🚨 Год назад я написал заявление об увольнении из ФНС

⚡️ Что повлияло на моё решение (кроме финансовой стороны)

Незадолго до моего увольнения в Управлении проводилось большое совещание на котором всем обозначили дальнейшие перспективы развития налоговой службы. И перспективы выглядели не самыми радужными.

Впереди нас ожидало значительное усиление налогового контроля, увеличение количества проверок и других контрольных мероприятий. При этом одновременно было объявлено о предстоящем сокращении, которое планировалось провести к апрелю 2026 года. И это сокращение должно было стать далеко не последним.

Ну а повышения заработных плат на фоне всех этих изменений не предполагалось.🤷‍♂️. То есть от сотрудников планировалось требовать значительно большего результата, при этом количество тех, кто этот результат должен обеспечивать, наоборот, собирались сокращать.

К тому моменту я уже исполнял обязанности начальника отдела. И прекрасно понимал, что с дальнейшим увеличением нагрузки ситуация будет ухудшаться (что мы сейчас и наблюдаем). Но проблема была даже не в этом. Я начал понимать, что сама система налогового контроля поворачивает куда-то не в ту сторону.

Приоритет всё больше смещался на увеличение показателей, сокращение сроков проверок и обеспечение поступлений в бюджет. А то, насколько всё это отражается на бизнесе не учитывалось. И участвовать в реализации такого подхода у меня желания не было...🫠