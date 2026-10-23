🚨 Свежие инсайды из ФНС по «площадочным» рискам

🔥 ВНП от 3 млн руб. НДС

По поступившей информации, УФНС по Москве направило в районные Инспекции письмо, в котором обозначена минимальная сумма риска для назначения ВНП по «площадочным» историям — 3 млн руб. НДС. И раз такое письмо выпустила Москва, где минимальные суммы для выхода на ВНП долгое время были традиционно выше, то вероятно, что и в регионах сейчас лимит установился на такой же сумме.

Но несмотря на доведённую сумму в 3 млн руб., я всё-таки сомневаюсь, что инспекции действительно начнут массово согласовывать ВНП с такими суммами риска. Количество компаний, попавших в «площадочную» отработку, настолько велико, что провести полноценные проверки по всем этим объектам у налоговой службы просто не хватит ресурсов.

Думаю, что 3–5 млн руб. НДС — это сейчас самый нижний ориентир, который прежде всего будут использовать для усиления давления на налогоплательщиков. А реальный порог для массового назначения ВНП скорее всего останется на уровне ближе к 5 млн руб. Хотя, конечно, не исключаю и отдельных проверок с 3 млн. Тем более если такие объекты начнут передавать на экстерриториальную отработку.

В любом случае, основная задача сейчас это максимально увеличить количество компаний (особенно в пределах лимита до 3-5 млн), которые добровольно уточнят свои налоговые обязательства. Поэтому требований, вызовов и разговоров о неизбежности выездной проверки станет ещё больше.