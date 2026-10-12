🚨 Сколько зарабатывают сотрудники ФНС? Показываю свои доходы за 2020–2025 годы

Не буду приводить какие-то средние цифры по Росстату, рассуждать о зарплатах налоговиков или ссылаться на рассказы бывших коллег. Покажу свои собственные справки о доходах за 2020–2025 годы и разберу, сколько я получал в разные периоды работы в ФНС.
Как многие знают, из налоговой службы я уволился в ноябре 2025 года. За это время успел поработать и обычным инспектором, и в Управлении, а последние годы занимал уже руководящие должности.
Поэтому на моём примере довольно хорошо видно, как меняется доход сотрудника по мере карьерного роста и какую роль во всём этом играют средства материального стимулирования (СМС).
📃 Какие были должности по годам
2020 год — главный государственный налоговый инспектор районной ИФНС.
2021 год — до ноября главный инспектор районной ИФНС, затем перешёл в УФНС на должность старшего государственного налогового инспектора.
2022 год — работал в Управлении, где получил должность главного государственного налогового инспектора.
2023 год — продолжал работать в УФНС.
2024 год — заместитель начальника отдела Управления.
2025 год — заместитель начальника отдела, и затем исполняющий обязанности начальника отдела.
Теперь непосредственно к цифрам.
💰 Сколько я зарабатывал по годам
Все данные взяты из моих справок о доходах.
Год
Доход до НДФЛ
После НДФЛ
Среднее в месяц после НДФЛ
2020*
866 084 ₽
866 084 ₽
72 174 ₽
2021
902 914 ₽
786 056 ₽
65 505
2022
1 188 139 ₽
1 034 201 ₽
86 183 ₽
2023
1 407 516 ₽
1 225 058 ₽
102 088 ₽
2024
1 574 885 ₽
1 370 671 ₽
114 223 ₽
2025
1 447 137 ₽
1 259 529 ₽
114 502 ₽
* в 2020 году я пользовался имущественным налоговым вычетом, поэтому НДФЛ с моей заработной платы не удерживался. В итоге на руки за 2020 год я получил даже больше, чем за 2021-й.
📊 Из чего складывалась моя зарплата
А теперь разберём, какая часть дохода приходилась на обычное начисления, а какая — на премии и материальное стимулирование.
В таблице ниже я разделил все начисления на три группы.
Год
Основное денежное содержание
Премии и стимулирование
Прочие выплаты
2020
288,3 тыс. (33,3%)
488,6 тыс. (56,4%)
89,2 тыс. (10,3%)
2021
335,3 тыс. (37,1%)
472,9 тыс. (52,4%)
94,7 тыс. (10,5%)
2022
310,1 тыс. (26,1%)
806,8 тыс. (67,9%)
71,2 тыс. (6,0%)
2023
836,8 тыс. (59,5%)
358,2 тыс. (25,5%)
212,5 тыс. (15,1%)
2024
905,0 тыс. (57,5%)
383,1 тыс. (24,3%)
286,7 тыс. (18,2%)
2025*
560,4 тыс. (38,7%)
533,8 тыс. (36,9%)
353,0 тыс. (24,4%)
В 2020 году из 866 тыс. руб. общего дохода почти 489 тыс. руб. составляли премиальные выплаты. То есть больше половины заработанных за год денег.
А вот с 2023 года ситуация изменилась. Произошёл пересмотр структуры заработной платы: существенная часть денег, которые раньше сотрудники получали в виде стимулирования, стала приходиться на регулярное денежное содержание. И зависимость сотрудников от квартальных СМС стала уже не такой, как в 2020–2022 годах.
💼 Сколько я получал уже на руководящей должности
В 2024 году я стал заместителем начальника отдела Управления. За год заработал 1,575 млн руб., или в среднем 114,2 тыс. руб. чистыми в месяц. По сравнению с 2023 годом доход вырос примерно на 12%.
Самый большой месячный доход за рассматриваемые шесть лет у меня был как раз в феврале 2024 года — 348,4 тыс. руб. до НДФЛ. В феврале совпали сразу несколько выплат: денежное содержание, премии, отпускные и материальная помощь.
А уже в мае того же года я получил всего 75,9 тыс. руб. до НДФЛ.
В 2025 году продолжал работать заместителем начальника отдела, и затем примерно квартал исполнял обязанности начальника отдела. За исполнение обязанностей мне, дополнительно добавили 5 тыс. руб. В среднем за 2025 год получилось 114 502 руб.
То есть по сравнению с 2024 годом средний доход практически не изменился.
❗И ещё один важный момент — Красноярский край
Все эти годы я работал в Красноярске, где к заработной плате применяются районный коэффициент и процентная надбавка за работу в особых климатических условиях. Поэтому мои доходы нельзя напрямую сравнивать с зарплатами сотрудников на аналогичных должностях в южных регионах.
В 2025 году только отдельно отражённые районный коэффициент и надбавка составили 410,9 тыс. руб.
То есть если взять аналогичную должность, например, в Краснодарском крае, где таких надбавок нет, то при прочих равных доход может оказаться существенно ниже.
В 2020 году, работая главным государственным налоговым инспектором районной ИФНС, я заработал 866 тыс. руб., а в 2024 году, уже будучи заместителем начальника отдела регионального УФНС, — 1,575 млн руб.
Получается, за 4года мой годовой доход вырос примерно на 82%. Но это номинальный рост, без учёта инфляции. И за это время я успел перейти из районной Инспекции в Управление, получить повышений, и стать заместителем начальника отдела.
Поэтому сказать, что карьерный рост в ФНС сопровождался каким-то невероятным увеличением заработной платы, я не могу, хотя конечно рост дохода на 82% выглядит весьма существенным.
💡 Что в итоге
К концу работы в ФНС, в 2025 году мой средний доход составлял порядка 114 тыс. руб. чистыми в месяц. И это уже с учётом премий, стимулирования, районного коэффициента, надбавок и других выплат.
Ну и чтобы не быть голословным, в комментариях прикреплю фотографии своих справок 2-НДФЛ за 2020–2025 годы. Чтобы вы сами могли убедиться, что суммы взяты не с потолка, а из моих реальных справок о доходах.
Напишите, как считаете: 114 тыс. руб. чистыми для заместителя начальника отдела регионального УФНС — это нормальная заработная плата с учётом ответственности и нагрузки или всё-таки нет?
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