🚨 «Налоговик» отвечает: может ли электронная площадка уберечь от налоговых рисков?

Ко мне обратились с интересным вопросом. Для поиска поставщика компании предложили использовать электронную торговую площадку (далее - ЭТП).
«Схема» взаимоотношений примерно такая:
Сообщаете, какой товар или услуга вам нужны, сумму и НДС «для закрывающих документов», дальше размещается лот, проводится электронная процедура, определяется победитель, предусмотрен 100% задаток, а по итогу вы получаете договор и УПД.
Вопрос был такой: если поставщик официально выбран через известную ЭТП, может ли потом налоговая предъявить претензии по этой сделке?
Короткий ответ: конечно может.
К самой ЭТП вопросов нет. Если это действующая электронная торговая площадка, оператор которой включен в соответствующий перечень операторов ЭТП, то у налоговой именно к заключению сделок через подобную площадку претензий не будет. Но и претензии у налоговой обычно возникаю не к посреднику.
Поэтому само наличие электронной площадки в сделке не говорит вообще ни о чем плохом.
Но если вопрос в том, может ли электронная процедура выбора поставщика стать защитой от претензий по ст. 54.1 НК РФ, то лишь от части.
⚖️ На что смотрит налоговая
Я уже много раз писал, что наличие документов не является гарантией безопасности сделки. Можно собрать договор, УПД, счета-фактуры, конкурсную документацию, протокол выбора победителя и ещё килограмм бумаги сверху. Но налоговую сейчас интересует не количество документов.
Инспектора будут устанавливать:
кто фактически поставил товар или выполнил работы,
были ли у победителя торгов реальные ресурсы,
зачем вообще понадобился этот поставщик,
куда после оплаты ушли деньги,
сформирован ли источник НДС
и не был ли победитель определен ещё до того, как начались сами торги.
ЭТП действительно оставляет очень хороший цифровой след, который налоговая может проследить через запросы по ст. 93.1 у ЭТП и (или) у вас.
Если всё действительно происходило так, как написано в документах, — прекрасно, для налогоплательщика это дополнительное доказательство. Но, налоговая также может посчитать, что площадка использовалась только для того, чтобы придать уже заранее придуманной сделке красивую форму, и тогда этот же цифровой след может стать доказательством уже претензий именно к вам.
🔎 Случаи когда сделка через ЭТП была признана технической
Судебных дел, о которых можно почитать не так много, но они есть.
Например, очень показательное дело АО «НИИграфит» № А40-36695/2023. Компания ссылалась на то, что поставщики выбирались через открытые электронные торги, в том числе через Fabrikant.ru, Roseltorg, zakupki.gov.ru и площадку Росатома и казалось бы, что еще нужно налогоплательщику для подтверждения осмотрительности?
Но нет…
Инспекция пошла к самому оператору «Фабриканта» и запросила информацию о пользователях площадки, контактных лицах и телефонах. После чего начала сопоставлять полученные сведения и обнаружила совпадения сразу у нескольких организаций, участвовавших в спорных закупках.
В материалах фигурировали общие сотрудники, совпадающие IP-адреса, телефоны, представители, доверенные лица. При выемке нашли бухгалтерские базы 1С нескольких организаций, их документы, печати и фирменные бланки. А после оплаты деньги уходили дальше по цепочке подконтрольных и технических организаций.
По версии обстоятельств, которую в итоге принял суд, реальные поставщики оборудования были определены ещё до объявления самого конкурса. Более того, техническое задание формировалось таким образом, чтобы реальные производители и поставщики по формальным признакам под него не подходили, а нужная компания — подходила.
Поэтому для налоговой не так важно, заключаете вы сделку через ЭТП или нет, налоговая смотрит «свои ресурсы» (АСК НДС), и уж если там, образно говоря загорелось красным, то буду исследовать все возможные обстоятельства, которые раскроют им информацию, как сделка была произведена в действительности, и есть ли здесь признаки «схемы».
Что я бы проверял перед такой сделкой: на что будет обращать внимание инспектор
Если вы работаете через ЭТП, я бы обратил внимание на следующие вещи, да это должно быть очевидно, но поверьте за 10+ лет работы в ФНС я понял, что даже самые очевидные вещи люди склоны упускать из виду:
Не должно быть заранее известного победителя. Если техническое задание пишется фактически под конкретную организацию — сам протокол ЭТП здесь никак не спасет. Налоговая это заметит.
Проверяйте не карточку компании, а способность исполнить договор. Кто поставит товар? Откуда он появится? Есть ли у контрагента сотрудники, склад, транспорт, производственные возможности либо реальные субподрядчики?
Оставляйте следы реальной хозяйственной деятельности. Переписка о цене, сроках, ассортименте, технических характеристиках, логистике, претензиях по качеству, возвратах. Именно такие вещи потом гораздо полезнее очередной справки из какого-нибудь сервиса проверки контрагентов.
Смотрите на взаимосвязи. Общие телефоны, сотрудники, представители, электронные адреса, инфраструктура, IP и тем более подконтрольные лица — всё это в совокупности может превратить «независимого победителя торгов» в техническое звено.
Инспекция анализирует движение денег. Если ваш поставщик получил 10 млн рублей и почти сразу перевёл 9,8 млн следующему звену, а сам никакой реальной функции в поставке не выполнял, возникнет совершенно логичный вопрос: зачем он вообще был нужен? Я не говорю этим пунктов, что вы знаете, как он расходует деньги или можете на него повлиять, просто знайте об этом, что это может и будет использоваться против вас, если инспекция усомнится в реальности сделки.
💡Подводим итог
Сделка через ЭТП не доказывает, что победитель имел ресурсы, самостоятельно формировал коммерческие условия, фактически исполнял договор и не являлся техническим посредником. Поэтому если у налогового органа возникнут претензии, то делать это нужно будет в первую очередь вам, и лучше заниматься этим не когда возникнут проблемы, а заблаговременно.
И если сделка реальная, поставщик действительно самостоятельный, конкурс проводился с настоящей конкуренцией. Есть логистика, деловая переписка и понятное движение товара — электронная площадка однозначно усилит вашу позицию.
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