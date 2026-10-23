🚨 Лучше повысить налоги сегодня. А кто-нибудь помнит, когда у нас их снижали обратно?

🤔 Вопросы к господину Репику

А что это вообще за пассивные доходы и избыточное потребление? И кто будет определять, какое потребление считать избыточным. И второй вопрос: а когда у нас в последний раз повышенные налоги действительно возвращали обратно?

Первый вопрос скорее риторический, а вот по второму оказывается, что да, налоги у нас действительно снижали. В 2004 году снизили НДС с 20% до 18%, а в 2009 году налог на прибыль — с 24% до 20%.

То есть снижение было. Но последний раз более 15 лет назад. Да и экономическая ситуация тогда, мягко говоря, была получше, чем сейчас.

Поэтому, когда сегодня нам предлагают рассматривать очередное увеличение налоговой нагрузки как временную меру, я бы на это особо не рассчитывал. И причин тому несколько.

Всем известные события, в которых мы сегодня живём, неизвестно когда закончатся. А даже после их завершения потребуются огромные средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. Да и вообще дыр в бюджете сегодня столько, что латать их ещё и латать. И, честно говоря, совершенно непонятно, хватит ли на все эти дыры заплаток.