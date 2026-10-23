🚨 Свежие инсайды из ФНС по «площадочным» рискам

Поступило немного интересной информации о том, как ФНС организует отработку «площадочных» рисков.
🔥 ВНП от 3 млн руб. НДС
По поступившей информации, УФНС по Москве направило в районные Инспекции письмо, в котором обозначена минимальная сумма риска для назначения ВНП по «площадочным» историям — 3 млн руб. НДС. И раз такое письмо выпустила Москва, где минимальные суммы для выхода на ВНП долгое время были традиционно выше, то вероятно, что и в регионах сейчас лимит установился на такой же сумме.
Но несмотря на доведённую сумму в 3 млн руб., я всё-таки сомневаюсь, что инспекции действительно начнут массово согласовывать ВНП с такими суммами риска. Количество компаний, попавших в «площадочную» отработку, настолько велико, что провести полноценные проверки по всем этим объектам у налоговой службы просто не хватит ресурсов.
Думаю, что 3–5 млн руб. НДС — это сейчас самый нижний ориентир, который прежде всего будут использовать для усиления давления на налогоплательщиков. А реальный порог для массового назначения ВНП скорее всего останется на уровне ближе к 5 млн руб. Хотя, конечно, не исключаю и отдельных проверок с 3 млн. Тем более если такие объекты начнут передавать на экстерриториальную отработку.
В любом случае, основная задача сейчас это максимально увеличить количество компаний (особенно в пределах лимита до 3-5 млн), которые добровольно уточнят свои налоговые обязательства. Поэтому требований, вызовов и разговоров о неизбежности выездной проверки станет ещё больше.
⚡ Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам тоже подключают к работе по «площадкам»
Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 также получила поручение об отработке «площадочных» рисков. Причём речь сейчас идёт не о крупнейших налогоплательщиках, которые сами пользовались услугами «Площадки», а об их контрагентах.
Если компания попала в «площадочную» историю, а среди её крупных заказчиков есть крупнейший налогоплательщик, то к отработке такой компании теперь может подключаться Межрегиональная инспекция, администрирующая этого заказчика.
Причём, насколько мне известно, задача поставлена отрабатывать такие компании вплоть до полного устранения налогового риска.
И думаю, что подобное поручение вполне могли получить не только в МИ ФНС № 3, но и другие Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.
И как говорят на рабочих совещаниях в Инспекции — в случае отказа компании добровольно уточнять налоговые обязательства предполагается воздействовать на неё уже через крупнейшего заказчика.
То есть, если существенная часть вашей выручки приходится на такого заказчика, налоговый орган может попытаться использовать это обстоятельство для дополнительного давления. Вплоть до того, что, возможно, будут намекать на нежелательность дальнейшего сотрудничества с компанией, которая не устранила «площадочный» риск.
💡 Что в итоге
ФНС пытается усилить «площадочную» отработку не столько за счёт массового назначения ВНП, сколько за счёт подключения дополнительных ресурсов и усиления давления на компании, от которых требуют уточнений. При этом все эти угрозы ВНП с рисками от 3 млн руб. вряд ли в итоге превратятся в реальные проверки. Но психологическое давление на налогоплательщиков, будет только усиливаться.
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