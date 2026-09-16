🚨 До 25 сентября план ВНП на 4 квартал должен быть сформирован

Я не могу подробно рассказывать о том, как внутри ФНС происходит согласование выездных налоговых проверок. Значительная часть этой работы регулируется внутренними документами ФНС, в том числе с грифом ДСП.
Но тут случайно наткнулся на одно интересное судебное дело — постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.08.2023 № Ф06-6304/2023 по делу № А06-3456/2022.
И оказалось, что часть «внутренней кухни», касающейся планирования выездных налоговых проверок, ФНС уже сама раскрыла в судебном процессе.
⚖️ Очень необычный спор
ООО «Охранное Агентство Беркут» попыталось оспорить включение компании в план ВНП.
Для рассмотрения спора налоговому органу пришлось ссылаться на внутреннее письмо ФНС России от 12.02.2018 № ЕД-5-2/307ДСП@ «О направлении Рекомендаций по планированию и подготовке выездных налоговых проверок».
А суд довольно подробно воспроизвёл отдельные положения этих Рекомендаций.
И здесь интересно не только то, когда формируется план, но и то, что должно произойти до этого.
Согласно приведённому судом пункту 1.3 Рекомендаций, планирование и подготовка ВНП состоит из нескольких последовательных этапов.
Сначала проводится отбор налогоплательщиков на основании всестороннего анализа всей имеющейся у налогового органа информации с учётом критериев налоговых рисков.
После этого проводится уже дополнительный анализ отобранных налогоплательщиков, которые потенциально могут попасть в проект плана ВНП, и, что особенно интересно, осуществляется сбор всей недостающей информации с целью подтверждения выявленных налоговых рисков.
И только затем идут формирование проекта плана ВНП, его утверждение и исполнение.
То есть попадание в проект плана — это далеко не самая первая стадия работы с налогоплательщиком.
📅 А теперь про сроки
В субъекте РФ план формирует структурное подразделение УФНС, в функциональные обязанности которого входят вопросы проведения предпроверочного анализа.
Именно этот отдел должен сформировать план ВНП в целом по субъекту и не позднее соответствующей даты представить его руководителю Управления на утверждение:
до 25 декабря — на 1 квартал;
до 25 марта — на 2 квартал;
до 25 июня — на 3 квартал;
до 25 сентября — на 4 квартал.
После утверждения плана Управление в течение 3 дней направляет выписки из него соответствующим инспекциям.
Сейчас мы как раз находимся в том периоде, когда основной перечень объектов ВНП на 4 квартал должен уже практически сформироваться и уйти руководителю УФНС на утверждение.
Но также от себя добавлю, что планы могут корректироваться, материалы могут возвращаться на доработку, и то, что например кто-то не будет согласован до 25 сентября, не исключает до согласование объекта на 4 квартал и после этой даты.
Компания «Беркут» как раз пыталась выяснить у налоговой: кто и когда принял решение о его включении; на каких основаниях компанию включили; почему её об этом не уведомили; и просил предоставить копию соответствующего решения.
Но суд указал, что сам план ВНП является внутриорганизационным документом налоговых органов, и он не порождает правовых последствий для налогоплательщика. Более того, законодательство не предусматривает обязанности ФНС заранее сообщать компании, что она включена в план ВНП.
Поэтому если вас «пугали» ВНП, слали требования, вызывали, а вы решили отморозиться и ничего с этим не делать, то узнать сработала ли ваша тактика вы сможете уже совсем скоро…
Полезную информации о налоговом контроле, выездных и камеральных проверках я публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер», подписывайтесь, там интересно.
Завтра — 17 сентября проведу вебинар на тему: «Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации в 2026 и перспективы на 2027 год» 👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51457/ (уже записались 1525 человек)
На вебинаре расскажу о том, как в действительности проводится предпроверочный анализ и принимаются решения о выходе на ВНП.
P.S. В дальнейшем планирую рассказать и о других ДСП письмах, которые ФНС в какой-то части выложила в открытый доступ. Поэтому подписывайтесь впереди будет много интересной информации.