🚨 До 25 сентября план ВНП на 4 квартал должен быть сформирован

📅 А теперь про сроки

В субъекте РФ план формирует структурное подразделение УФНС, в функциональные обязанности которого входят вопросы проведения предпроверочного анализа.

Именно этот отдел должен сформировать план ВНП в целом по субъекту и не позднее соответствующей даты представить его руководителю Управления на утверждение:

до 25 декабря — на 1 квартал;

до 25 марта — на 2 квартал;

до 25 июня — на 3 квартал;

до 25 сентября — на 4 квартал.

После утверждения плана Управление в течение 3 дней направляет выписки из него соответствующим инспекциям.

Сейчас мы как раз находимся в том периоде, когда основной перечень объектов ВНП на 4 квартал должен уже практически сформироваться и уйти руководителю УФНС на утверждение.

Но также от себя добавлю, что планы могут корректироваться, материалы могут возвращаться на доработку, и то, что например кто-то не будет согласован до 25 сентября, не исключает до согласование объекта на 4 квартал и после этой даты.

Компания «Беркут» как раз пыталась выяснить у налоговой: кто и когда принял решение о его включении; на каких основаниях компанию включили; почему её об этом не уведомили; и просил предоставить копию соответствующего решения.

Но суд указал, что сам план ВНП является внутриорганизационным документом налоговых органов, и он не порождает правовых последствий для налогоплательщика. Более того, законодательство не предусматривает обязанности ФНС заранее сообщать компании, что она включена в план ВНП.

Поэтому если вас «пугали» ВНП, слали требования, вызывали, а вы решили отморозиться и ничего с этим не делать, то узнать сработала ли ваша тактика вы сможете уже совсем скоро…

Полезную информации о налоговом контроле, выездных и камеральных проверках я публикую в своем телеграм-канале «Налоговый Инсайдер», подписывайтесь, там интересно.

Завтра — 17 сентября проведу вебинар на тему: «Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации в 2026 и перспективы на 2027 год» 👉 https://www.klerk.ru/learn/event/51457/ (уже записались 1525 человек)

На вебинаре расскажу о том, как в действительности проводится предпроверочный анализ и принимаются решения о выходе на ВНП.

P.S. В дальнейшем планирую рассказать и о других ДСП письмах, которые ФНС в какой-то части выложила в открытый доступ. Поэтому подписывайтесь впереди будет много интересной информации.