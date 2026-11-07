🚨 Кому назначают выездные проверки?

Часто слышу мнение, что налоговые органы предъявляют претензии только тем, с кого есть что взыскать. А если у компании нет денег, имущества и других активов, то и проверять её особого смысла нет.
Есть и другое распространённое заблуждение: допустим, инспекция предъявляет вам риски на 15 млн руб., но при этом понимает, что реально вы можете заплатить только 3–4 млн. Значит, можно условно «договориться», уточниться на 4 млн, а про остальные риски налоговая забудет.
Но нет, нет и ещё раз нет.
⚡️ Как налоговая смотрит на ваши риски
Начнём с того, что налоговые риски отрабатывают сотрудники контрольных отделов (ППА, КАО, ВНП и КНП), т.е. люди, чья основная задача это устранение налоговых рисков, преимущественно из ФРПВ. А устранить риски можно только 2-мя вариантами:
Добиться самостоятельного уточнения налоговых обязательств (даже не обязательно с уплатой суммы недоимки).
Провести налоговую проверку и доначислить налоги.
А вот будет ли в дальнейшем взыскана вся сумма доначислений, рядового инспектора вообще не интересует. Он в первую очередь контрольщик и занимается устранением рисков, которые есть в базе (списке ФРПВ).
А как там все это будет взыскано - пусть разбираются отделы урегулирования задолженности (ОУЗ) и обеспечения процедуры банкротства (ООПБ) вместе с долговым центром.
По спискам ФРВП есть задания, контрольные сроки, отчётность и необходимость показать результат. Нельзя просто так взять и отказаться от отработки риска только потому, что компания не располагает деньгами для его погашения.
Конечно, возможность взыскания учитывается при согласовании выездной проверки. Но это лишь один из факторов, влияющих на её приоритетность, а не основание для отказа от проверки.
📊 Ваши 5 млн не взысканного долга — не такая большая сумма
В регионе, где уже около 2–3 млрд руб. непогашенной налоговой задолженности, дополнительные 5 млн. руб. недоимки – капля в море.
А вот если бы речь шла о 500–700 млн руб., ситуация была бы уже несколько иная. Такие суммы могут существенно ухудшить показатели по задолженности, особенно если всем заранее понятно, что взыскать их не получится.
Пример из моей практики:
Незадолго до моего ухода из службы в отношении крупной компании была проведена ВНП за предыдущие периоды. Сумма претензий более 500 млн руб. Материалы проверки находились на стадии судебных разбирательств.
При этом по деятельности этой же компании за 2023–2024 годы были выявлены новые риски ещё на сумму более 500 млн. И вот у компании уже висит пол млрд., которые она, погасить не сможет, и ей собираются предъявить ещё столько же.
Все понимали, что организация обанкротится, а большая часть задолженности так и останется невзысканной. Поэтому выходить на эту компанию никто не хотел.
Риски не относились к ФРВП и не были закреплены в перечнях для обязательной отработки.
В таком случае у регионального Управления больше самостоятельности в вопросе назначения проверки. Так как сумма огромная, работы предстоит много, а вероятность взыскания нулевая. И на эту проверку никто бы и не вышел.
Но, поступило поручение от ФНС и мы пошли проверять компанию, которая уже одной ногой банкрот 🤷♂
⚡️ Если риски не приоритетные то проверку можно не назначать
Поэтому, если ваши риски включены в ФРВП, рассчитывать на то, что налоговая не станет ими заниматься из-за отсутствия у вас денег точно не стоит. Даже если компания уже одной ногой в банкротстве, риски всё равно придётся отрабатывать.
А вот если речь идёт о других неприоритетных рисках то здесь ситуация уже иная. У налогового органа будет больше самостоятельности, и с учётом перспектив взыскания от назначения ВНП действительно могут отказаться. Если только не поступит задание из ФНС.
Дмитрий Кудряшов, налоговый консультант, бывший заместитель начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России. Автор Telegram-канала «Налоговый Инсайдер».