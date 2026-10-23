🚨 Лучше повысить налоги сегодня. А кто-нибудь помнит, когда у нас их снижали обратно?

12 октября председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил:
«Лучше определённый рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета».
По мнению Репика, ради макроэкономической стабильности бизнес может временно отказаться от части налоговых льгот. Правда, дополнительная нагрузка, по его замыслу, должна приходиться преимущественно на пассивные доходы и избыточное потребление, а не на производство и трудовые коллективы.
🤔 Вопросы к господину Репику
А что это вообще за пассивные доходы и избыточное потребление? И кто будет определять, какое потребление считать избыточным. И второй вопрос: а когда у нас в последний раз повышенные налоги действительно возвращали обратно?
Первый вопрос скорее риторический, а вот по второму оказывается, что да, налоги у нас действительно снижали. В 2004 году снизили НДС с 20% до 18%, а в 2009 году налог на прибыль — с 24% до 20%.
То есть снижение было. Но последний раз более 15 лет назад. Да и экономическая ситуация тогда, мягко говоря, была получше, чем сейчас.
Поэтому, когда сегодня нам предлагают рассматривать очередное увеличение налоговой нагрузки как временную меру, я бы на это особо не рассчитывал. И причин тому несколько.
Всем известные события, в которых мы сегодня живём, неизвестно когда закончатся. А даже после их завершения потребуются огромные средства на восстановление разрушенной инфраструктуры. Да и вообще дыр в бюджете сегодня столько, что латать их ещё и латать. И, честно говоря, совершенно непонятно, хватит ли на все эти дыры заплаток.
💰Кстати, о бюджете
По данным Минфина, за январь–сентябрь 2026 года его дефицит составил 5,186 трлн рублей. Поэтому причины обсуждать дополнительные источники доходов у государства есть. Но существует принципиальная разница между необходимостью сбалансировать бюджет и предложением сделать это за счёт очередного увеличения налоговой нагрузки.
А еще давайте поговорим, о том кто 🐄 на самом деле кормит бюджет? 15 октября на форуме «Деловой России» президент, обращаясь к руководителю ФНС Даниилу Егорову, назвал его «главным кормильцем бюджета Российской Федерации».
То, что бизнес уже давно рассматривается государством как дойная корова, думаю, ни для кого не секрет. И, похоже, там наверху до сих пор не совсем понимают, сколько ещё можно выдоить из этой коровы, прежде чем она окончательно отбросит копыта.
При этом стоит отметить, что главным кормильцем бюджета всё-таки выступает не многоуважаемый руководитель ФНС Даниил Егоров, а налогоплательщики — граждане и предприниматели, которые наполняют бюджет, несмотря на все новые ограничения и растущую налоговую нагрузку.
И именно этим налогоплательщикам приходится постоянно приспосабливаться к новым ставкам, правилам и требованиям...
🤷♂️ Бизнес сам предлагает повысить себе налоги?
Я вполне понимаю, почему государство заинтересовано в дополнительных доходах бюджета. Но когда представители бизнес-сообщества сами предлагают сегодня немного повысить налоги ради лучшего завтра, у меня возникает определённый диссонанс.
Ведь, казалось бы, задача бизнес-объединения — представлять и защищать интересы предпринимателей, а не убеждать государство в том, что с них можно собрать ещё немного налогов.
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