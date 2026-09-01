🚨 Проверка «технаря» как готовая доказательная база против реального бизнеса

Я не раз писал, что ФНС интересует не сам «технарь», а реальный бизнес — тот выгодоприобретатель, ради которого вся схема и существует. И в этой части ничего не меняется. А вот мой 2-й тезис о том, что проверять саму техническую компанию налоговой просто незачем, похоже, оказался не совсем верным. Недавно мне рассказали об одном подходе, который меня реально впечатлил.

Перед тем как о нем расскажу, будет полезно напомнить — зачем ФНС создавались контрольно-аналитические отделы (КАО):

Задача отделов КАО заключалась в работе со «схемными» вычетами: найти разрыв, определить проблемное звено, исследовать техническую организацию, составить по ней заключение, и затем передать эту информацию в территориальные налоговые органы (ТНО) для работы по уточнению настоящих выгодоприобретателей (ВП).

Но на практике, была серьезная проблема с тем, что учитывая большой объем работы, качество таких заключений оставляло желать лучшего. Заключения формировались преимущественно только из информации содержащейся в АИС «Налог-3» и никакой реальной фактуры в них не было. И инспектор, получивший заключение был вынужден практически с нуля собирать нормальную доказательственную базу.

По задумке, к моменту назначения ВНП — большая часть доказательств уже должна была быть собраны, но теория ЦА ФНС на земле работала крайне слабо. Поэтому получилось так, что задумка писать заключения по технарям вполне себе логичная, только эти заключения писались посредственно, да и силы никакой они не имели.

Как говорится к «делу не пришьешь» 🤷‍♂️.

❗️ А вот решение по ВНП — это уже совсем не внутренняя справка КАО и не аналитическое заключение из АИС ❗️

Это полноценный юридический документ, в котором налоговый орган процессуально закрепляет установленные обстоятельства, и в том числе все собранные доказательства и выводы в отношении тех, для кого эта схема была создана.

И если вместо составления очередного «заключения» провести полноценную ВНП технической компании, то налоговый орган получает уже совершенно другой уровень доказательств.

То есть фактически, проверкой технаря налоговая получает юридический документ, в котором будет зафиксировано, что например техническая компания осуществляла свою деятельности в интересах таких-то компаний (реальных ВП).

Причем, что особенно хорошо для налогового органа, что такое решение никто оспаривать не будет. А дальше, дело за малым: один оформленный в решение материал начинает рассылаться по ТНО и инспекции получают доказательственную базу, которую можно использовать в актах по бенефициарам.