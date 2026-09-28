🚨ДСП письмо ФНС: как торговые точки попадают в перечни на проверку

Продолжаю копаться в открытых источниках в поисках интересной информации, которую бы служба «рассекретила». И так, нашел, очень важное письмо, которое касается проверок ККТ. Благодаря обычному судебному спору наружу вышел кусочек внутренней системы, по которой ЦА ФНС формирует перечни рисковых торговых точек и доводит их до регионов для дальнейшей отработки.

📃 Что это за документ?

В деле № А04-3098/2025 Арбитражного суда Амурской области всплыло письмо ФНС России от 31.01.2025 № 20-3-07/0005дсп@ с названием: «О направлении перечня рисковых торговых точек для организации соответствующих КНМ». Самого письма в открытом доступе конечно же нет. Но в суд его представило УФНС по Амурской области вместе с выпиской из приложения и отдельной расшифровкой перечня рисков. Суть дела из-за которого это письмо было представлено в суд: Предприниматель оспаривал в том числе то, на каком основании налоговая вообще пришла к нему проводить выездное обследование. Поэтому инспекции пришлось показать суду, откуда этот объект появился в контрольной работе. Из судебного решения становится известно, что ФНС направила в регион перечень конкретных торговых точек, которым присваивались определённые коды риска. По спорной торговой точке был указан признак: Р3 — «менее 30 чеков в сумме по всем ККТ на ТТ». Из этого можно понять, что анализируется фактическая активность конкретной торговой точки, причём суммарно по всем ККТ, которые за ней закреплены. Если магазин работает, но за какой-то период через все его кассы проходит подозрительно мало чеков — такая точка может попасть в централизованный перечень отработки ФНС. Из опубликованного судебного акта мы достоверно знаем только расшифровку Р3. Чему соответствуют Р1, Р2, Р4 и остальные риски именно в этом ДСП-письме, суд не раскрыл.

⚡️ А что происходит после попадания в перечень?

Письмо ФНС датировано 31.01.2025. А уже 19 марта УФНС по Амурской области оформило задание на проведение выездного обследования без взаимодействия с налогоплательщиком. Дальше цепочка выглядела так: ФНС сформировала риск. Затем торговая точка попала в перечень. После чего региональное УФНС получило информацию и тут же назначило выездное обследование во время которого инспекторы увидели признаки нарушения и провели контрольную закупку. Контрольная закупка выглядела так: инспектор купил шёлковый платок за 300 рублей, расплатился наличными, а чек ему не выдали 🤷‍♂️ В итоге УФНС назначило штраф 10 тыс. руб. Затем предприниматель пошёл в суд и добился замены штрафа предупреждением.

📊 И это не какой-то разовый список

Дальше я нашёл уже полностью открытое письмо ФНС от 11.04.2024 № Д-5-20/55@ об организации контроля ККТ. И оно очень хорошо объясняет, что мы увидели в ДСП-письме годом позже. ФНС прямо указывала регионам, что отдельными поручениями будет направлять перечни торговых точек с рисками нарушения законодательства о ККТ, а каждому риску присваивается свой номер: Р1, Р2, Р3 и т.д. Причём такие перечни могут дополняться новыми рисками. То есть центральный аппарат на основании имеющихся данных формирует выборку, присваивает торговым точкам риск и дальше спускает их в регионы для контрольной работы. И работа по этим спискам не просто проводится «для сведения». По ней собирается отдельная отчётность, а результаты учитываются при оценке эффективности работы налоговых органов по проекту контроля ККТ.

👀 Какие ещё риски ФНС смотрит?