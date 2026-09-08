🚨 Акт по «площадке»: что написала налоговая инспекция и чем на это отвечать

Мне в руки попал акт КНП по контрагентам, которых инспекция связывает с «Площадкой» (риски по взаимоотношениям с техническими контрагентами). А поскольку работая в УФНС я в том числе курировал и направление связанное с проведением камеральных налоговых проверок, я разберу этот акт и напишу возражения с учетом моего опыта работы в службе.

Началось все с уточненной декларации по НДС за 1 квартал 2024 года. Уточненную декларацию компания представила в конце июня 2026-го, а в августе получила акт. Претензии касаются 3 поставщиков, а сумма спорных вычетов — составляет чуть более 1 млн. руб. Дополнительно инспекция предлагает применить штраф 40% за умышленную неуплату налога.

прокуратуру и несколько статей УК ожидаешь, что дальше будет серьезная доказательственная база. Какие-то конкретные обстоятельства сделок, показания участников, движение товара и денег, документы, из которых понятно, что именно нарушил проверяемый налогоплательщик. Но увы и ах, в этом акте все оказалось значительно скромнее: громкие ссылки есть, а вот подтверждения того, как они связаны с конкретными поставками, не раскрыты 🤷‍♂️