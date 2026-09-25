🚨 25 сентября: крайний срок для включения в план выездных проверок

В одной из прошлых статей я рассказывал про внутренний порядок согласования выездных проверок и писал, что до 25 сентября должен быть сформирован основной план ВНП на 4 квартал.
Сегодня как раз 25 сентября, поэтому самое время вернуться к этой теме.
При этом также отмечу, что 25 сентября — это не последняя дата, после которой новый объект уже невозможно включить в план. Планы могут корректироваться, материалы могут дорабатываться, какие-то налогоплательщики вполне могут появиться там и позже. Но основной пласт объектов на 4 квартал к этой дате уже должен быть понятен.
И вот здесь, с учетом всем известной площадочной истории (по которой отрабатываются апрельская площадка на 1.4 трлн рублей и площадка № 2 «White Optima») сейчас складывается довольно интересная ситуация.
⚡️ По крупным суммам — без сюрпризов
По той информации, которую я получаю, от налогоплательщиков, у которых по «площадочным» историям существенные суммы риска, всё развивается достаточно предсказуемо.
Если сумма соответствует тем значениям, с которыми в конкретном регионе традиционно выходили на ВНП, налогоплательщик не уточнился, а доказательственная база собрана — такие объекты уже включены в план проведения выездных проверок.
А вот с «небольшими» рисками пока накладка...
В массовую площадочную отработку попало огромное количество компаний. И далеко не у всех суммы такие, с которыми налоговый орган хотел бы, без санкции с выше, тратить ресурсы на полноценную ВНП. А этой самой «санкции» пока что, нет 🤷♂️ Поэтому эта категория проверок сейчас, насколько я понимаю, находится в подвешенном состоянии.
Окончательного понимания по таким объектам пока нет. Сейчас многие ждут, какую позицию в итоге займёт Центральный аппарат и насколько «низко» ФНС готова опустить условную «планку» для назначения ВНП именно по площадочным рискам.
📉 Проверить всех физически невозможно
Ранее из московского Управления звучали очень жёсткие заявления о дальнейшей отработке тех, кто попал в эту историю и отказался уточняться. Но я всё-таки не думаю, что ФНС пойдёт на полноценные ВНП по всем подряд.
Просто потому, что для этого нужны люди, а их нет... И кроме того, как говорят сотрудники готовится новая волна сокращения, которая должна была пройти в феврале 2027-го…
Поэтому мне самому сейчас очень интересно, какое решение здесь в итоге найдёт ФНС. Так что, как говорится, «будем подождать».
Думаю, октябрь уже даст гораздо больше понимания, насколько угрозы выездными проверками по «площадочным» рискам были способом побуждения к уточнению, а по какой части налогоплательщиков действительно превратятся в реальные решения о ВНП.
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P.S. Если у вас уже есть информация о назначенных проверках по этой истории — напишите об этом в комментариях.