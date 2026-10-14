🚨 Налоговую не волнует, что ваш бизнес закроется после внп

⚡️ Объясню почему

В ФНС есть контрольщики, которые проводят камеральные и выездные проверки, занимаются предпроверочным анализом, а есть отделы, которые занимаются взысканием задолженности и процедурами банкротства.

Так вот, представители направлений взыскания и банкротства тоже участвуют в согласовании объектов для включения в план ВНП. Вот только их мнение далеко не определяющее.

Председатель комиссии, как правило, представитель контрольного блока, и его главная задача — устранить налоговый риск, а сколько потом из этих доначислений реально удастся взыскать — это уже проблема других отделов. И уж тем более, сохранится ли после такой проверки бизнес, вообще особо никого не волнует.

Я был на десятках заседаний комиссий по рассмотрению объектов для включения в план ВНП, и ни разу никто не поднимал вопрос о том, что бизнес после нашей проверки может просто не выжить.

И дело не в том, что сотрудники не понимают последствий. Напротив, все понимаем, что компании условно «кирдык». Просто сохранение бизнеса не является тем показателем, ради которого работает контрольный блок ФНС.

Поэтому рассказы о том, что компания не сможет погасить доначисления, придётся уволить сотрудников, продать имущество и закрыться, вряд ли заставят Инспекцию отказаться от проверки. И поверьте, у инспектора, которому вы всё это рассказываете, своих проблем хватает. И уж точно последнее, о чём он сейчас думает, — это как сохранить компанию.