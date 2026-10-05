🚨Как ФСН ошибается, при определении выгодоприобретателей

Полного текста письма в открытом доступе конечно же нет. Но значительная часть процедуры всплыла в судебном споре ФНС с сотрудник самой налоговой службы.

Причём несмотря на давность этого письма, оно не какое-то давно забытое — оно до сих пор фигурирует в действующих материалах ФНС и требованиях к сотрудникам контрольно-аналитических отделов.

⚖️ Суть дела

Главный государственный инспектор Межрегиональной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 Александр Бражевский получил поручение внести в АИС «Налог-3» комментарии для территориальных налоговых органов о разакцепте предполагаемых выгодоприобретателей. В судебном акте названы даже конкретные компании — ООО «Суверен» и ООО «Ремсервис».

Сотрудник посчитал поручение неправомерным, письменно сообщил о несогласии и выполнять его отказался. В итоге комментарии внесли другие сотрудники, в отношении инспектора провели служебную проверку и объявили ему выговор.

Бражевский пошёл в суд, пытаясь отменить дисциплинарное взыскание. Но суды встали на сторону ФНС: поручение признали правомерным, а выговор — обоснованным.

И поскольку суду пришлось разбираться, что это вообще за поручение, зачем нужен разакцепт и каким образом определяется ВП, в судебный акт попала информация о внутренней процедуре ФНС.