🚨 Слабый акт КНП по White Optima: когда доказательств нет, а результат все равно не очевиден

Если вы читаете меня не первый день, то знаете, что до ухода из ФНС я занимал должность заместителя начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок регионального Управления. В том числе через меня проходило сопровождение назначения выездных проверок, отдельные направления по сопровождения камерального контроля (НДС), материалы проверок и их доказательственная база.
А также совещания на разных уровнях именно по обсуждению достаточности доказательственной базы.
Я видел разные проверки. Хорошие, слабые, «кривые», те, которые приходилось серьезно «дорабатывать». Но, то что сейчас касается материалов, составленных налоговыми инспекторами по «площадкам» (White Optima или любой другой) не выдерживают никакой критики.
В таких актах налоговых проверок отсутствует главное — доказательства, которые бы дали ответ на совсем простой вопрос: а почему инспекция вменяет компании нарушения его контрагента? Ответа на это вопрос в акте нет. Акты делают буквально по шаблону, который состоит из 3 элементов:
Сначала страшная формулировка в начале акта:
ФНС России совместно с ФСБ России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлена «площадка» «технических» организаций, обобщающие признаки которых (совпадение IP- адресов отправки налоговой отчетности и осуществления банковских операций, регистраторов и подписантов налоговых деклараций) указывают на «схемный» характер совершения транзакций и на координацию их действий со стороны третьих лиц (далее – Площадка).
Затем, доказательная негативная характеристика контрагента и вывод вроде такого:
На основании вышеизложенного, следует, что организации ООО «Ромашка», является «номинальной» организацией, которая искусственно включена налогоплательщиком в цепочку поставки товара (оказания услуг) в целях увеличения возможности применения налогового вычета по НДС.
И казалось бы: акт слабый, доказательств нет, значит хорошие возражения — и можно ждать отказа. Но нет. И именно об этом я хочу сегодня написать.
⚖️ Почему слабый акт еще не означает победу
Полный разбор указанного акта, можно почитать здесь: https://www.klerk.ru/user/2614234/707955/
Если бы речь шла об обычной проверке, которую инспекция самостоятельно собрала по конкретному налогоплательщику, мой прогноз был бы более позитивным и при таком качестве доказательственной базы я бы ожидал либо назначения дополнительных мероприятий налогового контроля (ДМНК), чтобы эту базу хотя бы попытаться до собрать, либо отказа в привлечении.
Потому что невозможно доначислять НДС только на основании того, что у контрагента есть негативные признаки. Между условным «контрагент плохой» и «налогоплательщик умышленно использовал его для получения налоговой экономии» должен находиться целый объем подтверждающих доказательств: обстоятельства заключения сделки, движение товара, расчеты, показания и т.д.
Но в «площадочной» истории есть одна особенность, которая играет против налогоплательщиков, и даже не столь важно, виноваты вы, или в качестве выгодоприобретателя вас акцептовали ошибочно.
Работа по площадкам (по схемным налоговым вычетам) это уже не локальная инициатива отдельной инспекции или даже региона. White Optima — это резонансная история, по которой идет массовая отработка выгодоприобретателей, и поэтому к таким актам сейчас внутри системы «особый подход» и соответственно и уровень необходимой доказательной базы.
Не утверждаю, что так сейчас и есть, но по своему опыту работы в службе скажу: если «наверху» уже сформирована позиция, что определенный перечень организаций относится к «Площадке», а инспекция получает задачу отработать их покупателей, то еще до сбора доказательной базы — инспектор уже рассматривает вас как нарушителя.
А дальше алгоритм работы может быть примерно таким:
Контрагент в перечне? Да.
В ресурсе (АИС Налог) есть риски? Да.
«Значит, берем шаблон, добавляем данные налогоплательщика, прописываем «формальный документооборот», «умысел», «несформированный источник НДС» — и акт готов».
С точки зрения массовой отработки удобно. С точки зрения доказывания конкретного налогового нарушения — очень большие вопросы.
📌 Что произойдет после возражений
Логика возражений, которые я готовил сводится к тому, чтобы инспекция предъявила компании доказательства на которые она ссылается, и исключила те доводы, которые не могут быть подтверждены:
если Инспекция ссылается на допросы — покажите допросы;
если ссылается на «дерево связей» — покажите дерево;
если утверждается, что сделки нереальные, — покажите, какие конкретно обстоятельства это подтверждают.
После этого у налогового органа есть несколько вариантов.
Признать, что доказательств действительно недостаточно, и вынести решение об отказе.
На мой взгляд более вероятный, — назначить ДМНК и попробовать уже после акта собрать то, что должно было быть собрано до его составления.
Очень интересно, как инспекция будет подтверждать главное свое доказательство, а именно про работу некой площадки, учитывая, что еще никакие материалы этого дела в ФНС переданы не были. Да и не могут они быть передать пока проводится расследование и не вынесено решение судом.
А поскольку все фигуранты «этого дела» находятся в статусе подозреваемых — ничего однозначно утверждать пока нельзя. Хотя как мы видим инспекцию это совсем не смущает.
🤔 А если ничего не «докрутят»?
Допустим, налогоплательщик написал подробные возражения. Показал, что материалов нет, допросы не представлены, связь с «Площадкой» применительно к конкретным сделкам не раскрыта, а умысел существует только в формулировках самого инспектора.
Инспекция при этом не назначает ДМНК, никаких новых доказательств не появляется, но решение о привлечении все равно выносится.
То тогда абсолютно точно это будет означать, что доказательственная база по таким делам вообще и не нужна, и что вопрос это чисто «политический» — а значит, уже сам факт того, что контрагент оказался связан с White Optima, уже считается для налогового органа достаточным для того, чтобы снимать вычеты у всех его покупателей.
Поэтому к сожалению, даже самые хорошие возражения — это совсем не гарант успеха. И шансы, я бы сказал, 50 на 50, и повторюсь: не потому, что позиция Инспекции сильная, а именно потому, что история слишком резонансная и служба вряд ли готова создавать практику, при которой такие акты после возражений начинают уходить в ноль.
Поэтому слабый акт — это, конечно, хорошая позиция для начала спора, но что будет дальше и чем эта история закончится — еще обязательно напишу.
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