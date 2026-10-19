🚨 Внп за несколько дней: как ФНС сокращает сроки налоговых проверок

Все региональные Управления ФНС оцениваются центральным аппаратом ФНС по определённым показателям эффективности. На основании этих показателей определяется результативность работы Управления, его положение относительно других регионов и в т.ч. распределяются средства материального стимулирования, то есть премии.
И, чем лучше результаты Управления, тем больше денег идет в регион. Аналогичная система оценки существует и внутри региональных Управлений в отношении нижестоящих Инспекций.
Одним из наиболее важных показателей, которому ФНС сейчас уделяет особое внимание, является продолжительность выездных налоговых проверок.
Работа в этом направлении ведётся уже несколько лет, и худо-бедно, но постепенно службе удаётся снижать среднюю продолжительность. Например, УФНС по Москве официально сообщало, что в 1 кв. 2026 г. продолжительность ВНП удалось сократить на 130 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
📃 Сколько вообще должна длиться ВНП?
Стандартная продолжительность ВНП составляет 2 месяца. Кроме того, проверка может быть приостановлена, по общему правилу, ещё на срок до 6 месяцев. То есть обычная ВНП с учётом приостановления вполне может продолжаться 8 месяцев. А при продлении сроков и дольше.
Дальше составление акта, возражения, рассмотрения, возможные доп. мероприятия налогового контроля (ДМНК) и вынесение решения. В итоге от назначения ВНП до решения может пройти 12–14 месяцев, а иногда и больше.
Но теперь представим, что ЦА ФНС намеревается сократить среднюю продолжительность проверок, например, до 5 месяцев. А у вас часть проверок очень сложные, по которым инспекторы не могут уложиться даже в обычные сроки.
Что делать в таком случае?
⚡️ И вот здесь и появляются «быстрые» ВНП
Представим ситуацию: компания уже на этапе ППА согласилась с претензиями и готова уточнить обязательства. И теоретически ничто не мешает назначить по такой компании ВНП, и достаточно быстро её закончить,
Не утверждаю, что именно так сейчас и делают. Но как человек, который сам занимался контрольной работой, вполне допускаю, что подобные варианты могут использоваться для улучшения показателей продолжительности. Ведь если у вас одна ВНП длится 12 месяцев, а другая заканчивается за несколько дней, то средняя продолжительность уже становится намного меньше.
Всё ради показателей...
🔥 И есть ещё одна категория проверок, по которой сокращать продолжительность сейчас особенно удобно
Это ВНП по «площадочным» рискам. Налоговым органам зачастую достаточно уже одного самого факта попадания контрагента в перечень участников «Площадки», чтобы сделать вывод о налоговом нарушении.
Да, качество таких проверок где-то на уровне плинтуса. Но поможет ли это налогоплательщику и удастся ли затем обжаловать результаты такой «недопроверки» — вопрос.
Некоторые инспекторы уже заявляют, что у них всё «схвачено» и суды по таким делам будут принимать решения в пользу налогового органа. Насколько эти заявления соответствуют действительности — другой вопрос, но сам факт подобных разговоров, конечно, прекрасен... 🤷♂️
Кстати, отдельно про Санкт-Петербург, где, массово было назначено большое количество ВНП по «площадочным» рискам:
По многим таким проверкам продолжительность будет минимальной. Часть организаций уже давно фактически заброшена, поэтому возражения на акт писать никто не будет и можно быстро оформить результаты, устранить риск и заодно улучшить показатели средней продолжительности.
💡 Что в итоге
Если проверка проведена в пределах установленных НК РФ сроков, то особой разницы, продолжалась она несколько дней или несколько месяцев - нет.
Можно за несколько недель провести качественную проверку, если вся база была собрана ещё в ходе ППА. А можно 8 месяцев проводить ВНП и в итоге написать акт, в котором кроме общих рассуждений ничего не будет.
Поэтому как правильно заметили в комментариях к одному из предыдущих постов, содержание важнее формы.
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