🚨 Инсайды из ФНС: так жестко не было очень давно

Сразу оговорюсь, что я лично на этой встрече не был, поэтому всё, что будет написано ниже относительно самого хода совещания — исключительно со слов людей, которые на нем были.
Настолько жесткого разговора Даниила Егорова с регионами не было очень давно. Некоторым Управлениям устроили настоящий разнос. А с одним из руководителей регионального УФНС поговорили так, что человека стало просто жалко.
Конкретный регион называть не буду. Думаю, это будет неправильно, особенно учитывая, что сам я происходящее не видел и передаю чужие слова. Скажу лишь, что речь шла об Управлении из Северо-Западного федерального округа
Причём мои собеседники отдельно обратили внимание именно на манеру разговора. По их словам, Егорову подобная жесткость, по крайней мере в таком публичном формате и в отношении руководства региональных Управлений, раньше была не особо свойственна.
И здесь, наверное, интересен даже не сам факт того, что кого-то отчитали. Руководящие совещания на то и руководящие совещания, чтобы спрашивать за результаты. Такое в системе было, есть и будет. Показателен именно общий уровень напряжения.
Я не буду делать выводы о личном эмоциональном состоянии руководителя ФНС — тем более по пересказу третьих лиц. Но если люди, которые не первый год работают внутри системы и видели огромное количество подобных совещаний, отдельно отмечают необычную жесткость разговора, значит, как минимум, стоит обратить на это внимание.
💸 Почему так происходит?
Думаю, причина понятна.
Вопрос пополнения бюджета и собираемости налогов сейчас стоит уже даже не просто остро. Государству нужны дополнительные поступления, а ФНС — один из основных органов, руками которого эти поступления можно относительно быстро обеспечить (хотя и в ущерб бизнесу, но разве кто-то об этом думает?).
А когда наверху ставится задача повысить собираемость, она не всегда остается только лишь красивой строчкой в презентации Центрального аппарата.
Дальше появляются показатели, поручения, контрольные сроки, отчётность в ЦА ФНС. Управления начинают спрашивать результаты с Инспекций, руководители Инспекций — с начальников отделов, начальники отделов — с рядовых сотрудников. А куда пойдут рядовые сотрудники? Правильно, они пойдут «трясти» (т.е. заниматься) налогоплательщиками.
Поэтому цепочка здесь такая: ЦА ФНС ➡️ Управления ➡️ Инспекции ➡️ рядовые сотрудники ➡️ налогоплательщики.
Чем жестче спрашивают результат с регионов, тем активнее на земле будут проходить рабочие комиссии, предпроверочный анализ, камеральные проверки, вызовы на дачу пояснений и прочие мероприятия, конечной целью которых является поступление денег в бюджет.
Я уже много раз писал, что для ФНС намного удобнее и быстрее побудить налогоплательщика самостоятельно уточнить обязательства, чем потом год проводить полноценную проверку, писать огромный акт, рассматривать возражения, апелляцию и еще несколько лет судиться. Поэтому основное давление будет всё сильнее уходить в стадию ППА, т.е. до проверки.
⚡ Я не сторонник налоговых страшилок
Если вы давно меня читаете, то знаете, что я как раз не сторонник нагнетания вокруг ФНС. Я очень долго проработал в службе, и очень многие мифы про налоговый контроль и якобы безграничные возможности службы я неоднократно разбирал и развенчивал.
Я писал о том, что ФНС не следит в реальном времени за каждым переводом между физлицами, что инспекторы не сидят целыми днями в социальных сетях в поисках ваших фотографий из отпуска, что далеко не каждый налоговый риск заканчивается выездной проверкой и что возможностей у системы много, но они всё-таки не безграничны.
И я всегда стараюсь рассказывать именно о том, что ФНС реально может, чего она не может и как всё это работает на практике.
Но сейчас тот самый случай, когда всё действительно выглядит, мягко сказать, «не очень».
По тому, что мне рассказывают люди, которые продолжают работать внутри системы, давление на налоговые органы сверху сейчас очень серьёзное. И для меня это гораздо более показательный сигнал, чем десять громких заявлений каких-нибудь «экспертов» в СМИ. Потому что я прекрасно понимаю, как такие сигналы потом спускаются вниз.
Сегодня жестко спрашивают с руководителя Управления. Завтра Управление начинает жестче спрашивать с Инспекций. А через некоторое время налогоплательщик удивляется, почему его внезапно второй раз за месяц вызывают на рабочую комиссию и настойчиво предлагают «добровольно» уточнить свои налоговые обязательства.
Поэтому если вам кажется, что налоговый контроль сейчас уже стал жестким, то, скорее всего, это еще далеко не предел. Как говорится, дальше — больше.
И еще раз подчеркну: я не присутствовал на этом совещании и не слышал разговор лично. Вполне возможно, что мои собеседники восприняли происходящее более эмоционально, чем оно выглядело со стороны, или вообще несколько сгустили краски (хотя я лично так — не думаю).
🔥Важная информация
Полезную информации о налоговом контроле, выездных и камеральных проверках я публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер», подписывайтесь, там интересно.
17 сентября проведу вебинар на тему: «Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации в 2026 и перспективы на 2027 год» 👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51457/
На вебинаре расскажу не только о формальных положениях законодательства, но и о том, как в действительности (учитывая мой 12 летний опыт работы в ФНС) проводится предпроверочный анализ, отбираются налогоплательщики и принимаются решения о выходе на ВНП.
P.S. Мне рассказали очень много интересной информации об этом совещании, и «слухах», которые сейчас обсуждают сотрудники, поэтому дальше буду рассказывать о том, к чему нам стоит «готовиться».
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