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Дмитрий Кудряшов
Налоговые проверки
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🚨 Внп за несколько дней: как ФНС сокращает сроки налоговых проверок

Сегодня решение о проведении внп, а через неделю уже акт проверки. Рассказываю, в чем реальная причина быстрых налоговых проверок.

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Все региональные Управления ФНС оцениваются центральным аппаратом ФНС по определённым показателям эффективности. На основании этих показателей определяется результативность работы Управления, его положение относительно других регионов и в т.ч. распределяются средства материального стимулирования, то есть премии.

И, чем лучше результаты Управления, тем больше денег идет в регион. Аналогичная система оценки существует и внутри региональных Управлений в отношении нижестоящих Инспекций.

Одним из наиболее важных показателей, которому ФНС сейчас уделяет особое внимание, является продолжительность выездных налоговых проверок.

Работа в этом направлении ведётся уже несколько лет, и худо-бедно, но постепенно службе удаётся снижать среднюю продолжительность. Например, УФНС по Москве официально сообщало, что в 1 кв. 2026 г. продолжительность ВНП удалось сократить на 130 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📃 Сколько вообще должна длиться ВНП?

Стандартная продолжительность ВНП составляет 2 месяца. Кроме того, проверка может быть приостановлена, по общему правилу, ещё на срок до 6 месяцев. То есть обычная ВНП с учётом приостановления вполне может продолжаться 8 месяцев. А при продлении сроков и дольше.

Дальше составление акта, возражения, рассмотрения, возможные доп. мероприятия налогового контроля (ДМНК) и вынесение решения. В итоге от назначения ВНП до решения может пройти 12–14 месяцев, а иногда и больше.

Но теперь представим, что ЦА ФНС намеревается сократить среднюю продолжительность проверок, например, до 5 месяцев. А у вас часть проверок очень сложные, по которым инспекторы не могут уложиться даже в обычные сроки.

Что делать в таком случае?

⚡️ И вот здесь и появляются «быстрые» ВНП

Представим ситуацию: компания уже на этапе ППА согласилась с претензиями и готова уточнить обязательства. И теоретически ничто не мешает назначить по такой компании ВНП, и достаточно быстро её закончить,

Не утверждаю, что именно так сейчас и делают. Но как человек, который сам занимался контрольной работой, вполне допускаю, что подобные варианты могут использоваться для улучшения показателей продолжительности. Ведь если у вас одна ВНП длится 12 месяцев, а другая заканчивается за несколько дней, то средняя продолжительность уже становится намного меньше.

Всё ради показателей...

🔥 И есть ещё одна категория проверок, по которой сокращать продолжительность сейчас особенно удобно

Это ВНП по «площадочным» рискам. Налоговым органам зачастую достаточно уже одного самого факта попадания контрагента в перечень участников «Площадки», чтобы сделать вывод о налоговом нарушении.

Да, качество таких проверок где-то на уровне плинтуса. Но поможет ли это налогоплательщику и удастся ли затем обжаловать результаты такой «недопроверки» — вопрос.

Некоторые инспекторы уже заявляют, что у них всё «схвачено» и суды по таким делам будут принимать решения в пользу налогового органа. Насколько эти заявления соответствуют действительности — другой вопрос, но сам факт подобных разговоров, конечно, прекрасен... 🤷‍♂️

Кстати, отдельно про Санкт-Петербург, где, массово было назначено большое количество ВНП по «площадочным» рискам:

По многим таким проверкам продолжительность будет минимальной. Часть организаций уже давно фактически заброшена, поэтому возражения на акт писать никто не будет и можно быстро оформить результаты, устранить риск и заодно улучшить показатели средней продолжительности.

💡 Что в итоге

Если проверка проведена в пределах установленных НК РФ сроков, то особой разницы, продолжалась она несколько дней или несколько месяцев - нет.

Можно за несколько недель провести качественную проверку, если вся база была собрана ещё в ходе ППА. А можно 8 месяцев проводить ВНП и в итоге написать акт, в котором кроме общих рассуждений ничего не будет.

Поэтому как правильно заметили в комментариях к одному из предыдущих постов, содержание важнее формы.

У меня есть свой телеграм-канале «Налоговый Инсайдер», в котором я рассказываю много полезной информации о налоговом контроле, и размещаю свои собственные материалы, подписывайтесь там интересно.

Информации об авторе

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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