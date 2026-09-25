🚨 25 сентября: крайний срок для включения в план выездных проверок

В одной из прошлых статей я рассказывал про внутренний порядок согласования выездных проверок и писал, что до 25 сентября должен быть сформирован основной план ВНП на 4 квартал.

Сегодня как раз 25 сентября, поэтому самое время вернуться к этой теме.

При этом также отмечу, что 25 сентября — это не последняя дата, после которой новый объект уже невозможно включить в план. Планы могут корректироваться, материалы могут дорабатываться, какие-то налогоплательщики вполне могут появиться там и позже. Но основной пласт объектов на 4 квартал к этой дате уже должен быть понятен.

И вот здесь, с учетом всем известной площадочной истории (по которой отрабатываются апрельская площадка на 1.4 трлн рублей и площадка № 2 «White Optima») сейчас складывается довольно интересная ситуация.