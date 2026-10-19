🚨 Внп за несколько дней: как ФНС сокращает сроки налоговых проверок

Все региональные Управления ФНС оцениваются центральным аппаратом ФНС по определённым показателям эффективности. На основании этих показателей определяется результативность работы Управления, его положение относительно других регионов и в т.ч. распределяются средства материального стимулирования, то есть премии.

И, чем лучше результаты Управления, тем больше денег идет в регион. Аналогичная система оценки существует и внутри региональных Управлений в отношении нижестоящих Инспекций.

Одним из наиболее важных показателей, которому ФНС сейчас уделяет особое внимание, является продолжительность выездных налоговых проверок.

Работа в этом направлении ведётся уже несколько лет, и худо-бедно, но постепенно службе удаётся снижать среднюю продолжительность. Например, УФНС по Москве официально сообщало, что в 1 кв. 2026 г. продолжительность ВНП удалось сократить на 130 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.