🚨 «Налоговик» отвечает: может ли электронная площадка уберечь от налоговых рисков?

Ко мне обратились с интересным вопросом. Для поиска поставщика компании предложили использовать электронную торговую площадку (далее - ЭТП).

«Схема» взаимоотношений примерно такая:

Сообщаете, какой товар или услуга вам нужны, сумму и НДС «для закрывающих документов», дальше размещается лот, проводится электронная процедура, определяется победитель, предусмотрен 100% задаток, а по итогу вы получаете договор и УПД.

Вопрос был такой: если поставщик официально выбран через известную ЭТП, может ли потом налоговая предъявить претензии по этой сделке?

Короткий ответ: конечно может.

К самой ЭТП вопросов нет. Если это действующая электронная торговая площадка, оператор которой включен в соответствующий перечень операторов ЭТП, то у налоговой именно к заключению сделок через подобную площадку претензий не будет. Но и претензии у налоговой обычно возникаю не к посреднику.

Поэтому само наличие электронной площадки в сделке не говорит вообще ни о чем плохом.