🚨Как ФСН ошибается, при определении выгодоприобретателей

Речь идёт о письме ФНС России от 27.05.2022 № СД-5-2/645дсп@ «О порядке разакцепта предполагаемых выгодоприобретателей, некорректно определённых автоцепочками».
Причём несмотря на давность этого письма, оно не какое-то давно забытое — оно до сих пор фигурирует в действующих материалах ФНС и требованиях к сотрудникам контрольно-аналитических отделов.
Полного текста письма в открытом доступе конечно же нет. Но значительная часть процедуры всплыла в судебном споре ФНС с сотрудник самой налоговой службы.
⚖️ Суть дела
Главный государственный инспектор Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 Александр Бражевский получил поручение внести в АИС «Налог-3» комментарии для территориальных налоговых органов о разакцепте предполагаемых выгодоприобретателей. В судебном акте названы даже конкретные компании — ООО «Суверен» и ООО «Ремсервис».
Сотрудник посчитал поручение неправомерным, письменно сообщил о несогласии и выполнять его отказался. В итоге комментарии внесли другие сотрудники, в отношении инспектора провели служебную проверку и объявили ему выговор.
Бражевский пошёл в суд, пытаясь отменить дисциплинарное взыскание. Но суды встали на сторону ФНС: поручение признали правомерным, а выговор — обоснованным.
И поскольку суду пришлось разбираться, что это вообще за поручение, зачем нужен разакцепт и каким образом определяется ВП, в судебный акт попала информация о внутренней процедуре ФНС.
🤖 Автоцепочки
В АИС «Налог-3» существует функционал «Автоцепочки». Система анализирует декларации по НДС, строит цепочки от разрыва до конечных участников и автоматически определяет предполагаемого ВП — лицо, в интересах которого, по мнению алгоритма, сформирован схемный вычет.
На основании этой информации формируется Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), после чего такие налогоплательщики попадают в приоритетную отработку. Но алгоритм не всегда работает как часы, и вполне допускается, что возможны ошибки. Для этого и существует «разакцепт».
Налоговый орган, в котором стоит на учёте автоматически определённый выгодоприобретатель, может посмотреть имеющуюся информацию и сказать: нет, машина определила ВП неправильно, риск должен находиться у другого лица.
⚡️ Как работает разакцепт
Из судебного акта можно восстановить примерно такую последовательность: сначала «Автоцепочки» автоматически определяют предполагаемого ВП. Дальше налоговый орган анализирует информацию и, если не согласен с выводом системы то может провести разакцепт и указать нового предполагаемого ВП.
Причём первоначально новый ВП может определяться вообще без проведения мероприятий — на основании внутренних ресурсов и уже имеющихся данных. После этого в системе появляется комментарий, и риск фактически передаётся другому налоговому органу для оценки и дальнейшей работы. Если другая инспекция тоже не согласна, тогда уже может запускаться комплекс контрольных мероприятий для того, чтобы разобраться, где же на самом деле находится ВП.
То есть в сильно упрощенном виде это выглядит так: Автоцепочка - предполагаемый ВП - анализ инспекции - разакцепт - новый предполагаемый ВП - согласование/несогласование - контрольные мероприятия.
📊 А насколько часто алгоритм ошибается?
УФНС по Липецкой области в декабре 2024 года сообщило, что контрольные мероприятия проводились в отношении 246 налогоплательщиков с суммой риска 2,4 млрд руб. При этом отдельно было указано, что процедура разакцепта запущена в отношении 24 некорректно установленных ВП на 297 млн руб. Получается около 10% неверно определенных ВП.
Если в других регионах соотношение примерно такое же, то условно можно говорить, что примерно каждый десятый предполагаемый ВП может быть определён некорректно.
Поэтому попадание в ФРПВ — ситуация, конечно, крайне неприятная. Но не безнадёжная. Поэтому если обстоятельства доказывают, что риск вам не принадлежит, сделка действительно исполнялась, а налоговая выгода сформировалась не в ваших интересах — возможность добиться пересмотра роли ВП и разакцепта существует.
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