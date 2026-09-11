🚨 Слабый акт КНП по White Optima: когда доказательств нет, а результат все равно не очевиден

Если вы читаете меня не первый день, то знаете, что до ухода из ФНС я занимал должность заместителя начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок регионального Управления. В том числе через меня проходило сопровождение назначения выездных проверок, отдельные направления по сопровождения камерального контроля (НДС), материалы проверок и их доказательственная база.

А также совещания на разных уровнях именно по обсуждению достаточности доказательственной базы.

Я видел разные проверки. Хорошие, слабые, «кривые», те, которые приходилось серьезно «дорабатывать». Но, то что сейчас касается материалов, составленных налоговыми инспекторами по «площадкам» (White Optima или любой другой) не выдерживают никакой критики.

В таких актах налоговых проверок отсутствует главное — доказательства, которые бы дали ответ на совсем простой вопрос: а почему инспекция вменяет компании нарушения его контрагента? Ответа на это вопрос в акте нет. Акты делают буквально по шаблону, который состоит из 3 элементов:

Сначала страшная формулировка в начале акта:

ФНС России совместно с ФСБ России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлена «площадка» «технических» организаций, обобщающие признаки которых (совпадение IP- адресов отправки налоговой отчетности и осуществления банковских операций, регистраторов и подписантов налоговых деклараций) указывают на «схемный» характер совершения транзакций и на координацию их действий со стороны третьих лиц (далее – Площадка).

Затем, доказательная негативная характеристика контрагента и вывод вроде такого:

На основании вышеизложенного, следует, что организации ООО «Ромашка», является «номинальной» организацией, которая искусственно включена налогоплательщиком в цепочку поставки товара (оказания услуг) в целях увеличения возможности применения налогового вычета по НДС.

И казалось бы: акт слабый, доказательств нет, значит хорошие возражения — и можно ждать отказа. Но нет. И именно об этом я хочу сегодня написать.