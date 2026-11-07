🚨 Кому назначают выездные проверки?

Часто слышу мнение, что налоговые органы предъявляют претензии только тем, с кого есть что взыскать. А если у компании нет денег, имущества и других активов, то и проверять её особого смысла нет.

Есть и другое распространённое заблуждение: допустим, инспекция предъявляет вам риски на 15 млн руб., но при этом понимает, что реально вы можете заплатить только 3–4 млн. Значит, можно условно «договориться», уточниться на 4 млн, а про остальные риски налоговая забудет.

Но нет, нет и ещё раз нет.