться можно, когда есть о чем договариваться.
То есть когда позиция налогового органа неустойчива, по отдельным эпизодам не хватает доказательств, либо у налогоплательщика есть весомые аргументы, которые способны эту позицию изменить.
Если же доказательственная база собрана хорошо, нарушение очевидно и налоговый орган уверен в своей позиции, то никакого «торга» по принципу: вы насчитали 20 млн, давайте мы заплатим 10 — конечно же не будет. Там просто не о чем разговаривать.
📌 Лучшее время для «договоренностей» — ППА
Я уже не раз говорил, что если и пытаться о чем-то договариваться с налоговым органом, то самое лучшее время для этого — этап предпроверочного анализа (ППА).
На этом этапе выводы еще не закреплены выездной проверкой, налоговый орган только собирает доказательственную базу и решает, есть ли вообще основания идти дальше. Соответственно и «карт», которые можно разыграть у налогоплательщика, значительно больше.
Например, по части рисков можно самостоятельно уточниться, если спорить там действительно не с чем. По другим — сформировать позицию и представить документы и доказательства, которые подтверждают реальность сделки или показывают, что выгодоприобретателем является вообще другое звено.
Те же переакцепты в рамках ППА сделать гораздо реальнее, чем после того, как ВНП уже назначена. Потому что если проверка назначена, значит материалы уже прошли комиссию и те доказательства, которые были собраны на этапе ППА, кто-то наверху посчитал достаточными для назначения проверки.
Если же налоговый орган уже сформировал определенную позицию и вышел на ВНП то переубедить его будет крайне тяжело.
🔥 А что если ВНП уже идет?
Договориться можно и на этапе ВНП. Но опять же, только если есть чем подкреплять свою позицию.
Налоговому органу не нужна проверка просто ради проверки. Ему нужны доначисления и поступления в бюджет.
Если в ходе проверки появляются новые документы, обстоятельства или доказательства, которые существенно меняют картину по отдельным эпизодам, то их вполне могут принять. Но честно скажу, что то, что в проверках видел я, это в 70% случаях нарисованные документы, которые никаким образом на проверку повлиять не могли.
Но если налоговый орган понимает, что часть его позиции слабая, а налогоплательщик готов по действительно спорным эпизодам уточнить обязательства и заплатить реальную сумму, пространство для диалога есть. Но такой диалог должен быть предметным.
Нельзя на протяжении всего ППА не контактировать с инспекцией, ничего не пояснять, не представлять документы, избегать рабочих встреч, а потом уже ближе к окончанию ВНП прийти и сказать: «Ну давайте теперь как-нибудь договоримся». Да и о чем договариваться, если вы за всё это время ничего налоговому органу не показали и никак его позицию не поколебали?
Отдельно здесь хочу сказать про аудит.
Достаточно часто то, что не удается доказать на этапе проверки , получается отстоять уже при рассмотрении жалобы. На этапе акта у налогового органа еще остается возможность уйти в дополнительные мероприятия, собрать доказательства и доделать свою позицию. Поэтому инспекции проще изначально написать побольше, а дальше уже разбираться (не раз был этому свидетелем работая в районной ИФНС и в Управлении).
А вот на этапе аудита ситуация другая. Возможности доработать доказательственную базу уже нет, и сотрудники смотрят на спор только с позиции будущего судебного разбирательства.
Никому не хочется выходить в судебный процесс по эпизоду, где позиция налогового органа объективно слабая. Поэтому если на этой стадии принести действительно весомые доводы и документы, шанс, что часть претензий снимут, вполне реальный.
💡 Резюме
Поэтому договориться с налоговым органом можно. Но основа таких «договоренностей» — это не желание налогоплательщика заплатить поменьше, а неустойчивая позиция ФНС и наличие у вас доказательств, которые эту позицию способны изменить.
И чем раньше вы начинаете этот диалог, тем больше у вас возможностей. На этапе ППА можно еще повлиять на саму перспективу проведения ВНП, на отдельные эпизоды, суммы и акцепты. Когда выездная уже назначена — пространства значительно меньше.
Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер»
P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так, как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС.
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