🚨 Инсайды из ФНС: так жестко не было очень давно

Сразу оговорюсь, что я лично на этой встрече не был, поэтому всё, что будет написано ниже относительно самого хода совещания — исключительно со слов людей, которые на нем были.

Настолько жесткого разговора Даниила Егорова с регионами не было очень давно. Некоторым Управлениям устроили настоящий разнос. А с одним из руководителей регионального УФНС поговорили так, что человека стало просто жалко.

Конкретный регион называть не буду. Думаю, это будет неправильно, особенно учитывая, что сам я происходящее не видел и передаю чужие слова. Скажу лишь, что речь шла об Управлении из Северо-Западного федерального округа

Причём мои собеседники отдельно обратили внимание именно на манеру разговора. По их словам, Егорову подобная жесткость, по крайней мере в таком публичном формате и в отношении руководства региональных Управлений, раньше была не особо свойственна.

И здесь, наверное, интересен даже не сам факт того, что кого-то отчитали. Руководящие совещания на то и руководящие совещания, чтобы спрашивать за результаты. Такое в системе было, есть и будет. Показателен именно общий уровень напряжения.

Я не буду делать выводы о личном эмоциональном состоянии руководителя ФНС — тем более по пересказу третьих лиц. Но если люди, которые не первый год работают внутри системы и видели огромное количество подобных совещаний, отдельно отмечают необычную жесткость разговора, значит, как минимум, стоит обратить на это внимание.