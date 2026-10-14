🚨 Налоговую не волнует, что ваш бизнес закроется после внп

Часто слышу аргумент:
Зачем налоговой назначать компании ВНП и доначислять десятки миллионов, если у компании нет таких денег? Не лучше ли дать возможность уточниться на ту сумму, которую компания реально может погасить, и таким образом сохранить бизнес, платящий налоги?
Логика вполне разумная. Действительно, зачем уничтожать действующий бизнес, если с него можно и дальше получать налоговые платежи, сохранить рабочие места и т.д.?
Если вы тоже так считаете, то поздравляю — со здравым смыслом у вас всё в порядке 🤝 Но проблема в том, что налоговая служба сейчас руководствуется совершенно другой логикой...
Вместо того чтобы искать с бизнесом компромиссы, договариваться о погашении задолженности, предоставлять отсрочки или рассрочки, пытаться сохранить рабочие места, ФНС действует с позиции силы, где главная задача — максимально быстро устранить налоговый риск, взыскать, что получится. А сохранится после этого ваша компания или нет — налоговый орган не волнует.
⚡️ Объясню почему
В ФНС есть контрольщики, которые проводят камеральные и выездные проверки, занимаются предпроверочным анализом, а есть отделы, которые занимаются взысканием задолженности и процедурами банкротства.
Так вот, представители направлений взыскания и банкротства тоже участвуют в согласовании объектов для включения в план ВНП. Вот только их мнение далеко не определяющее.
Председатель комиссии, как правило, представитель контрольного блока, и его главная задача — устранить налоговый риск, а сколько потом из этих доначислений реально удастся взыскать — это уже проблема других отделов. И уж тем более, сохранится ли после такой проверки бизнес, вообще особо никого не волнует.
Я был на десятках заседаний комиссий по рассмотрению объектов для включения в план ВНП, и ни разу никто не поднимал вопрос о том, что бизнес после нашей проверки может просто не выжить.
И дело не в том, что сотрудники не понимают последствий. Напротив, все понимаем, что компании условно «кирдык». Просто сохранение бизнеса не является тем показателем, ради которого работает контрольный блок ФНС.
Поэтому рассказы о том, что компания не сможет погасить доначисления, придётся уволить сотрудников, продать имущество и закрыться, вряд ли заставят Инспекцию отказаться от проверки. И поверьте, у инспектора, которому вы всё это рассказываете, своих проблем хватает. И уж точно последнее, о чём он сейчас думает, — это как сохранить компанию.
📃 Что тогда делать?
Если вы понимаете, что налоговые претензии могут оказаться для компании неподъёмными, то смириться с тем, что скорее всего это юридическое лицо вы потеряете, поэтому ваша задача это сохранение бизнеса, пусть и на другой (других) компаниях.
Что же касается субсидиарной ответственности, взыскания задолженности с зависимых лиц по ст. 45 НК РФ и других возможных последствий, то здесь скажу: «не так страшен чёрт, как его малюют».
Да, всё это существует, и при определённых обстоятельствах ответственность действительно может наступить. Но, поверьте моему опыту, зачастую предпринимателей этими последствиями пугают гораздо больше, чем для них имеется реальных оснований.
Поэтому доначисление компании нескольких десятков миллионов рублей вовсе не означает, что всю эту сумму взыщут с вас лично. И уж тем более не означает, что ничего с этим сделать нельзя.
работная плата с учётом ответственности и нагрузки или всё-таки нет?
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P.S. В телеграм-канале мне задали вопрос: А разве торг с инспекцией не уместен? Получить от компании реальные 15 в бюджет, или «фигу» вместо доначисленных 30 млн - это для налоговиков не имеет значения разве?
Отвечаю: Если 30 млн. это НДС по площадочным рискам, то 15 млн. доплаты по УНД в бюджет не спасут. Да даже если и обычные схемные то тоже. Минимум нужно опускать до лимита назначения ВНП. Может еще условно «прокатить», если это схемные вычеты, которые не содержаться в ФРПВ, тогда у инспекции будет больше самостоятельности в принятии решения, и 15 млн. могут сгодиться, а 15 вам простят, но это скорее исключение, чем правило.