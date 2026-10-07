🚨 Топ провалов ФНС: человекоцентричность

Ранее уже разобрал «Разумное истребование» и обучение сотрудников. Сегодня, наверное, самый интересный пункт — клиентоориентированность и человекоцентричность.

Здесь будет важным сначала рассказать, что сама ФНС вкладывает в эти слова.

В 2022 году отдельным приказом была утверждена Декларация человекоцентричности. В ней речь идёт не просто о том, чтобы в операционном зале с вами поздоровались и улыбнулись.

ФНС сама определила человекоцентричность гораздо шире: как отношения, основанные на уважении к человеку, его мнению и запросам, а государственные функции должны обеспечивать комфортное и эффективное администрирование, а не сводиться только к формальному исполнению обязанностей.

Идея прекрасная, но получилось ли? Не совсем 🤷‍♂️

Самая настоящая проверка этой концепции начинается тогда, когда у налоговой к вам появились претензии. За последние 10 месяцев работы с налогоплательщиками я увидел совсем другую сторону ФНС.

Я побывал на большом количестве рабочих встреч и комиссий, слышал телефонные разговоры инспекторов с налогоплательщиками и могу сказать: то, как иногда происходит это общение, очень далеко от слов про «уважение к человеку» и снижение конфликтности.

Давление, запугивание выездной проверкой и уголовным делом, нравоучения, разговор свысока, фразы в духе «мы за вас возьмёмся» — всё это я уже слышал лично. Были ситуации, когда сотрудники по телефону буквально отчитывали налогоплательщика, как школьника. А в отдельных разговорах присутствовала и вполне себе ненормативная лексика 🫠

Один случай, когда инспектор разговаривал с руководителем компании практически как коллектор, я уже подробно описывал на канале. И это не истории, которые мне кто-то пересказал. Часть этого я слышал сам.