🚨 Как избежать ВНП, если у вас «бумажный» НДС

После того, как ФНС получила от МВД информацию о компаниях, пользовавшихся услугами «площадок», предоставлявших незаконные налоговые вычеты по НДС — налоговые органы проводят массовую работу по обелению экономики. А результатом этой работы предъявление компаний налоговых претензий и инициирование выездных налоговых проверок. Все хотят знать ответ на вопрос: как избежать ВНП? Но далеко не все руководители готовы трезво принять те варианты действий, которые у компании реально есть, чтобы избежать налоговой проверки. Представим типичную ситуацию (это примерно половина всех вопросов, с которыми ко мне приходят). Компания в течение 2024–2025 гг. включала в состав налоговых вычетов счета-фактуры от технических компаний. Самый обычный «бумажный» НДС, по которому даже оплаты никакой не было. Всего сумма НДС, принятая к вычету по таким компаниям, составляет 5 млн руб. Инспекция сыпет требованиями, вызывает на встречи и убеждает в необходимости уточниться, иначе — ВНП. Что делать? Иногда слышу такие варианты: нужно найти входы/выходы, как-то повлиять на инспектора, с кем-то договориться, решить и т.д. Но давайте вернемся в текущую действительность, и я вам расскажу что реально можно сделать, а что является «сказкой», в которую решальщики хотят, чтобы вы поверили.

⚡️ 1-й вариант — переакцепт риска

Если риск определён неправильно, то районная Инспекция должна подготовить заключение и согласовать переакцепт. А для этого инспектору нужно доказать наверху, что ваш контрагент, по которому вам предъявили риск, — реальная организация и сделка между вами была реальной. Но если это «бумага» без оплаты, приобретённая за несколько процентов, и у этого контрагента одни разрывы, а деньги идут прямиком в обнал — что именно инспектор должен написать в таком заключении на переакцепт? И кстати, такое заключение должны согласовать не только в районной Инспекции. Его ещё увидят кураторы в Управлении, а Инспекция, в которую этот риск переакцептовывается, должна его принять и подтвердить. И вот как вы думаете: можно ли «договориться» на переакцепт откровенного схематоза? Конечно же нет. ❗ В итоге больше десятка людей увидят всю эту историю, и никто такой риск не уберёт, потому что потом за этот переакцепт придётся отвечать всем кто будет в нем учавствовать. Если же сделки действительно были реальными и контрагент не является техническим, переакцепт сделать можно. Но придётся очень и очень постараться и фактически сделать за инспектора большую часть работы, чтобы ему было с чем идти наверх и согласовывать снятие риска.

📃 2-й вариант — уточниться

Если ваша принципиальная задача — сохранить именно это юридическое лицо и не допустить проведение выездной проверки, то тогда нужно рассматривать добровольное уточнение обязательств. Нужно понимать размер риска, сумму приходящуюся на приоритет, лимит по ВНП в регионе и какую сумму необходимо убрать, чтобы исключить вероятность назначения проверки. Да, здесь придётся часть заплатить. И, возможно, заплатить много. Но вы избежите расходов, связанных с самой ВНП, а также возможных доначислений по налогу на прибыль, пеней и штрафов. То есть итоговая сумма может оказаться более чем в два раза меньше, чем если дождаться полноценной выездной проверки. Поэтому если вы хотите сохранить именно это ЮЛ, то вариантов немного: если часть рисков определена ошибочно — переакцепт этой части, а по остальной добровольное уточнение до лимита назначения ВНП.

🔥 А если денег на уточнение нет?