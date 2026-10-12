🚨 Сколько зарабатывают сотрудники ФНС? Показываю свои доходы за 2020–2025 годы

Не буду приводить какие-то средние цифры по Росстату, рассуждать о зарплатах налоговиков или ссылаться на рассказы бывших коллег. Покажу свои собственные справки о доходах за 2020–2025 годы и разберу, сколько я получал в разные периоды работы в ФНС. Как многие знают, из налоговой службы я уволился в ноябре 2025 года. За это время успел поработать и обычным инспектором, и в Управлении, а последние годы занимал уже руководящие должности. Поэтому на моём примере довольно хорошо видно, как меняется доход сотрудника по мере карьерного роста и какую роль во всём этом играют средства материального стимулирования (СМС).

📃 Какие были должности по годам

2020 год — главный государственный налоговый инспектор районной ИФНС.

2021 год — до ноября главный инспектор районной ИФНС, затем перешёл в УФНС на должность старшего государственного налогового инспектора.

2022 год — работал в Управлении, где получил должность главного государственного налогового инспектора.

2023 год — продолжал работать в УФНС.

2024 год — заместитель начальника отдела Управления.

2025 год — заместитель начальника отдела, и затем исполняющий обязанности начальника отдела. Теперь непосредственно к цифрам.

💰 Сколько я зарабатывал по годам

Все данные взяты из моих справок о доходах. Год Доход до НДФЛ После НДФЛ Среднее в месяц после НДФЛ 2020* 866 084 ₽ 866 084 ₽ 72 174 ₽ 2021 902 914 ₽ 786 056 ₽ 65 505 2022 1 188 139 ₽ 1 034 201 ₽ 86 183 ₽ 2023 1 407 516 ₽ 1 225 058 ₽ 102 088 ₽ 2024 1 574 885 ₽ 1 370 671 ₽ 114 223 ₽ 2025 1 447 137 ₽ 1 259 529 ₽ 114 502 ₽ * в 2020 году я пользовался имущественным налоговым вычетом, поэтому НДФЛ с моей заработной платы не удерживался. В итоге на руки за 2020 год я получил даже больше, чем за 2021-й.

📊 Из чего складывалась моя зарплата

А теперь разберём, какая часть дохода приходилась на обычное начисления, а какая — на премии и материальное стимулирование. В таблице ниже я разделил все начисления на три группы. Год Основное денежное содержание Премии и стимулирование Прочие выплаты 2020 288,3 тыс. (33,3%) 488,6 тыс. (56,4%) 89,2 тыс. (10,3%) 2021 335,3 тыс. (37,1%) 472,9 тыс. (52,4%) 94,7 тыс. (10,5%) 2022 310,1 тыс. (26,1%) 806,8 тыс. (67,9%) 71,2 тыс. (6,0%) 2023 836,8 тыс. (59,5%) 358,2 тыс. (25,5%) 212,5 тыс. (15,1%) 2024 905,0 тыс. (57,5%) 383,1 тыс. (24,3%) 286,7 тыс. (18,2%) 2025* 560,4 тыс. (38,7%) 533,8 тыс. (36,9%) 353,0 тыс. (24,4%) В 2020 году из 866 тыс. руб. общего дохода почти 489 тыс. руб. составляли премиальные выплаты. То есть больше половины заработанных за год денег. А вот с 2023 года ситуация изменилась. Произошёл пересмотр структуры заработной платы: существенная часть денег, которые раньше сотрудники получали в виде стимулирования, стала приходиться на регулярное денежное содержание. И зависимость сотрудников от квартальных СМС стала уже не такой, как в 2020–2022 годах.

💼 Сколько я получал уже на руководящей должности

В 2024 году я стал заместителем начальника отдела Управления. За год заработал 1,575 млн руб., или в среднем 114,2 тыс. руб. чистыми в месяц. По сравнению с 2023 годом доход вырос примерно на 12%. Самый большой месячный доход за рассматриваемые шесть лет у меня был как раз в феврале 2024 года — 348,4 тыс. руб. до НДФЛ. В феврале совпали сразу несколько выплат: денежное содержание, премии, отпускные и материальная помощь. А уже в мае того же года я получил всего 75,9 тыс. руб. до НДФЛ. В 2025 году продолжал работать заместителем начальника отдела, и затем примерно квартал исполнял обязанности начальника отдела. За исполнение обязанностей мне, дополнительно добавили 5 тыс. руб. В среднем за 2025 год получилось 114 502 руб. То есть по сравнению с 2024 годом средний доход практически не изменился.

❗И ещё один важный момент — Красноярский край

Все эти годы я работал в Красноярске, где к заработной плате применяются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в особых климатических условиях. Поэтому мои доходы нельзя напрямую сравнивать с зарплатами сотрудников на аналогичных должностях в южных регионах. В 2025 году только отдельно отражённые районный коэффициент и надбавка составили 410,9 тыс. руб. То есть если взять аналогичную должность, например, в Краснодарском крае, где таких надбавок нет, то при прочих равных доход может оказаться существенно ниже. В 2020 году, работая главным государственным налоговым инспектором районной ИФНС, я заработал 866 тыс. руб., а в 2024 году, уже будучи заместителем начальника отдела регионального УФНС, — 1,575 млн руб. Получается, за 4года мой годовой доход вырос примерно на 82%. Но это номинальный рост, без учёта инфляции. И за это время я успел перейти из районной Инспекции в Управление, получить повышений, и стать заместителем начальника отдела. Поэтому сказать, что карьерный рост в ФНС сопровождался каким-то невероятным увеличением заработной платы, я не могу, хотя конечно рост дохода на 82% выглядит весьма существенным.

💡 Что в итоге